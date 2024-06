Ronaldo pohledem dat: Potřebují jej Portugalci ještě pořád? Samozřejmě, jak se někdo může ptát?

Mnozí kritikové čím dál víc zpochybňují jeho přínos reprezentaci. Namítají, že je Cristianu Ronaldovi už 39 let a že v Saúdské Arábii rozhodně nehraje tak skvělou ligu, jako když kdysi působil ve Španělsku, Itálii či Anglii. Bývalý kouč Portugalců Fernando Santos dokonce slavnou sedmičku vynechal na předloňském mistrovství světa v Kataru ze sestavy. Pád ikony? Kdepak, Santosův nástupce Roberto Martínez s ním opět počítá do základu a Ronaldo byl s 10 góly druhým nejlepším střelcem kvalifikace (za Belgičanem Lukakem se 14 trefami).

Jen oni dva v ní dokonce zvládli čtyři zápasy alespoň se dvěma zásahy. A ve stejném tempu pokračoval Portugalec i v jediném přípravném duelu, do nějž před šampionátem naskočil, když měl lví podíl na jasné výhře 3:0 nad Iry. Otázka, zda by měl být tím, na kom bude stát útok národního týmu v Německu, se tak vyřešila ještě před startem šampionátu.

Preview utkání Portugalsko – Česko. Livesport

Ronaldo je stále světovou tváří fotbalu. Je zvyklý na sobě tvrdě pracovat, ať už hraje kdekoliv. A úroveň saúdskoarabské ligy, v níž v uplynulé sezoně nasázel v 31 utkáních 35 gólů a na dalších 11 přihrál, nebude úplně nejhorší. Třeba další její zástupce Francouz N’Golo Kanté patřil v pondělním duelu s Rakouskem k nejlepším na hřišti… Víc než 20 tref spolu s Ronaldem zaznamenal v soutěži už jen o 10 let mladší Srb Aleksandar Mitrovič (28).

Stejně výrazný byl CR7 v národním týmu. V kvalifikaci mu pomohl k 10 výhrám ve stejném počtu utkání, díky čemuž dosprintovali Portugalci do Německa absolutně suverénním způsobem. Pouze Bruno Fernandes nastoupil ve všech utkáních v základní sestavě, následován svým mnohem slavnějším krajanem s devíti starty.

Číslo v kroužku na penaltovém puntíku představuje počet gólů z pokutových kopů. Opta by Stats Perform

Ano, Ronaldo už možná nemá takovou fyzičku a dynamiku jako před 15 lety, kouč Martínez mu nicméně našel vhodnou pozici. Spíš než z křídla teď legenda hraje v reprezentaci jako čistokrevný útočník, což se odráží v jeho statistikách. Nikdo z Portugalců nevyslal v bojích o Euro tolik střel na branku ze hry jako on (37), naopak se zapojil jen do 12 akcí, které skončily pokusem o gól (až 14. v týmu). Jednoduše řečeno – pohybuje se většinou v takových prostorech, že z nich může rovnou pálit.

Zároveň je to elegantní řešení situace, kdy Bruno Fernandesovi a Bernardu Silvovi v národním týmu dlouhodobě vadilo, že se podílejí na výstavbě hry daleko méně než v klubu. A o Ronaldově střeleckém instinktu coby koncového hráče nemá cenu pochybovat. Portugalci s ním na hrotu dokonce nasázeli v této kvalifikaci víc branek (36) než v předešlých dvou na evropských šampionátech dohromady (33)!

Nová role pro lídra vítězů turnaje z roku 2016 znamená i to, že není tolik ve hře, jako býval. V národním týmu měl v bojích o Euro v průměru 41 doteků s míčem na zápas, což je o 18 méně než čtyři roky předtím. A je v tomto ohledu až 12. nejvytíženějším z Portugalců, kteří odehráli alespoň 300 minut. Se svými osmi doteky v šestnáctce za 90 minut však neměl mezi krajany konkurenci.

Nemluvě o tom, jakým způsobem pomáhá týmu jako lídr, osobnost a kapitán. Tohle Euro je jeho šesté v kariéře, nikdo v historii nemá víc účastí. Vedle zlata z před osmi let byl v roce 2004 jako 19letý mladíček ve finále. Není divu, že drží absolutní rekordy turnaje v počtu zápasů (25) i branek (14). A můžete si vsadit na to, že oba co nevidět posune zase dál…