Fotbalisté Plzně nastoupí v Edinburghu proti týmu Heart of Midlothian k odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy s těsným náskokem 1:0. Pokud i ve Skotsku udrží dosavadní neporazitelnost v sezoně, stvrdí postup do hlavní fáze soutěže. Trenér Miroslav Koubek (72) musí vyřešit, kým ve čtvrtek nahradí defenzivní oporu Robina Hranáče (24), který mezi zápasy přestoupil do německého Hoffenheimu.

Plzeň měla před týdnem v souboji třetích týmů svých soutěží z minulé sezony navrch a v poslední ze šesti nastavených minut jí zajistil vítězství vlastní gól Daniela Oyegokeho. Viktoria se přiblížila už páté účasti v hlavní fázi Evropské ligy a první od sezony 2017/18. Za postup by dostala bonus 4,31 milionu eur (zhruba 108 milionů korun). Už po minulém předkole získala jistotu podzimu v pohárech, v případě vyřazení s Hearts by přešla do Konferenční ligy, s níž je spojena prémie 3,17 milionu eur (asi 79,3 milionu korun).

Západočeši však míří výš. V jejich prospěch hraje aktuální forma. Zatímco sami v osmi duelech tohoto ročníku neprohráli a čtyřikrát po sobě neinkasovali, Hearts v sezoně ještě nezvítězili a v součtu s přípravou čekají na triumf od poloviny května už 10 utkání. Viktoria v pohárech odcestovala k venkovní odvetě s náskokem o gól potřetí v klubové historii, z předchozích dvou případů dosáhla na postup jednou.

"Evropská liga je výš než Konferenční. Jsou tam kvalitnější týmy, větší zájem. My jsme ji ještě v tomto systému tří evropských soutěží nehráli, takže je to určitě výzva. Poprat se o postup, přilákat kvalitnější soupeře aspoň z pohledu jména a posunout se zase o malinko výš. V tomto ročníku jsou tam nově dva zápasy navíc, je tam víc konfrontace s Evropou," řekl novinářům asistent trenéra Marek Bakoš, jehož tým v minulé sezoně došel v Konferenční lize až do čtvrtfinále.

Zatímco Viktoria si o víkendu nechala utkání domácí soutěže odložit, Hearts prohráli na půdě Motherwellu 1:3 a utrpěli čtvrtou soutěžní porážku v řadě. Po sérii čtyř venkovních duelů se nicméně teprve podruhé v sezoně představí doma, kde od začátku prosince 12 zápasů po sobě nenašli přemožitele. V úvodu sezony remizovali v Edinburghu před téměř vyprodaným hledištěm pro 20 tisíc diváků s favorizovanými Rangers bez branek.

"Čeká nás velký zápas, atmosféra na stadionu Hearts je neuvěřitelná. Všichni hráči se na to těší. Není to tak, že bychom se toho báli. To by byl náš problém," řekl Bakoš. "Očekáváme, že to od soupeře bude malinko jiné než v Plzni. Je tam trochu specifické menší hřiště. Budou se do nás víc tlačit a my se s tím musíme popasovat," dodal bývalý útočník Viktorie.

Plzeň bude v Tynecastle Parku hájit mimořádnou pohárovou bilanci. V soutěžích UEFA neprohrála v základní době už 19 zápasů po sobě a v předkolech drží neporazitelnost 15 utkání. Hearts, kteří po návratu mezi skotskou elitu v roce 2021 ve všech třech sezonách skončili na pohárových příčkách, na evropské scéně naopak tápou. Prohráli tam pět z posledních šesti soubojů, před rokem ve 3. předkole Konferenční ligy však po úvodní porážce o gól dokázali doma díky vítězství 3:1 zvrátit bitvu s Rosenborgem.

"Jsem si jistý, že se o postup ještě popereme. Když to srovnám s loňským zápasem s Rosenborgem, je to to samé. Bude nám fandit 18 tisíc diváků. Plzeň bude hrát stejný fotbal, je to velmi organizovaný tým. Uvidíme, co s nimi udělá prostředí," přemítal trenér skotského celku Steven Naismith.

Pozdní inkasovaný gól v Plzni toho podle něj tolik nezměnil. "Stejně bychom museli skórovat, pokud chceme postoupit. Myslím, že to bude podobný zápas jako před týdnem. Chvíli nám trvalo, než jsme si zvykli na evropské tempo. Ale když se nám to povedlo, dokázali jsme soupeři dělat problémy. Pokud do toho dobře vstoupíme a budou za námi stát diváci, můžeme zažít další večer jako proti Rosenborgu," dodal.

Viktoria před odvetou přišla o klíčového obránce Hranáče. Místo něj by mohl ve stoperské trojici naskočit obvyklý krajní bek Milan Havel či uzdravený kapitán Lukáš Hejda, který ale v sezoně ještě za A-tým neodehrál ani minutu. "Je to určitě zásah, protože Robin tu odehrál kompletní ročník a odváděl skvělou práci. Chceme být pevní, chceme, aby nás to co nejméně trefilo. Je tam víc možností, vyhodnotíme to až těsně před zápasem. Věřím, že ti, co nastoupí, ho dokážou nahradit," uvedl Bakoš.