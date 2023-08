Hned jsem věděl, že si penaltu vezmu, prohlásil po dramatickém postupu Plzně Jirka

Když fotbalisté Plzně v závěru dramatické odvety 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti kosovské Drity dostali možnost zahrávat penaltu, křídelník Erik Jirka (25) neváhal a okamžitě si vzal míč. Slovenský reprezentant ve 24. minutě nastavení pokutový kop přesvědčivě proměnil a rozhodl o vydřeném vítězství 2:1, které v součtu s úvodní domácí remízou 0:0 posunulo Viktorii do další fáze kvalifikace.

"Jak jsem viděl, že rozhodčí ukázal na bílý puntík, tak jsem hned věděl, že si ji beru a jdu kopat. Už jsem pár takových rozhodujících penalt kopal i za reprezentaci. Důležité je, že jsem si věřil. Jsem rád, že jsem ji proměnil," řekl Jirka v rozhovoru s Radiožurnálem.

Utkání v Prištině bylo ve druhé půli dvakrát přerušeno kvůli částečnému výpadku světel. Rozhodčí původně avizoval 18 minut nastaveného času, nakonec se hrálo ještě déle. Na úvodní branku plzeňského Rafiua Durosinmiho ze 76. minuty odpověděl ve druhé minutě nastavení Blerim Krasniqi, jenž byl později vyloučen.

"Kvůli osvětlení jsem ještě přerušení nezažil, ale třeba kvůli vběhnutí fanoušků na hřiště ano. Všelijaké situace se v zápase můžou vyskytnout," konstatoval Jirka s úsměvem. "Atmosféra byla velmi bouřlivá, místy jsem se toho až trochu leknul. Ale ustáli jsme to a zvládli to, co jsme zvládnout měli," přidal rodák z Trnavy.

Statistiky zápasu. Livesport

Západočeši až ve čtvrtém soutěžním duelu v sezoně pod staronovým trenérem Miroslavem Koubkem poprvé zvítězili. "Samozřejmě velká úleva. Nepodařil se nám vstup do ligy, pak jsme remizovali s Dritou doma. Potom jsme v lize s Hradcem v poslední minutě dostali gól na 1:1. Bylo to tak, že sem musíme přijet a vyhrát. Měli jsme trošku obavy, ale myslím, že jsme to zvládli," uvedl Jirka.

Plzeňští se ve 3. předkole Konferenční ligy utkají s maltskou Gzirou, která vyřadila lucemburský tým Dudelange. "Jak jsme viděli, každý soupeř umí hrát fotbal. Důležité je připravit se na domácí ligový zápas (s Ostravou) a zvládnout ho. Dát impulz fanouškům jako tady, ještě v neděli to potvrdit a potom se připravit zase na čtvrtek (úvodní domácí utkání s Gzirou)," prohlásil pětadvacetiletý krajní hráč. "Musíme se tohohle vítězství chytit. Vzít si pozitivní věci, držet se jich, přenést je do dalších zápasů a dát tomu samozřejmě ještě nadstavbu," dodal Jirka.