Lookman si udělal z finále Evropské ligy one man show, Kováře srazil hattrickem

Fotbalisté Atalanty poprvé v historii ovládli Evropskou ligu poté, co ve finále na Aviva Stadium v Dublinu zdolali Leverkusen 3:0. O premiérový úspěch italského celku se zasloužil Ademola Lookman, jenž třikrát překonal Matěje Kováře v bráně Bayeru. Hattrick nigerijského útočníka navíc znamenal první sezonní porážku pro vítěze Bundesligy, kterou neodvrátili ani střídající Adam Hložek a Patrik Schick. Farmaceuti zároveň nezvládli ani pátý rozhodující souboj o trofej ve 21. století, když třikrát těsně nedosáhli na DFB Pokal a v roce 2002 jim chyběl krůček k opanování Ligy mistrů.

Snový ročník Leverkusenu mohl dostat další sladkou tečku v irském hlavním městě. Finále o prestižní trofej bylo už samo o sobě obří motivací, Bayer ovšem stále mohl pomýšlet na dokončení celé sezony bez jediné soutěžní porážky i na zisk potenciálního treblu. Atalanta však ani zdaleka nebyla jednoduchou překážkou, při své pouti Evropskou ligou dokázala jednoznačně vyřadit například Liverpool.

A byl to právě italský tým, který měl fantastický vstup do utkání, když se už ve 12. minutě radoval z první trefy. Davide Zappacosta z pravé strany hřiště našel milimetrově přesnou přihrávkou v pokutovém území Lookmana, který využil zaváhání špatně bránícího Exequiela Palaciose a levačkou z první překonal bezmocného Kováře. Finálová show nigerijského kanonýra pokračovala ve 26. minutě. Amine Adli nesklepl ideálně dlouhý nákop od Kováře a míč se následně dostal na hranici velkého vápna, odkud Lookman perfektní střelou k pravé tyči zvýšil na 2:0. Leverkusen v první půli svou fantastickou formu, která jej provázela celou sezonu, nenašel. Do jediné dobré šance se dostal Alejandro Grimaldo, balon ale ve snaze přelobovat brankáře poslal jen do rukavic Juana Mussa.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ihned po změně stran vyslal Xabi Alonso na trávník Victora Boniface, ani toto střídání ovšem nevedlo k žádnému úvodnímu tlaku druhé půle. Naopak Nerazzurri si perfektně plnili taktické povinnosti. Po hodině hry byl vyslán do akce i Hložek, aktivita Farmaceutů se však příliš nezvedla.

Středeční večer v Dublinu totiž patřil Lookmanovi, který dovršil svou one man show v 75. minutě, kdy po brejkové situaci jednoduše obešel Edmonda Tapsobu, navedl si míč na svou levačku a tvrdou pumelicí pod břevno propálil Kováře. Bayer byl po celý fotbalový ročník známý svými neuvěřitelnými comebacky v posledních minutách, tentokrát už se ale na pohádkový obrat nezmohl.

Individuální statistiky Ademoly Lookmana. Opta by Stats Perform / Atalanta BC

Atalanta tak dokázala to, co se nikomu jinému v letošní sezoně nepovedlo – porazila Leverkusen. Vítězství pro ni bylo o to sladší, že znamenalo vůbec první zisk velké evropské trofeje v klubové historii.