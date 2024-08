Pauza nám přišla vhod. Odpočinuli jsme si, budeme chtít dát gól, plánuje ve Skotsku Koubek

Fotbalisté Plzně nechtějí ve večerní venkovní odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Heart of Midlothian jen hájit vítězství 1:0 z minulého týdne. Trenér Miroslav Koubek (72) od svých svěřenců očekává aktivní výkon a snahu skórovat. A je přesvědčený o tom, že mužstvo týmově zvládne nahradit obránce Robina Hranáče (24), který o víkendu přestoupil do Hoffenheimu.

Koubkovi svěřenci doma zvítězili díky gólu z úplného závěru nastavení a k postupu by jim tak nyní stačila v Edinburghu i remíza. "Nebudeme spekulovat. Mohu prozradit, že budeme chtít být aktivní, vstřelit gól. Nepřijeli jsme jen něco hájit, to bychom byli naivky. Výsledek 1:0 není žádný náskok, ve fotbale je minimální. Přesto je samozřejmě dobrý. Nemůžeme se však na něj spoléhat," uvedl kouč na předzápasové tiskové konferenci.

Branka Plzně podle něj určila další taktické vedení týmu i soupeře. "Domácí s tím budou muset něco dělat, budou hrát jinak než v Plzni, to víme. Budou se tlačit do brány, do ofenzivy. Na druhé straně zase budou otevřenější. My jsme doma víceméně museli dobývat. Takže taktické myšlenky k zápasu jsou pro oba týmy dané," doplnil Koubek, který v neděli oslaví 73. narozeniny.

Skotský soupeř výsledkově tápe, od poloviny května v součtu s přípravou už 10krát po sobě nezvítězil. "Hearts jako něco snadného? Tomu se musím vysmát. Hned po losu jsem věděl, že nás čeká velice těžká šichta, kvalitní a nepříjemný soupeř. Když v prvním kole skotské ligy remizujete s Rangers, nemůžete být špatným mužstvem. Nyní je to 1:0, ale máme k soupeři absolutní respekt. Rozhodně nic nepodceníme," řekl Koubek.

Západočeši o víkendu nehráli, neboť si nechali odložit ligový zápas s Olomoucí. "Určitě nám pauza přišla vhod. Na rozdíl od Hearts jsme měli jedno předkolo navíc. Zdálo se nám, že je na čase dle regulí toho využít. Trochu jsme si odpočinuli, mohli jsme potrénovat a zase trochu víc navnímat soupeře z hlediska videa i taktické přípravy," uvedl trenér.

Mezi úvodním zápasem a odvetou přišel o defenzivního lídra Hranáče, který přestoupil do Hoffenheimu. "Samozřejmě když vám odejde hráč národního týmu do Bundesligy, nějaký zásah do sestavy to je. O tom nebudeme pochybovat. Nicméně fotbal hraje 11 hráčů, nikdy to není postavené jen na jednom. Každý je nahraditelný," podotkl Koubek.

V tomto směru měl výhodu během letní přípravy, kdy byl Hranáč na Euru a prakticky nenastupoval. "A úspěšně jsme hráli s mužstvy jako Kodaň nebo Karlsruhe. Vyzkoušeli jsme si hru bez něj, známe alternativy. Správné a vhodné slovo je nyní tým. Musíme ho týmově nahradit, jde o věci taktického charakteru. Věříme, že se nám to podaří," dodal zkušený lodivod.