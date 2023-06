Drita? Na úrovni Ballkani, které trápilo Slavii, varuje před plzeňským soupeřem Koubek

Plzeňští fotbalisté se podle trenéra Miroslava Koubka (71) před dvojzápasem 2. předkola Evropské konferenční ligy proti FC Drita musí pasovat do role favorita. Soupeře ale přirovnal k jinému kosovskému týmu Ballkani, jenž potrápil pražskou Slavii v loňské skupinové fázi třetí nejvyšší klubové soutěže. Viktorii přidělil Dritu los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

"Určitě se nezříkáme role favorita a musíme se do ní pasovat," řekl Koubek pro klubový youtubový kanál. "Je to mužstvo na úrovni Ballkani, které loni potrápilo Slavii. Ta vyhrála v Kosovu 1:0 a doma 3:2. Ballkani získalo v tabulce (kosovské ligy) první místo a mělo jenom o tři body víc než Drita," doplnil jednasedmdesátiletý nejstarší ligový kouč.

Západočeši začnou 27. července doma, venkovní odveta v Kosovu je čeká o týden později. "Co je zrušeno pravidlo o gólech na hřišti soupeře, tak už to zas taková výhoda není. Je to součet dvou zápasů. Já to vidím jako nepodstatné," prohlásil Koubek, jenž na lavičce třetího celku uplynulé sezony nahradil Michala Bílka.

"Řekl bych, že jsme s losem spokojení, co jsme se o tom bavili. Samozřejmě skončili druzí, takže nemůžeme nic podcenit. Musíme se na ně dobře připravit a hlavně zvládnout úvodní utkání, které budeme hrát doma," doplnil plzeňský útočník Jan Kliment.

Před rokem s Viktorií zažil úspěšnou jízdu z druhého předkola Ligy mistrů až do skupiny "milionářské" soutěže. "Doufám, že přijde stejně lidí jako minule na předkola. Určitě nám to hodně pomůže, výhoda domácího prostředí je vždycky velká. Doufám, že všichni přijdou a budou nás podporovat jako loni," uvedl Kliment.

Západočeši musí i letos k postupu do skupiny vyřadit tři protivníky. Mohou si poprvé vybojovat účast v hlavní fázi Konferenční ligy, která má před sebou třetí ročník. "Každý chce hrát skupinu, jsou tam velké týmy. Určitě se chceme dostat do skupiny, ale musíme teď zvládnout první krok a pak se koukat zase dál, co nám případně nalosují," řekl záložník Adam Vlkanova, který si loni také zahrál v Lize mistrů proti gigantům Bayernu Mnichov, Interu Milán a Barceloně.

