Pyšný trenér Gruzie Sagnol po postupu: Spousta lidí si myslela, že bych měl skončit

Národní tým Gruzie se opájí historickým úspěchem. V rozhodujícím barážovém střetnutí s Řeckem zvládl penaltové drama a zajistil si místenku na Euro 2024, kde se u utká i s českým výběrem. Vůbec poprvé se tak tamní reprezentace kvalifikovala na závěrečný turnaj. Francouzský kouč Willy Sagnol (47) byl po postupu dojat a mimo jiné jej potěšilo, že zavřel ústa pochybovačům.

Už jednou byl gruzínský nároďák blízko vysněnému cíli. V roce 2020 se rovněž prokousal do baráže, bylo to také v boji evropský šampionát. Tehdy však před vlastními fanoušky klíčovou bitvu se Severní Makedonií prohrál. Co se tehdy nepovedlo slovenskému trenérovi Vladimírovi Weissovi, to nyní dokázal s týmem Sagnol. A na Kavkazu mohlo být veselo.

Bývalý obránce St. Étienne, Monaka a Bayernu se trenérem Gruzie stal v únoru 2021 a s týmem neprocházel jednoduchými obdobími. "Spousta lidí si myslela, že bych měl skončit. Snažil jsem se jim vysvětlit, že dosháhnout dobrých výsledků trvá měsíce až roky," prohlásil. "Abych byl upřímný, nikdy jsem o odchodu nepřemýšlel, protože se tu cítím dobře. Kolem mě jsou velcí profesionálové a je radost s nimi pracovat."

Platný kontrakt by měl mít Sagnol i po turnaji v Německu, v Gruzii s ním počítají i pro následnou Ligu národů. Na Euru ve skupině F jeho svěřenci postupně narazí na Turecko, Česko a Portugalsko, přičemž budou pasováni do role outsidera. "Jako hráč můžete zápas ovlivnit okamžitě, jako trenér všechno třídíte a analyzujete. To je největší rozdíl v tom být na lavičce, nebo přímo na hřišti," zmínil. "Jsem šťastný, že dnes je vidět práce, kterou jsme tu za tři roky odvedli.”