Po herní stránce to žádný propadák nebyl, říká Rada o Euru. Rozhodčí podle něj zápas s Turky nezvládl

Neúspěch. Tak se bude hodnotit letošní Euro z pohledu české výpravy. I když byl cílem postup do osmifinále, svěřenci Ivana Haška (60) skončili ve skupině poslední. Nejprve nezvládli koncovku zápasu s Portugalskem (1:2), poté uhráli jen bod s Gruzií (1:1) a nakonec nezvládli ani klíčový souboj s Turky (1:2). Převážnou část v něm hráli o deseti. "Když jsem viděl, kdo zápas píská, měl jsem strach od začátku," přiznal Petr Rada (65) v rozhovoru pro eFotbal.cz a jeho obavy se potvrdily. Rozhodčí István Kovács (39) na hřišti nezářil. "Jeho rozhodnutí působila občas zvláštně. Celkově se mu zápas nepovedl, zase bych ale nechtěl házet všechno jenom na něj," dodal zkušený kouč.

Pouze jeden bod a poslední místo ve skupině. Jak velký je to neúspěch?

"To si musí vyhodnotit realizační tým. Jelikož ale z naší skupiny postoupily ze čtyř týmů tři, minimálně osmifinále jsme udělat prostě měli. Je to škoda. Přitom jsme měli silný tým. Určitě měl kvalitu na to třetí místo."

Proč to nevyšlo? V čem byl hlavní problém?

"V zápase s Gruzií. Tu jsme měli zkrátka porazit. Vytvořili jsme si proti ní spoustu vyložených šancí, jenže jsme měli velký problém s jejich proměňováním. Na druhou stranu, v nastavení šli Gruzínci tři na jednoho. Kdyby z toho padl gól, neměli bychom po dvou kolech vůbec nic, všechno by bylo ještě horší. Nakonec je to jedno, protože vyhrát nad Tureckem jsme stejně nezvládli. Určitě si ale nemyslím, že jsme postup ztratili až tam."

Konečná tabulka skupiny F. Livesport

Co jste říkal na výkon, který oslabení Češi proti Turkům předvedli?

"Bylo vidět, že v deseti se kluci semkli. S početní výhodou soupeře si poradili velmi dobře, bojovali až úplně do konce. I tak je ale jasné, že vyloučení Baráka výsledek zásadně ovlivnilo. Kluci makali s velkým nasazením, ve druhé půli jim však logicky docházely síly. Upřímně ale říkám, že když jsem viděl, kdo zápas píská, měl jsem strach už od začátku."

Jak je ovšem možné, že se Barák nechá v takovém zápase vyloučit už ve 20. minutě? Navíc po dvou žlutých?

"Tu první žlutou dostal za držení a asi zaslouženě. Co se týče toho došlápnutí, i tuhle kartu si sudí bohužel obhájí. Pokud se už ale rozhodl vylučovat hned na začátku zápasu, měl se toho držet, poslat ven i Yildize. Že ve výskoku roztáhl ruce a trefil Coufala, to se bohužel stane, nehledal bych v tom úmysl. Červenou měl ale dostat už o pár minut předtím za zákrok na Hranáče. Video mělo zasáhnout. Kdyby se v tu chvíli síly vyrovnaly, tak jsme zápas zvládli. Turky bychom porazili."

Sestřih zápasu Česko - Turecko (1:2). Česká televize

Vypadá to, že se vaše obavy z rozhodčího Kovácse vyplnily v plné výši, že?

"Jeho rozhodnutí působila občas zvláštně. Celkově se mu zápas nepovedl, zase bych ale nechtěl házet všechno jenom na něj. Taky je pravda, že to měl dost těžké. Zápas probíhal v obrovských emocích. Oběma mančaftům šlo o hodně, což se odrazilo na nervozitě. Karty létaly všemi směry, spoustu jich dostaly i obě lavičky. Byl to důsledek toho, že tahle skupina byla mimořádně zajímavá až úplně do konce. Škoda, že my jsme postup neuhráli. Ale udělali jsme jen bod. To je zkrátka málo."

Co jste říkal na nechutný závěr? Na to, jak se Turci chovali po vítězné brance?

"Byla to hektika. Obrovské emoce na obou stranách. Zrovna Turci provokovat umí, jsou tím přímo pověstní. Nedivím se, že i našim klukům potom ruply nervy, byť vyloučení Tomáše Chorého po závěrečném hvizdu bylo samozřejmě zbytečné. Nemuselo se to stát. Na startu příští kvalifikace nám bude chybět. Umím si ale živě představit, jaké emoce cloumaly s hráči obou týmů, jak odlišné pocity to byly. Navíc rozhodčí v tom plaval. Zápas nezvládl a i tohle byl výsledek."

Češi doplatili na neproměňování šancí. Enetpulse

Jak moc chyběl na hřišti Patrik Schick? Respektive jak moc chyběly jeho góly?

"Patrika mám strašně rád. Je to útočník evropského, možná spíš světového formátu. Viděl jsem, jak dokázal hrát v AS Řím i za Leverkusen, on je prostě extra třída. Jediné, co ho limituje, je bohužel jeho zdraví. Byl dlouhodobě zraněný, což se podle mě projevilo i teď na šampionátu. Kluci jako Souček nebo Coufal mi zase přišli trochu unavení. Zápasů odehráli během sezony možná až moc. U ostatních byl naopak problém v tom, že za své kluby nehrají pravidelně. Třeba Jurásek nebo Barák jsou výborní fotbalisti, ale schází jim větší herní praxe, Hložek s Lingrem jsou ten samý případ. V tomhle jsme měli handicap. I Gruzínci nastupují ve svých klubech více než ti naši a na Euru se to trochu projevilo. Kdyby třeba David Jurásek hrál pravidelně, svou velkou šanci proti Turkům by proměnil. Možná bychom pak slavili postup my."

Cílem bylo osmifinále. Jak moc může krach na šampionátu ohrozit pozici trenéra Ivana Haška?

"K tomu bych se asi nechtěl vůbec vyjadřovat. Ivan je kolega. Zkušený trenér, který toho má už spoustu za sebou. Určitě je teď hodně zklamaný, vyhodnotit si Euro ale musí hlavně on sám. Není mým zvykem hodnotit práci jiných. Byť moji trenérští kolegové o mně mluví dost často, já to nikdy nedělal a dělat ani nebudu. Ať si šampionát vyhodnotí svaz. Ať určí, jakým směrem se má kráčet dál. Mně ani nepřísluší to hodnotit."

A může jako náplast na bolest posloužit to, že herně Češi na mistrovství zase tak špatní nebyli?

"Je to tak. Po herní stránce to žádný propadák určitě nebyl. Ve všech zápasech jeli kluci nadoraz, odmakali to na sto procent. Hlavně proti Turkům si sáhli až úplně na dno. O to více mě mrzí, že nepostoupili dál, hrát 70 minut v deseti je ale prostě hodně těžké. Nedá se nic dělat. Zkrátka jsme uhráli jen bod. S tím se nedá postoupit."