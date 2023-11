Slavia hrála skvěle, sparťan Gomez byl strašidelný, míní Uhrin. Co řekl o dominanci Plzně?

Parádní jízda Slavie proti AS Řím, těsná prohra Sparty na půdě Glasgow Rangers i vydřené vítězství Viktorie Plzeň s Dinamem Záhřeb. Takový byl pohárový čtvrtek pohledem českých týmů, z nichž Slavia má na dosah pokračování v jarní části Evropské ligy, v té Konferenční půjde Plzeň dál z prvního místa. Jak zápasy všech tří českých zástupců viděl trenér Dušan Uhrin mladší (56)?

Začněme Slavií, která doma porazila 2:0 AS Řím. Co jste říkal na to, jakým způsobem sešívaní zápas zvládli?

"Musím říct, že jsem něco podobného očekával. Tušil jsem, že z taktického hlediska i volbou hráčů to bude úplně jiné utkání než předtím v Římě, nebo o víkendu doma s Plzní. I přístup kluků byl trochu jiný. Slavia hrála fakt skvěle."

Souhlasíte tedy s vyjádřením trenéra Jindřicha Trpišovského, že šlo o nejlepší výkon nové Slavie?

"Ano. Alespoň na podzim to byl určitě nejlepší výkon Slavie, který jsem viděl."

Přišlo mi, jako by hráči AS Řím byli myšlenkami dlouho jinde, jako by pro ně zápas začal až po prvním obdrženém gólu. Viděl jste to stejně?

"Je to tak. Zatímco slávisté byli plně koncentrovaní celých 90 minut, hráči AS Řím se do zápasu nemohli dlouho dostat. Navíc je určitě zaskočilo nasazení Slavie, dlouho se s ním neuměli vyrovnat. Nebyli na ten zápas správně nastavení v hlavě. Za pár dní totiž hrají derby s Laziem, které je pro ně zkrátka víc. Myšlenkami byli už tam."

Jak byste zhodnotil výkon Tomáše Holeše, který suverénně vymazal Romela Lukakua?

"Nepřekvapilo mě to. Bylo vidět, že je Tomáš odpočatý, navíc je to hráč pro nároďák. Lukakua vymazal úplně stejně jako kdysi David Hovorka. Před čtrnácti dny v Římě sice udělal Tomáš dvě velké chyby, podle mě toho na něj ale bylo tehdy prostě trochu moc. A to nemluvím o fyzické únavě, protože zrovna on je na tom po téhle stránce fakt skvěle. Mám na mysli únavu psychickou, nároďák a tak. Dal se ale dohromady a odvetu skvěle zvládl. Celá Slavia byla podle mě víc motivovaná než AS Řím."

Slavia si vítězstvím zajistila jaro v Evropě, na dosah má postup do další fáze Evropské ligy. Měla by se teď soustředit hlavně na udržení prvního místa ve skupině?

"Určitě by to pro ni bylo lepší z hlediska rozlosování, podle mě se ale bude úplně stejně soustředit i na českou ligu. Postup do dalších bojů Evropské ligy už mají totiž skoro jistý, teď si tedy musí hlídat hlavně domácí soutěž. Aby v ní do zimy už nezaváhali."

Ukazuje se, že když má Slavia den, může v Evropské lize porazit úplně kohokoliv? Patří podle vás k favoritům soutěže?

"Říkat to už teď vidím jako dost předčasné. Pořád je tam hodně týmů, které pokládám za favority. Uvidíme. Nejdřív slávisté s Římem prohráli, pak ho dokázali porazit. Konstelace je taková, že jsou první ve skupině, v hodně věcech se však musí pořád zdokonalit. V první řadě je třeba ustálit výkony. Aby se už neopakoval zápas s Plzní, po kterém se všude psalo, jak strašný výkon to od Slavie byl."

Zvítězit dokázala ve čtvrtek i Plzeň, která stejně jako před čtrnácti dny porazila Dinamo Záhřeb 1:0 a zajistila si postup z prvního místa Konferenční ligy. Váš názor na to, jakým stylem Viktoria v Evropě válí?

"Plzeň jede fakt dobře, překvapuje mě, že ve skupině vyhrála zatím všechny zápasy. Tedy i ten v Astaně nebo právě v Záhřebu, kde se nikomu nevítězí lehce. Plzeň ale potřebuje naplnit rozpočet, i proto jsou pro ni duely na evropské půdě extrémně důležité. Přitom to mají dost těžké, hlavně kvůli cestování. Když jedete přes půl světa do Kazachstánu, únava vás pak prostě trochu brzdí. Nicméně doma jsem Plzni věřil."

Viktoria přežila hodně divoký závěr. Nejdřív VAR odvolal penaltu pro Záhřeb, pak i gól na 1:1…

"V takových případech musíte mít štěstí a Plzeň ho zkrátka měla. Nejen teď, ale i v předkole, kdy penaltou v samém závěru odvety postoupila přes Kosovce. Štěstí se jí prostě drží, podle mě je to i o koncentraci. Trenér Koubek drží mužstvo v tom správném napětí. Klade velký důraz na to, aby se každý zápas výsledkově zvládl."

A jak Plzeň podle vás přistoupí ke zbylým dvěma duelům ve skupině? Pojede dál ve stejném módu, nebo si bude chtít spíš otestovat nové tváře?

"Nemyslím si, že by zbývající program ve skupině Plzeň pojala jako šanci k velkému testování. Zaprvé nemá až tak široký kádr, zadruhé pohárové body přinášejí peníze. Řekl bych, že změny se dají čekat maximálně na dvou nebo třech postech, ale nic víc. Spíš se do toho zase zapojí prověření kluci jako třeba Lukáš Hejda."

A pojďme ještě ke Spartě, která ve čtvrtek podlehla v EL Glasgow Rangers na jejich hřišti 1:2. Co jste říkal na hodně špatnou první půli v podání Letenských?

"Právě ta to celé rozhodla. Obecně mi přijde, že Sparta má pořád velké výkyvy v obranné fázi. Měla období, kdy hrála velice dobře, ale trvalo to asi jen měsíc. Teď se mi zdá, že se lehce zhoršila, možná by to chtělo ještě širší kádr. Připadá mi, že když jsou někteří kluci trochu z formy, na hru Sparty to má až moc velký vliv."

Ve Skotsku se nedařilo především mladému stoperovi Jamesi Gomezovi, zásadním způsobem se podepsal pod první gól. Jak je možné, že tu situaci vyřešil takhle špatně?

"Gomez byl prostě strašidelný, motaly se mu nohy. Navíc hrozný výkon předvedl už v Mladé Boleslavi. Vím, že je to ještě hodně mladý kluk, bohužel musím ale říct, že na Spartu nemá. Alespoň mě zatím vůbec nepřesvědčil."

Trenér Brian Priske ho vystřídal o půli. Stáhl byste ho ze hřiště ještě dřív?

"Asi ano. Za mě by šel dolů už po 20 minutách."

Další skvělý výkon pro změnu předvedl střídající Lukáš Haraslín. Co říkáte na to, jak táhne Spartu?

"Je to pro ni klíčový hráč, jeho vliv na celý mančaft je prostě obrovský. Sparta se zlepší vždycky, když je Haraslín na hřišti. Spolu s Birmančevičem a Kuchtou totiž pro každé mužstvo znamená permanentní nebezpečí. Soupeři se musí soustředit výhradně na něj."

Na Betis ztrácí Sparta pět bodů, na Rangers body tři. Myslíte si, že ještě zvládne postoupit do jarní části Evropské ligy?

"Záleží na tom, zda budou zdraví klíčoví hráči, hlavně v té obranné fázi. Jak jsem už říkal, tam to zkrátka kompaktní furt není. Když jim vzadu vypadne jeden hráč, už se mi to prostě nelíbí. Útok má Sparta lépe zvládnutý než defenzivu, přitom právě ta je základ, abyste mohli zvládat i takhle těžké zápasy. Když na ni sparťané zapracují, pořád mohou postoupit dál."