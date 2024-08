Plzeň táhne doma obdivuhodnou sérii. Je tu kouzelná půda, řekl Koubek. Ve Skotsku čeká peklo

Věděl, že výkon nebyl úplně optimální. Trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek si po těsné výhře 1:0 nad Hearts v úvodním duelu play off Evropské ligy pořádně oddechl. "Určitě jsem cítil úlevu. Jet do Skotska bez náskoku by nebylo úplně optimální. I takhle to bude složité, víme, že nás tam čeká peklo," věděl Koubek při rozhovoru pro ČT Sport. Radost měl z toho, že se Viktorii daří na svém stadionu. "Je tady kouzelná půda, desetkrát jsme tu nedostali gól," ocenil.

Viktoria se dočkala vysněné branky až v nastavení duelu. "Neproměnili jsme tři vyložené šance, Šulc, Havel, pak Gordon jednu chytil, to jsme měli využít," věděl zkušený kouč. Následně si i jeho svěřenci vybrali slabší chvilku. "Pak jsme měli výpadek, kdy nás podržel Tvrdoň," uvědomoval si plzeňský kouč, že pasáž v závěru poločasu nebyla optimální.

A co po pauze? "Ve druhé půli už jsme je do ničeho nepustili, ale oni kousali pořád. V závěru se ne nás usmálo štěstí. Pětatřicet minut se mi to herně líbilo herně, pak jsme se dostávali do křeče. Rozpadla se nám precizní organizace na kterou si potrpím," přiznal Koubek. Na situaci se snažil reagovat střídáním, ale někdy souhra vázla.

Nakonec ale Viktoria stejně výhru 1:0 urvala a potvrdila, že se jí na domácí půdě v pohárové Evropě náramně daří. "Je tu kouzelná půda," usmál se nejprve Koubek. "Buďme pokorní, nebyl to optimální výkon," uznal. "Ale desetkrát jsme doma v takových zápasech nedostali gól, to je pozoruhodná série. A to včetně zápasů ve skupině Konferenční ligy," dodal spokojeně.

Kouč zároveň očekává, že Hearts budou v domácím prostředí silnější. "Mají tam větší sebedůvěru a sílu. Sem přijeli pro remízu, a kdyby se jim povedla jedna akce, tak by třeba i vyhráli. Tomu podřídili taktiku. Hráli na tři stopery, což normálně nehrají, posílili střed hřiště," věděl Koubek. I proto byl rád, že Plzeň nakonec pojede na půdu soupeře s náskokem.