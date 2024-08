Plzeň má na dosah postup do play off Evropské ligy, doma bude hájit vedení nad Kryvbasem

Fotbalisté Plzně ve čtvrtek odehrají domácí odvetu 3. předkola Evropské ligy proti Kryvbasu Kryvyj Rih. Západočeši si z úvodního venkovního duelu přivezli vítězství 2:1 a k postupu by jim stačila i remíza. Pokud Viktoria přes ukrajinského soupeře přejde, zajistí si podzim v pohárech. Hlavní fázi některé ze soutěží UEFA by si zahrála třetí sezonu po sobě. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka (72) jsou před odvetou jasným favoritem i proto, že doma na evropské scéně osmkrát po sobě nenašli přemožitele a neinkasovali.

Viktoria před týdnem v úvodním vzájemném duelu v domácím azylu Kryvbasu v Košicích v poločase prohrávala, ale po změně stran otočila skóre. O vyrovnávací gól se postaral teprve 16letý Jiří Panoš, který se stal nejmladším českým střelcem v pohárech.

Pokud Západočeši souboj třetích týmů svých domácích soutěží z minulé sezony dotáhnou k úspěšnému konci, získají jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy. V ní v uplynulém ročníku došli až do čtvrtfinále a stanovili tím své pohárové maximum.

Po případném postupu přes Kryvbas by si Viktoria o základní část Evropské ligy ve 4. předkole zahrála proti skotským Hearts. Pokud by dvojutkání s ukrajinským outsiderem doma nečekaně ztratila, přešla by do závěrečného předkola Konferenční ligy a čekal by ji souboj se silným Realem Betisem.

"Jsme teprve v poločase. Máme mírný náskok jedné branky, ale nic není rozhodnuto, nic není hotovo. Soupeř je velmi bojovný, odhodlaný, je velmi náročné proti němu hrát. Určitě se ještě pokusí o nějaký zvrat. Musíme si dát pozor, musíme být dobří," podotkl Koubek.

Jeho tým může jít do odvety povzbuzen víkendovým vysokým vítězstvím 5:0 nad Karvinou, po němž zůstává i po čtyřech kolech ligové sezony neporažen. Viktoria spoléhá na příznivou bilanci doma, kde v minulé pohárové sezoně ani jednou neinkasovala. Navíc v předkolech už 13 utkání po sobě neprohrála.

"Výsledek 2:1 z prvního utkání je do odvety velmi dobrý, i vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel. Věřím, že doma budeme ještě silnější, znovu vyhrajeme a půjdeme dál," řekl útočník Daniel Vašulín, který se v Košicích dočkal premiérové soutěžní branky v dresu Západočechů po letním příchodu z Hradce Králové.

Zatímco Viktoria je v úvodu sezony ve formě, Kryvbasu se příliš nedaří. O víkendu v druhém kole ukrajinské ligy utrpěl hladkou porážku 0:3 ve Lvově a v součtu s přípravou prohrál tři z posledních čtyř zápasů.

Trenér Jurij Vernydub by se svým týmem chtěl ve venkovním utkání překvapit podobně jako v roce 2021, kdy ještě na lavičce Šeriffu Tiraspol s tehdejším moldavským šampionem šokoval výhrou 2:1 v Madridu nad Realem ve skupině Ligy mistrů. "Ještě se o to popereme. Prohráli jsme jeden zápas, ale ne celou válku. Dobře znám své hráče, budou bojovat. Myslím, že šance jsou stále 50 na 50," mínil Vernydub.

Odveta ve Štruncových sadech začne ve čtvrtek v 19:00. Plzeňský trenér už bude moci využít i brazilského krajního beka Cadua, který si v prvním zápase odpykal trest za vyloučení ze závěru minulé pohárové sezony. Nejistý je start brankáře Martina Jedličky, jenž kvůli nemoci scházel v posledních třech soutěžních duelech.