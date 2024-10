Na evropské scéně Plzeň neprohrává, ale v poslední době také nevítězí. Na lopatky nepadli Západočeši už ve 23 duelech v řadě, což je úctyhodná série. V Řecku na půdě PAOKu dlouho mašírovali za vítězstvím, jenže nakonec mají ze třetího vystoupení v Evropské lize jen bod za remízu 2:2. Nadějně rozjetý zápas zlomilo vyloučení obránce Sampsona Dweha 20 minut před koncem. V oslabení se Viktoria usmažila v soluňském pekle a přišla o náskok. Zaknihovala tak v soutěži třetí remízu. Co dalšího zápas ukázal?

Plzeň zahodila výhru

Před pár týdny se zdálo, že Plzni během náročného programu na trávníku trochu dochází šťáva. Jenže to je minulost. Západočeský tým už zase nabral dech a na horké řecké půdě byl blízko úspěchu. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka vedli v poločase o dvě branky a měli nakročeno k dobrému výsledku. Jenže po pauze zahodili hned několik možností k pojištění náskoku, což je nakonec hodně bolí. Tohle prostě měly být bez debat tři body pro Viktorii.

Červený Dweh, vykartovaný Adu

Defenziva je dlouhé měsíce plzeňskou chloubou bez ohledu na to, že z ní odešel jeden z pilířů Robin Hranáč. Zápas v Řecku to dlouho potvrzoval. PAOK nakoplo až vyloučení Sampsona Dweha, pak domácí tým začal přikládat pod kotel, až dosáhl na remízu. Dweh neodehrál povedené utkání a bude Viktorii chybět v příštím vystoupení na evropské půdě proti Realu Sociedad. Absentovat ve stejném duelu bude i ofenzivní trumf Prince Adu, jenž uviděl žlutou kartu za komentáře směrem k sudímu. Trenér Koubek jej pak raději stáhl ze hry, aby nebylo ještě hůř. Jenže ono bylo, v nastavení totiž dostal červenou kartu za protesty i sám Koubek.

Aduovy statistiky proti PAOKu. Opta by Stats Perform / Profimedia

Spalovač Vydra se trefil

V úvodu to vypadalo, že bude útočník Viktorie Matěj Vydra zase marně hledat střeleckou formu. V Soluni totiž spálil velkou šanci a odmítl poslat Plzeň do vedení. Chvíli před poločasem už se ale zkušený forvard dočkal. Když brankáři PAOKu vypadl míč, měl před sebou odkrytou branku a tentokrát nezaváhal. Plzeň v tu chvíli vedla 2:0. Vydra tak zlomil střelecké trápení a nebylo divu, že v euforii pelášil slavit pod plzeňský kotel.

Radost plzeňských hráčů po gólu v Soluni. SAKIS MITROLIDIS / AFP

V hlavní roli VAR

Dlouho byl v Soluni v hlavní roli VAR, který pomáhal arbitrovi rozsoudit klíčové momenty. Nejprve video vzalo radost Západočechům, když míč dopravil do sítě Adu, jenže technika odhalila drobný ofsajd a skóre se neměnilo. Na druhé straně VAR přezkoumával souboj domácího hráče s bránícím Dwehem. I když se ruka obránce pohybovala blízko obličeje soupeře, nenašel VAR prohřešek proti pravidlům a penalta se nekopala. Potřetí šlo video do akce, když skóroval plzeňský Milan Havel. Praporek v ruce asistenta sice vystřelil nad hlavu, VAR ale verdikt opravil a gól platil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Peklo přišlo až v závěru

PAOK se k duelu s Viktorií upínal s tím, že konečně v Evropské lize naplno zabere. Jenže to se řecký tým přepočítal, hosté měli už po první půli navrch. Nebylo divu, že horkokrevní fanoušci řeckého klubu dali najevo nespokojenost a PAOK vyprovázel do kabin pískot. Po pauze už to v ochozech vřelo. Ale až po vyloučení Dweha musela Viktoria odolávat velkému tlaku domácích a po snížení nastalo na trávníku peklo. Martin Jedlička mezi tyčemi čaroval, ale nakonec v nastavení kapituloval a Viktoria bere v Evropské lize třetí remízu.