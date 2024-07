Plzeň vyrazí na Slovensko. Úvodní zápas předkola EL s Kryvbasem odehraje v Košicích

Šafářová si návrat s Mattekovou-Sandsovou vychutnala, uvítání jí vehnalo slzy do očí

Šestnáctiletá Samson při debutu na okruhu WTA řádila, Siniaková po výhře odjela do nemocnice

Je to asi nejkvalitnější tým, přáli jsme si ho nejmíň, prohlásil o Royale Union Trpišovský