Plzeň je po sedmi letech v Evropské lize, ve Skotsku završila stoprocentní český týden

Fotbalisté Plzně si popáté v historii zahrají základní část Evropské ligy, když i v odvetě 4. předkola soutěže v Edinburghu zvítězili nad Hearts 1:0. Jejich čtvrtou výhru v předkolech zařídil v 76. minutě Lukáš Červ. Evropskou ligu si Západočeši zahrají poprvé po sedmi letech, za postup dostanou bonus 4,31 milionu eur (108 milionů korun). Viktoria dokonala skvělé vystoupení českých klubů v předkolech. Tento týden zapsaly výhru všechny čtyři při skóre 8:1.

Plzeň, která doma vydřela výhru 1:0 gólem v samotném závěru utkání, vstupovala do zápasu s parádní bilancí. Vždyť v této sezoně ještě neprohrála, z osmi zápasů v sedmi uspěla a v posledních čtyřech dokonce neinkasovala. Přesně opačně na tom bylo Hearts, které ještě po letní pauze nezvítězilo. Od úvodních minut se Plzni dařilo odolávat tlaku soupeře, který potřeboval vyhrát a pochopitelně se snažil útočit.

Poprvé bylo před brankou Viktorie rušno ve 36. minutě po autovém vhazování. Míč propadl až ke Kennethu Vargasovi, jehož rána prosvištěla těsně nad břevnem. Plzeňští si do konce poločasu připravili také svou šanci, a ta byla obrovská. Po tečované přihrávce od Pavla Šulce se k míči v malém vápně dostal Daniel Vašulín, ten si však místo střely balon zpracoval, a proto mu pozdější zakončení stihl zablokovat Gerald Taylor.

Po změně stran se čekalo na větší příležitost do 65. minuty, kdy se k zakončení dostal opět Vašulín. Nebyl daleko od otevření skóre, jenže v cestě mu stál domácí gólman Craig Gordon. O 10 minut později mohl jít do vedení skotský celek, ovšem proti byl Marián Tvrdoň, jenž vykryl nejprve Taylorovu ránu z dálky a se štěstím i dorážku Stephena Kingsleyho. Vzápětí už se skóre měnilo, když z protiútoku udeřil přízemní střelou zpoza šestnáctky Červ, Plzeň se tak přiblížila postupu, který si až do konce zápasu bezpečně pohlídala.

Viktoria si tak zkusí nový formát Evropské ligy s osmi soupeři, se čtyřmi se utká doma, se čtyřmi venku. Navíc za postup získá odměnu v přepočtu 108 milionů korun. Soupeře se dozví v pátek 30. srpna ve 13:00 při losu v Monaku.