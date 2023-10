Přehnaná kritika? Takové věci od reprezentantů vůbec nechci slyšet, říká Václav Němeček

Václav Němeček (56) odehrál ve fotbalové reprezentaci 60 zápasů, zastával v ní i funkci kapitána. V rozhovoru pro podcast Livesport Zpráv zhodnotil čtvrteční výkon národního týmu v Albánii (0:3) v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2024. Mluvil mimo jiné o pozici trenéra Jaroslava Šilhavého (61) nebo o tom, že hráči by měli lépe snášet kritiku ze strany fanoušků. Co také řekl?

O Mojmíru Chytilovi

"Myslím, že Mojmír Chytil neměl nastoupit od začátku. V podstatě toho zatím neodehrál až tolik ani v základu Slavie. Nevyčítám mu tu druhou žlutou kartu, ale úplně nesmyslná byla ta první žlutá. Naprosto zbytečná, svědčí o jeho nezkušenosti. Dostal ji za úplně hloupé sáhnutí po soupeři ještě na jeho půlce. Myslím, že byl zbytečný luxus nedat tam zkušenější hráče jako jsou Čvančara nebo Hložek."

Livesport Daily #105: Co vše bylo v Albánii špatně a čí je to vina? Livesport

O ruce, po které byl Chytil vyloučený

"Od toho máme VAR, aby to přezkoumal. Včera jsme ani neviděli, jestli to VAR řeší a vůbec nikdo neví, podle čeho to rozhodnutí nakonec padlo. Pro mě jsou tyhle ruce velkou záhadou. To by snad už bylo lepší odpískat každou ruku ve vápně a nic dalšího neřešit. Vždycky mi někdo vysvětlí, jaké ruce se pískají a jaké ne – a další zápas se to posuzuje úplně obráceně. Každopádně Chytil udělal pohyb rukou proti balonu, možná kvůli tomu gól rozhodčí neuznali."

O taktice v zápase proti Albánii

"Chyběla mi v naší hře větší odvaha v individuálních průnicích, třeba ze stran. Chodily tam jen zbytečné centry, takových se tam může nasázet, ale jejich obránci bránili výborně a natěsno. Tudy to nešlo. Hráči to měli víc brát na sebe, dostávat se do vápna, pak třeba hledat ostatní zpětnou přihrávkou. Nic takového tam nebylo. Ti, co jsou na hřišti, by si měli vždy uvědomit, o co všechno jde. Někdy by možná bylo lepší hodit tu svázanou taktiku za hlavu, být odvážnější a zkoušet to třeba častěji jeden na jednoho. Nejde být pořád opatrný."

Tabulka skupiny. Livesport

O vyjádřeních Vladimíra Coufala

"Osobně mě mrzelo vyjádření Coufala. který po domácím zápase s Albánií řekl, že kritika byla přehnaná. Přijde mi, že právě tohle vyjádření je velmi špatně. Ti kluci si musejí uvědomit, že když doma nastoupí proti Albánii, a to je jedno, jestli tam Albánie má pár dobrých hráčů, máme to nastavené tak, že přes ně musíme přejít. A kluci na hřišti se nemůžou divit kritice. Je to jejich denní chleba. Jasně, že je to štve, pamatuju si to sám, když se nám nedařilo, není to příjemné. Ale musíte to přijmout, je to váš džob. Bojujete za svou zemi. Vyjádření tohoto typu podle mě nedělají dobrotu ve vztahu k fanouškům."

O pozici trenéra Jaroslava Šilhavého

"Asi se o tom bude rozhodovat, předpokládám to. Takhle to dál nejde. Musejí se zodpovědní lidé bavit o tom, jestli má Jarda pokračovat, nebo ne. Bohužel to takhle musím říct. Ale pak jde taky o to, koho tam dát za něj, a to se přiznám, že žádné jméno v hlavě nemám. Každopádně si nemyslím, že Jarda Šilhavý může lusknutím prstu změnit nastavení a přístup týmu."