Joao Palhinha exkluzivně pro Livesport: O neúspěšném přestupu do Bayernu i šancích na Euru

Zkušený záložník Joao Palhinha (28) je jedním z klíčových hráčů portugalského týmu, který se připravuje na rychle se blížící mistrovství Evropy v Německu. V exkluzivním rozhovoru pro portugalskou sekci Livesport Zpráv se opora anglického Fulhamu rozmluvila o nedotaženém přestupu do Bayernu Mnichov, ligovém titulu Sportingu Lisabon a samozřejmě i o Euru.

Žádný hráč v této sezoně Premier League nevyhrál tolik obranných soubojů jako právě vy. Jak ročník ve Fulhamu hodnotíte?

"Z kolektivního hlediska byl velmi dobrý, stejně jako ten předchozí. Z osobního hlediska byl také podařený, cítil jsem, že se mi daří a rozvíjím se, to je nejdůležitější. Celkové hodnocení je tedy pozitivní. Nesmíme zapomenout, že cílem klubu bylo udržet se v Premier League. Toho jsme dosáhli rychle a chvíli jsme si dokonce mysleli, že bychom mohli bojovat o něco víc. Ale při tak velké konkurenci v lize nebylo snadné se protlačit do Evropy, i když jsme se o ni snažili bojovat."

Ve Fulhamu působíte druhým rokem, někteří experti ale tvrdí, že vaše první sezona ve Fulhamu byla mnohem lepší. Myslíte si to také? Mohly se určité věci vyvíjet jinak?

"Každý si uvědomuje, jaká je v Anglii konkurence, takže nejde vždycky sezony porovnávat. V té první jsme získali více bodů, téměř jsme překonali bodový rekord Fulhamu v Premier League, takže touto optikou byla lepší. Ale když se zase podíváte na výsledky proti velkým týmům, tak v této sezoně jsme porazili Arsenal, Tottenham, Manchester United... Byl to dobrý ročník, udělali jsme krok vpřed, v týmu sice došlo k určitým změnám, ale jádro zůstalo."

Palhinha prožil ve Fulhamu další dobrou sezonu. Profimedia

A co dál, chcete ve Fulhamu zůstat?

"Ano, zatím to vypadá, že zůstanu. I když ve fotbale samozřejmě nikdy nevíte, co přinese zítřek. Od začátku kariéry jsem vždycky snil o tom, že budu hrát na velkých světových stadionech, a toho už jsem dosáhl. Aktuálně je tedy pravděpodobné, že budu dál hrát za Fulham. Celé organizace si obrovsky vážím. Snažím se být profesionál a předávat zkušenosti všem mladým hráčům, kteří mě sledují a vzhlížejí ke mně."

Lednový nedotažený přesun do Bayernu Mnichov vás dostal do centra pozornosti. Je to už úplně za vámi? Ptám se proto, že spousta lidí říká, že byste měl působit v klubu, který hraje Ligu mistrů.

"Nevím, jestli už to je úplně uzavřené. Jak jsem říkal, ve fotbale je všechno velmi nejisté. Teď se chci soustředit spíše na mistrovství Evropy, cílem je zanechat na Euru dobrý dojem, pak se bude řešit všechno ostatní. To, že hraji v Premier League znamená, že jsem hodně vidět. Víc už to snad ani nejde. Euro navíc sledují všichni po celém světě."

O možném přesunu do Bayernu. Opta by Stats Perform / AFP

Než se dostaneme k Euru, pojďme si promluvit o portugalských hráčích v Premier League. Manchester City se stal mistrem, United zklamali, přestože Diogo Dalot byl považován za nejlepšího hráče jejich týmu a Bruno Fernandes pro ně zařídil mnoho gólů. Potěšil vás titul City a zamrzel pád United, ačkoliv vyhráli FA Cup?

"To záleží... Jsou to kolegové z národního týmu, takže za ně mě to samozřejmě trochu mrzí. Pro Bruna a Dalota bylo vítězství v FA Cupu velmi dobré, protože nebýt v pohárové Evropě by pro tak velký klub bylo opravdu špatné. V tomto ohledu jsem tedy asi víc fandil jim, už jen proto, že Bernardo Silva, Rúben Dias a Matheus Nunes byli mistři. Lidé si nicméně vždycky pamatují jen vítěze, to, že United ve finále porazili City, bylo pro všechny překvapením. Podali skvělý výkon a zasloužili si vyhrát."

Potěšilo vás, že se stal Sporting mistrem? Po prohraném finále Portugalského poháru už možná tolik ne...

"Double byl cílem pro celou organizaci, ale nevyšlo to už několik let. Trenér Rúben Amorim řekl, že když tým zároveň nevyhrál v poháru, je to celé méně výjimečné. Trochu chápu, co tím myslel. Když jste hráč, možnost vyhrát dva tituly v jedné sezoně je mnohem hodnotnější než mít jeden. Ale to by nemělo zastínit skvělou sezonu, kterou Sporting měl. Titul si plně zasloužil."

Sporting získal ligový titul. AFP

Souhlasíte s hlasy, které tvrdí, že Premier League je soutěž Rúbenu Amorimovi na míru šitá?

"Ano, už jsem to říkal dříve. Nevím, jestli k jeho přesunu dojde, ale má na to schopnosti a potenciál. Už na konci sezony byl velkým tématem a pravděpodobně jím bude i v blízké budoucnosti. Pak už je třeba se jen rozhodnout."

Čím dál více to vypadá, že kluby Premier League věnují portugalskému fotbalu větší a větší pozornost. Nečekané podpisy nejsou ničím netradičním. Vy máte v této prestižní soutěži za sebou dvě sezony, vnímáte to podobně?

"Je to tak. To, že do Anglie přichází z Portugalska tak velké množství úspěšných hráčů je způsobeno právě touto rostoucí pozorností k portugalské soutěži. Pravdou je, že v dnešní době nejen anglický fotbal, ale i ostatní trhy věnují této lize stále větší pozornost."

Když jste slyšel trenéra národního týmu Roberta Martíneze vyslovit vaše jméno, jaký to byl pocit? Bylo to stějně vzrušující jako první pozvánka?

"Bylo to skvělé. Měl jsem to štěstí, že už jsem se turnaje jednou zúčastnil a reprezentovat svou zemi je vždycky jedinečné. Chci do toho jít naplno a dosáhnout pro naši zemi velkých věcí."

Celý tým si je jistě vědom toho, že fotbalový svět řadí Portugalsko mezi favority. Cítíte se víc pod tlakem, nebo už jste zvyklý?

"Když reprezentujete svou zemi, vždycky je na vás vyvíjen tlak. Všichni si uvědomujeme, čeho můžeme dosáhnout a musíme se soustředit sami na sebe a vypustit vnější faktory, které mohou tým zbytečně narušit. Jako mužstvo musíme držet pohromadě a soustředit se na naši práci, všechno ostatní je třeba hodit za hlavu a myslet jen na správnou reprezentaci země."

V Německu žije velká portugalská komunita, jste připraveni na příval podpory, které se vám tam dostane? Nejen na zápasech, ale také třeba v tréninkovém centru v Marienfeldu?

"Samozřejmě víme, že nás bude podporovat spousta Portugalců a počítáme s tím. Pokaždé je báječné, že se na ně můžeme spolehnout a doufám, že se díky nim budeme na turnaji cítit jako doma."

V týmu jsou dvě nepřehlédnutelná jména – Pepe a Cristiano Ronaldo. Jak moc jsou pro něj důležití?

"Velmi, a to kvůli svým zkušenostem a odkazu, který v národním týmu zanechali. Už jen proto si v něm zaslouží být. Jsou to doslova živoucí příklady toho, jak to vypadá, když na klubové úrovni stále odevzdáváte to nejlepší. Hráči mé generace jsou pokaždé hrdí, když s nimi mohou naskočit."

Palhinha po boku Ronalda. AFP

Jsou to také oni, kdo tým motivují, aby zařadil vyšší rychlostní stupeň?

"Určitě to umí. Když mluvíme o zkušenostech, je to hodně o tom zkombinovat mládí a veterány, protože to dává mužstvu konkurenceschopnost. Máme štěstí, že tento mix máme."