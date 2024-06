Zasloužili jsme si postoupit ze skupiny, ale stále je co zlepšovat, myslí si Spalletti

Trenér Luciano Spalletti (65) věřil až do konce, že italští fotbalisté v utkání s Chorvaty srovnají a postoupí do osmifinále mistrovství Evropy v Německu. Obhájcům zlata nakonec kýžený gól na konečných 1:1 zajistil v osmé minutě nastavení střídající Mattia Zaccagni (29). Spalletti na tiskové konferenci řekl, že postup ze skupiny v konkurenci Španělska a Chorvatska byl těžký, ale zasloužený.

"Věřili jsme až do poslední vteřiny, takhle to ve fotbale teď chodí. Postup jsme si proti Chorvatsku zasloužili, pokud jde o vytvořené šance. V určitých pasážích zápasu jsme hráli trochu jemně a ne nejlépe," prohlásil Ital, který převzal reprezentaci loni v létě.

Italové skončili ve skupině druzí o dva body před Chorvaty a o tři před Albánci. "Béčko" suverénně ovládlo Španělsko. "Bylo těžké ze skupiny postoupit. Španělsko je vynikající, Chorvatsko výborné. V první půli jsme proti Chorvatům až moc snížili naši laťku, ale to bylo kvůli tomu, že jsme cítili tlak z důležitosti utkání. Jinak není možné hrát tak slabě. Zatím se ale hráči na Euru zlepšují," uvedl Spalletti.

Sestřih zápasu Chorvatsko – Itálie. Česká televize

Tým z Apeninského poloostrova vyzve v sobotním osmifinále v Berlíně Švýcary. "Vždycky, když je to výzva, nebo je to vyrovnané, nevyhrajeme. Záleží na zkušenosti, fyzické kvalitě a ochotě udělat špinavou práci. V tom se musíme zlepšit," podotkl někdejší trenér AS Řím, Zenitu Petrohrad, Interu Milán nebo Neapole.

Výsledky souběžně hraných pondělních zápasů skupiny B zároveň na dálku pomohly k postupu dalším třem týmům. Díky remíze Chorvatů s Italy a výhře Španělů nad Albánci 1:0 si osmifinále s předstihem zajistily Anglie, Nizozemsko a Francie.