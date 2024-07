Plzeňské těší, že Kryvbas znají z divoké přípravy. Nechtěli jsme Servette, prozradil Trousil

Hráče Plzně potěšilo, že jim los 3. předkola Evropské ligy přisoudil Kryvbas Kryvyj Rih. Západočeši jsou spokojeni zejména proto, že se s třetím týmem uplynulé sezony ukrajinské ligy potkali už letos v lednu na soustředění ve Španělsku, kde v rámci zimní přípravy zvítězili 3:0. Asistent trenéra Jan Trousil si v rozhovoru pro klubovou televizi pochvaloval, že se Viktoria vyhnula Servette Ženeva.

"Podle toho, co jsme věděli, že nám hrozí, jsme se bavili o tom, že z té trojice variant by Kryvbas byl asi nejpřijatelnější soupeř. Takže jsme rádi, že máme Kryvbas. I z toho důvodu, že už jsme s nimi v Benidormu odehráli zápas. Vyhráli jsme 3:0, víme, jakým stylem hrají, co je tam za hráče," řekl Trousil.

I když šlo v zimě jen o přípravu, utkání bylo nezvykle vyhecované. "Zápas byl poznamenaný tím, že tam padlo snad 20 žlutých karet a jedna červená. Takže to bylo trochu více ragby. Ale aspoň s tím soupeřem už máme zkušenost. Se Servette jsme taky hráli, byly to dva vyrovnané zápasy. Ale soupeř to byl nepříjemný, tomu jsme se chtěli vyhnout. Z dvojice Rijeka a Kryvbas jsme volili Kryvbas, takže můžeme být spokojeni," uvedl asistent trenéra.

"Určitě příprava, video a tak budou snazší, že už soupeře trochu známe. Víme ze Španělska, že tam to bylo takové hodně bojovné, soubojové. Byli kompaktní, nečeká nás nic lehkého. Ale věřím, že je to hratelný soupeř a máme šanci postoupit," prohlásil záložník Lukáš Kalvach.

Západočeši mají výhodu odvety doma, úvodní venkovní zápas se navíc bude kvůli válečnému konfliktu Ukrajiny s Ruskem hrát na neutrální půdě. "Za minulé roky se ukázalo, že když jsme hráli napřed venku, tak potom se nám to dohrává líp doma. Před našimi fanoušky to vždy umíme dotáhnout. Takže myslím, že to malá výhoda je," mínil Kalvach.

Třetí celek uplynulé ligové sezony vstoupí do kvalifikace pohárů až ve 3. předkole, tedy o kolo později než vloni, kdy došel až do čtvrtfinále Konferenční ligy. "Asi je dobře, že se trochu rozehrajeme v lize. Budeme mít za sebou tři kola, takže se dostaneme do nějakého zápasového tempa, abychom byli co nejlépe připraveni. Věřím, že i letos budou předkola úspěšná a dostaneme se do skupiny," podotkl Kalvach.

"Jsme rádi, že začínáme o jedno předkolo dál. Máme za sebou (úvodní ligový) zápas na Dukle, teď máme doma utkání s Hradcem Králové. Pak ještě jedeme do Jablonce. Věřím, že budeme rozehraní a zvládneme to," doplnil Trousil, kolega hlavního trenéra Miroslava Koubka.