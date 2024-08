Plzeň táhne úctyhodnou sérii a vyhlíží Evropskou ligu, Kryvbas přemohla i doma

Plzeň v odvetě 3. předkola Evropské ligy zdolala srdnatě hrající Kryvbas 1:0 díky gólu Daniela Vašulína z 52. minuty a jelikož opanovala i první utkání 2:1, zahraje si o účast v hlavní fázi soutěže. Jejím posledním vyzyvatelem na této cestě bude skotský celek Heart of Midlothian. Viktoriáni do dvojzápasu půjdou se skvělou sérií v zádech, neboť v předkolech evropských pohárů neprohráli již 14 utkání v řadě.

Plzni se vydařilo víkendové ligové utkání s Karvinou, které vyhrála 5:0, proto dal trenér Miroslav Koubek šanci v základní sestavě i několika jeho klíčovým účastníkům. Na trávu ve Štruncových sadech tak vyběhli například Tom Slončík nebo Vašulín. O něco aktivněji ovšem začali hosté. Jako první zahrozil ve třetí minutě po rohu Oleksandr Romančuk, který ale hlavičkoval vedle.

Do nebezpečného prostoru ve vápně se po necelé čtvrt hodině hry dostal první z Viktoriánů. Vašulín zkoušel z voleje propálit balon do sítě, jeho pokus ale zablokoval jeden z obránců. Útočník Plzně se neprosadil ani o pár chvil později, kdy nadvakrát hlavičkoval z hranice malého vápna. Největší šanci dosavadního průběhu utkání si však připsali hráči ukrajinského celku.

Statistiky utkání. Livesport

Ve 40. minutě vypálil z dálky Artur Mykytyšyn, jehož střelu vyrazil gólman Marián Tvrdoň. K dorážce se dostal Denys Uzyk, ale ten zamířil jen vedle pravé tyče plzeňské brány. V závěru první půle ještě vyzkoušel hlavou ohrozit soupeřova brankáře Vašulín, jenže ani on se mezi tři tyče netrefil.

Po návratu ze šaten se jako první do útoku pustili hosté, Ivan Dibango však zakončoval jen do boční sítě. V 52. minutě nicméně udeřila Viktoria. Pavel Šulc posadil centr z pravé na hlavu Vašulína a ten z bezprostřední blízkosti dostal balon do odkryté brány.

Stejný hráč se málem prosadil jen chvíli nato, z ostrého úhlu ale trefil tyč. O vyrovnání se poté pokoušel Prince Kwabena Adu, jeho dalekonosná rána ovšem proletěla kolem Tvrdoňovy brány. O pár momentů později neuspěl na druhé straně z dálky ani Lukáš Červ.

Skóre už se v závěru neměnilo, a Plzeň tak zvítězila nejtěsnějším možným rozdílem. Viktoria tím potvrdila venkovní triumf 2:1 a zahraje si play off o Evropskou ligu, v němž vyzve skotské Hearts. První zápas odehraje doma ve čtvrtek 22. srpna.

Přehled kvalifikace Evropské ligy