Víme, že se budeme muset v průběhu šampionátu zlepšit, přiznal Alexander-Arnold

V neděli večer se na mistrovství Evropy v Německu poprvé představila Anglie a jeden ze spolufavoritů vyhrál nad Srbskem. K zisku tří bodů mu stačila jediná trefa, Srbům alespoň k remíze nepomohl ani zlepšený výkon po změně stran.

"V prvním poločase jsme drželi míč, kontrolovali hru a měli přidat ještě druhou branku. Během úvodní půle jsme spotřebovali spoustu energie, což se projevilo na výkonu po změně stran. Srbsko potřebovalo vyrovnat, přidalo a my začali ztrácet míče. I tak jsme si vypracovali obrovskou šanci. Nejvíce ze všeho mě těší odolnost, kterou jsme předvedli," hodnotil trenér Gareth Southgate.

Jediný gól padl už ve třinácté minutě a hlavou se prosadil Jude Bellingham. Záložník Realu Madrid za necelé dva týdny oslaví teprve 21. narozeniny a hraje na svém třetím velkém turnaji. Mistrovství Evropy okusil již před třemi roky a nechyběl ani v nominaci na světový šampionát v Kataru.

Sestřih zápasu Srbsko – Anglie. Livesport

"Byl to dobrý zápas. Srbsko je kvalitní a silové mužstvo. Bylo důležité, že jsme se na zápas dobře připravili a zvládli ho. Znali jsme své role. Je to pozitivní vstup do turnaje a těšíme se na další výzvy," řekl Bellingham po závěrečném hvizdu.

"První poločas ukazuje, proč můžeme dávat góly proti jakémukoli týmu, a druhý poločas zase, že dokážeme udržet čisté konto proti komukoliv. Museli jsme trochu bránit, ale udrželi jsme čisté konto. A když to uděláte, stačí vstřelit jeden gól, abyste vyhráli. Celkově budeme s naším výkonem spokojeni," pokračoval v hodnocení.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

V anglickém týmu je velká konkurence, Southgate má na výběr z řady kvalitních hráčů a nedělní duel sledoval jen z lavičky Cole Palmer, před nímž dostal přednost Phil Foden. Příležitost opět dostal i jinak obránce Trent Alexander-Arnold, fotbalista Liverpoolu podobně jako v průběhu kvalifikace nastoupil ve středu zálohy a společně s Fodenem byl jedním z nejslabších článků sestavy.

"Mohlo to být lepší, ale důležité bylo zahájit turnaj třemi body," přiznal Alexander-Arnold. "Ve fotbale se počítají jenom góly a výhry, my skoro celý zápas vedli a výhru nakonec udrželi. Víme, že se budeme muset v průběhu šampionátu zlepšit," přidal.