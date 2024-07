Plzeň zná soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy, utká se s ukrajinským Kryvbasem

V minulé sezoně dokráčela až do čtvrtfinále Konferenční ligy, v němž padla po boji s Fiorentinou, a v ročníku 2024/25 se Plzeň pokusí zopakovat působivé tažení o patro výš v Evropské lize. A už zná soupeře pro třetí předkolo, los ve švýcarském Nyonu jí přisoudil ukrajinský Kryvbas.

Kryvbas se v uplynulém ročníku ukrajinské Premier League umístil na třetí příčce za dvojicí tamních gigantů Dynamem Kyjev a mistrovským Šachtarem Doněck.

Západočeši se s celkem z Kryvyjho Rihu utkali už letos v lednu a šlo o velmi vypjatý duel. V přípravném utkání ve Španělsku zvítězila Viktoria 3:0 a hlavní rozhodčí tehdy rozdal 14 žlutých karet a jednu červenou.

Na Plzeň v osudí číhalo i Servette, které se ve švýcarské Super League umístilo na třetím místě, a s nímž mají Západočeši bohaté zkušenosti. Ženevský klub totiž vyřadili v osmifinále Konferenční ligy, v březnovém dvojzápase však nepadl jediný gól ze hry a musely rozhodovat až penalty.

Utkání třetího předkola EL jsou na programu 8. a 15. srpna, svěřenci trenéra Miroslava Koubka začnou venku. Vzhledem k válečnému konfliktu Ukrajiny s Ruskem se ale bude hrát na neutrální půdě v některé z okolních zemí.

V případě postupu přes Kryvbas čeká Viktorii na cestě do ligové fáze druhé nejprestižnější evropské klubové soutěže ještě jeden soupeř. Pokud by vypadla, přesunula by se do závěrečného čtvrtého předkola Konferenční ligy.