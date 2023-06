Umělka, cestování. Přál jsem si dostupnějšího soupeře. Je to výzva, říká o Bodo Veselý

Trenér Jaroslav Veselý (45) si kvůli fanouškům přál, aby fotbalistům Bohemians 1905 přisoudil dnešní los 2. předkola Evropské konferenční ligy soupeře s dobrou dostupností. To se mu ale nesplnilo, vršovický celek narazí na norský tým Bodö/Glimt, který sídlí za polárním kruhem. Naopak jeho asistenta Davida Bartka (35) los potěšil.

Klokani se představí v pohárové Evropě po 36 letech díky čtvrtému místu v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže. Suverénní lídr norské ligy bude úvodní zápas 27. července hostit, odveta v Praze na stadionu Sparty na Letné se odehraje o týden později. Po návštěvě z UEFA obdrželi Bohemians oficiální zprávu komisaře, jež potvrdila nezpůsobilost Ďolíčku pro pořádání utkání EKL.

"V losu jsem neměl žádného favorita, ale kvůli fanouškům jsem si přál soupeře s dobrou dostupností. Z tohohle hlediska to moc nevyšlo. Z hlediska koeficientu je to velká výzva, složité bude cestování. Navíc hrají na umělé trávě," citoval Veselého web Pražanů.

"Evropu jsme si ale přáli, tak musíme přijmout, jak to je. Los jsme ovlivnit nemohli, ale můžeme ovlivnit, jak zápas dopadne. Musíme se s tím poprat, postoupit a příště přivézt soupeře, který bude pro fanoušky dostupnější," uvedl kouč.

UEFA jako tradičně rozdělila mužstva při losu do skupin, takže Bohemians 1905 měli na výběr z pěti variant. Vedle Bodö/Glimt mohli dostat ještě Poznaň, Trnavu, Osijek nebo lepšího z dvojice Pjunik Jerevan - Trans Narva.

Norský celek zaujal svými výkony v předminulé sezoně, v níž došel v Konferenční lize až do čtvrtfinále a ve skupině doma rozdrtil pozdějšího vítěze AS Řím 6:1. "Z užšího výběru týmů jsem byl lehce zklamaný, ale Norové byli můj favorit, chtěl jsem se tam podívat. Chtěl jsem dál než na Slovensko nebo do Polska. Těším se na to," prohlásil Bartek, který v květnu odehrál poslední ligový zápas.

Premiérový los prožil dvaačtyřicetiletý kapitán Josef Jindřišek, jenž v úterý prodloužil s Bohemians smlouvu o další rok. "Před losem jsem byl lehce nervózní, protože tuhle situaci jsem ještě nezažil. Tým z Norska moc neznám a nevím, co od něj čekat. V každém případě se na soupeře musíme připravit. Podíváme se na jejich zápasy na videu a uděláme vše, abychom přes ně přešli," řekl nejstarší ligový hráč.

Zkušenosti s evropskými poháry má Jan Kovařík, který si s Plzní mimo jiné třikrát zahrál skupinu elitní Ligy mistrů. "Musím říct, že los jsem moc neprožíval. Náš cíl je postoupit, na to se soustředíme. Musíme navázat na výkony z poslední sezony, pak máme myslím šanci uspět. Na umělce to bude určitě nepříjemné, bude to jiný fotbal. Když bude pokropená, hra bude rychlá. S tím se ale popereme," prohlásil pětatřicetiletý záložník.