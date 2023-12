Historický úspěch! Česko má tři kluby na jaře v pohárech, blíží se přímý postup do LM

Češi berou Evropu útokem. Po čtvrtečních zápasech Evropské a Konferenční ligy je rozhodnuto o tom, že na jaře budou v pohárech startovat Sparta, Slavia i Plzeň. Do českého koeficientu dohromady uhrály 12 bodů a výrazně se přiblížila šance posunout se na 10. místo, které zajišťuje mistrovi přímou účast v Lize mistrů v ročníku 2025/26.

Byla to bitva do poslední chvíle, ale nakonec může český fotbal slavit. Zatímco v minulé sezoně se do jarní fáze neprobil ani jeden z tuzemských klubů, v roce 2024 to budou hned tři zástupci.

Důležitý je kromě sportovního úspěchu také pohled na národní koeficient, který se v tomto ročníku rapidně zlepšil. Česko startovalo před základními skupinami na 18. příčce. Dnes se pohybuje na 11. místě s 34,550 body a reálný je útok na elitní desítku, která by českému mistrovi v sezoně 2025/26 zajistila přímý postup do Ligy mistrů a místo čtyřech týmů by v pohárech startovalo rovných pět.

K tomu je ovšem potřeba přidat další povedené výsledky. Desáté Skotsko (35,850 bodů) bude mít na jaře ve hře Rangers, kteří postoupili z prvního místa ve skupině. Zároveň si Češi musí hlídat záda, jelikož dvanáctým Švýcarům (31,775) mohou důležité body ještě uhrát Young Boys Bern (play off Evropské ligy) a Servette Ženeva (play off Konferenční ligy).

Velkolepá záležitost. Za sebou ve skupině nechala i římské Vlky a slaví první místo, čímž si zajistila rovnou osmifinále Evropské ligy. Výhrou nad Servette v posledním utkání, ve kterém vstřelili čtyři branky za poločas, a postupem z prvního místa slávisté navíc vydělali přes 70 milionů korun, čímž se jejich dosavadní výdělek v Evropě v této sezoně dostal na částku kolem 320 milionů korun.

Koeficient pro Česko: 4,375

Konečná tabulka. Livesport

To nejlepší na závěr? Sparta předvedla na Kypru jeden z nejlepších výkonů ve skupině. Domácímu Arisu vstřelila tři branky za poločas a šla si sebevědomě za postupem do jarní fáze Evropské ligy. Dlouho to navíc díky průběžné remíze Betisu s Rangers vypadalo, že by Pražané mohli jít z prvního místa stejně jako Slavia, ale Skotský celek nakonec ve Španělsku přeci jen vyhrál. Sparťané tak budou muset do play off. Jejich dosavadní výdělek se pohybuje kolem 232 milionů korun.

Koeficient pro Česko: 2,750

Konečná tabulka. Livesport

Unikátní záležitost v podání Západočechů. Šest zápasů, 18 bodů a skóre 9:1. V minulosti se českému klubu v základní skupině evropských pohárů nic takového nepovedlo. Viktoriáni neztratili v konkurenci Dinama Záhřeb, Astany a Ballkani ani bod a postoupili z prvního místa. Do českého koeficientu přinesla Plzeň 4,875 bodů a vydělala si dosud přibližně 214 milionů korun.

Koeficient pro Česko: 4,875