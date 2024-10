Už 23 zápasů trvá neporazitelnost Plzně v evropských pohárech v základní hrací době, přesto Viktoriáni pojedou ze Soluně smutní. Ještě v 84. minutě vedli na hřišti PAOKu 2:0, pak ale oslabeni o vyloučeného Sampsona Dweha dvakrát inkasovali a i ve třetím zápase hlavní fáze Evropské ligy remizovali. Českému týmu se tak nepovedlo zvítězit ani v 15. zápase na hřišti řeckého soupeře.

Velká očekávání, jak se Plzeň popere s řeckou atmosférou, byla rozmetána hned na začátku. Ve třetí minutě se k dorážce po ráně Pavla Šulce dostal Prince Kwabena Adu, nicméně jeho gól nakonec odvolal kvůli ofsajdu videorozhodčí. PAOKu toto varování nestačilo a v sedmé minutě se opět mohlo měnit skóre ve prospěch Viktorie, nicméně Matěj Vydra ve velké šanci z úhlu vysoko překopl bránu.

Potřetí už se ale plzeňští radovali, a to po půlhodině hry. Centr Cadua přizvedl hlavou Adu a Milan Havel příkladně zavíral zadní tyč, když zakončil střelou o břevno a přitom vypadal, jako by ani nevěděl, jak se mu to podařilo. Plzeňští se navíc ve 39. minutě radovali podruhé. Adu potáhl po levém křídle míč až do vápna, kde vystřelil po zemi ke vzdálenější tyči. Jeho pokus gólman Dominik Kotarski jen vyrazil před sebe, kde hlídkoval Vydra, jenž neměl problém trefit odkrytou bránu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Domácí se ve druhém poločase dostali více do hry, nicméně žádnou větší šanci si svou převahou nevytěžili. Výjimkou byl kontr a zakončení Taisona, v tomto případě se poprvé musel pořádně předvést brankář Martin Jedlička. V 70. minutě se však Plzni hodně přitížilo, po druhé žluté kartě byl totiž vyloučen obránce Sampson Dweh. Od té doby se iniciativy naplno ujal PAOK, ale pozorná obrana Viktorie odolávala.

V poslední desetiminutovce se mohl z protiútoku prosadit Erik Jirka, jeho zakončení mezi Kotarskiho nohy se ale neujalo. A tak mohli z protiútoku slavit domácí, Tarik Tissoudali zužitkoval hlavičkou přesný centr ze strany a nalil krev do žil fanouškům i spoluhráčům. A to tak moc, že v nastavení nakonec přišlo vyrovnání. PAOK opět slavil po přesné hlavičce, tentokrát mířil přesně Abdul Rahman Baba poté, co přetažený centr vrátil do ohně Mady Camara.

Parta trenéra Miroslava Koubka tak ztratila nadějné vedení a z řecké půdy veze jen bod. Soluň ve skupinové fázi poprvé bodovala, Plzeň zapsala už třetí remízu. Rozšířit sbírku bude moci za dva týdny doma proti Realu Sociedad, PAOK čeká prestižní zápas na hřišti Manchesteru United.