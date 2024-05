Nezasloužili jsme si prohrát. Je to pro mě obrovské zklamání, řekl trenér Italiano po finále EKL

Fiorentina ve finále Evropské konferenční ligy podlehla v prodloužení Olympiakosu Pireus (0:1) a prodloužila čekání na cennou trofej. Zklamání pro toskánský celek je o to větší, že finále třetí evropské soutěže nezvládl podruhé za sebou. Podle trenéra Vincenza Italiana (46) si jeho tým nezasloužil prohrát.

"Bolí mě vidět kluky plakat," řekl Italiano po zápase pro Sky Sport Italia. "Prohra bolí. Dva roky po sobě jsme se probojovali až do finále, ale samozřejmě musíte to přetavit v zisk trofeje a to se nám nepodařilo. Cítíte se zničení, když vidíte, jak soupeř zvedá trofej," přiznal rodák z Karlsruhe.

Podle Itala byl gól Olympiakosu nezasloužený, což porážku zhoršuje. "Nezasloužili jsme si prohrát. Je to pro mě obrovské zklamání. Je to třetí finále, které jsme hráli. Tentokrát jsme ho sice odehráli dobře, ale zdá se, že stále nemáme dostatečnou vyzrálost a chytrost na to, abychom takové finále vyhráli," smutnil Italiano, jehož tým před rokem neuspěl ve finále Coppa Italia s Interem (1:2) a v loňské sezoně na závěr Konferenční ligy podlehl West Hamu United (1:2).

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Fiorentina v šestém finále soutěže UEFA prohrála popáté, uspěla pouze v roce 1961 v Poháru vítězů pohárů. Čtvrtfinálový přemožitel Viktorie Plzeň čeká na trofej od sezony 2000/01, ve které ovládl Italský pohár. Barák nenavázal na spoluhráče z reprezentace Tomáše Součka a Vladimíra Coufala z West Hamu, kteří zůstávají jedinými českými vítězi Konferenční ligy.

Italianovi za měsíc vyprší smlouva a není jasné, jestli ve Fiorentině zůstane. "Právě teď se cítím zahořklý, zklamaný a zlomený, protože jsem opravdu věřil v jiný konec," odpověděl na otázku ohledně své budoucnosti, aniž by upřesnil, kdo ho zklamal. "Do konce sezony nás čeká ještě jeden zápas v neděli s Atalantou, poté si promluvím s prezidentem," dodal.