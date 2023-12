Sparta rozhodla o triumfu nad Arisem už v prvním poločase, na jaře si zahraje play off EL

Fotbalisté Sparty zvítězili v závěrečném kole skupiny C Evropské ligy na hřišti Arisu Limassol 3:1, čímž si zajistili postup do vyřazovací fáze této soutěže. V klíčovém utkání nasměroval Pražany k triumfu již ve čtvrté minutě Jan Kuchta (26), na kterého ještě do přestávky navázal dvěma zásahy Veljko Birmančevič (25). Český celek po střeleckém představení dlouho pomýšlel dokonce na postup z prvního místa rovnou do osmifinále, souběžně hraný zápas Betisu s Rangers však nakonec neskončil vytouženou remízou, a Letenští se tak uhnízdili na druhé příčce v tabulce.

Již ve třetí minutě hasil hrubici v rozehrávce za cenu žluté karty Ladislav Krejčí, hned minutu nato ale rozradostnil hostující ochozy Kuchta. Ve vápně si mezi obránci našel přihrávku Lukáše Haraslína, který byl sám zdvojen. Úklid míče k levé tyči byl o poznání lehčí než pumelice Birmančeviče z 11. minuty. Srb potvrdil svou formu a z první zakončil zpoza vápna k pravé šibenici.

Zlatou šanci přichystal pro Kuchtu po půlhodině hry krásnou průnikovkou Jaroslav Zelený, útočník ale tváří v tvář brankáři trefil nohu svého soka. V závěru první půle udeřil znovu Birmančevič, kterému přichystal milimetrovou přihrávku do vápna Qazim Laci.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Letenští odmítali usnout na vavřínech a hnali se kupředu i po výměně stran. Kaňkou na skvělém výkonu hostů byla dvojice nucených střídání v defenzivě, po odchodu Ángela Preciada z první půle totiž musel střídat i navrátilec do základní sestavy Asger Sörensen.

Sparťané se však místo bránění soustředili na útok, což mohl hattrickem stvrdit Birmančevič. Učebnicovou definici průnikové přihrávky skrz obranu v podání Kuchty ale nedokázal zužitkovat, gólman Vaná Alves totiž podruhé v utkání vynikl v souboji jeden na jednoho. Nejtěžší zákrok předvedl v 76. minutě Peter Vindahl, když hbitě zareagoval na obráncovu teč z bezprostřední blízkosti. Nic však nezmohl s gólem z 84. minuty, kdy jej přehodil nikým neatakovaný Leo Bengtsson.