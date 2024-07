SESTŘIH: Nizozemsko porazilo Rumunsko a po 16 letech si zahraje na Euru čtvrtfinále

Nizozemsko překonalo prokletí posledních evropských šampionátů a po dlouhých 16 letech se dostalo mezi nejlepších osm týmů Eura. V osmifinále si svěřenci Ronalda Koemana poradili s Rumunskem, které porazili 3:0. Ústřední postavou Oranje byl střídající Donyell Malen, který v poslední desetiminutovce vstřelil dvě branky.

Jedním z největších překvapení dosavadního průběhu turnaje se stalo Rumunsko, které ovládlo vyrovnanou skupinu E, kde za sebou nechalo třeba i Belgii. V jeho prvním zápase vyřazovací fáze Eura od roku 2000 na něj nečekal jednoduchý úkol. Nizozemsko ovšem příliš oslnivá forma neprovázela, o čemž svědčila i poslední porážka s Rakouskem a postup až ze třetí příčky.

Navzdory papírovým očekáváním vstoupili do utkání lépe fotbalisté Rumunska, kteří dostávali obránce Nizozemska kombinační hrou do úzkých. Výsledkem jejich snažení však byla pouze střela Dennise Mana mířící těsně nad bránu. Poté tlak Tricolorii ochabl a po 20 minutách už se radovali Oranjes, když skóre otevřel do té doby neviditelný Gakpo.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Křídelník Liverpoolu využil svých technických dovedností, z levé strany se propracoval do palebné pozice a ranou k bližší tyči rozvlnil síť. Vstřeleným gólem nabuzení reprezentanti země tulipánů pokračovali v útočení a hlavička Stefana de Vrije jen těsně nenašla cíl. Do poločasové přestávky už Holanďané soupeři téměř nepůjčili míč, ale ani přes 10 rohových kopů další gól nepřidali.

V první obrovské šanci druhého dějství se objevil Memphis Depay, který se dostal ke střele na hranici malého vápna. Jeho zakončení však na brankové čáře pohotově vykopl Bogdan Racovitan. Drtivý tlak Nizozemců pokračoval, Virgil van Dijk v 58. minutě hlavičkou rozezvučel tyč. Vůdčí osobou nizozemského útoku byl Gakpo, jenž vysílal na Florina Nitu jednu ránu za druhou a další gólovou radost mu zkazil ofsajd.

Sestřih zápasu Rumunsko – Nizozemsko. Česká televize

Mezi tři tyče se nevešla ani zakončení Depaye nebo Joeyho Veermana. Co svěřenci Ronalda Koemana nedokázali vlastním přičiněním, to jim v 83. minutě nedůrazným bráněním darovali fotbalisté Rumunska. Radu Dragusin neuhlídal Gakpa, jenž z brankové čáry našel zpětnou přihrávkou přesně zakončujícího Malena. Útočník Dortmundu pak v nastavení přidal pojistku po individuální akci přes půl hřiště.

Nizozemsko tak ve vyřazovací fázi zabralo a zajistilo si postup do čtvrtfinále. V něm vyzve lepšího z duelu Rakousko–Turecko.