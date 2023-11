Sparta v Glasgow narazila a hazarduje s postupem. Záskok v obraně přihrál Rangers výhru

Rangers porazili ve čtvrtém kole Evropské ligy Spartu 2:1 a udělali výrazný krok směrem k postupu ze skupiny C. O vítězi bylo na Ibrox Stadium rozhodnuto už po prvních 20 minutách, během nichž Pražané dvakrát inkasovali. Pod první zásah Skotů se výrazně podepsal nepřesnou rozehrávkou mladý stoper James Gomez, který musel nastoupit kvůli zdravotním potížím opor letenské defenzivy Ladislava Krejčího a Filipa Panáka. Hlavní hvězdou duelu se stal Brazilec Danilo, jenž si zapsal gól i asistenci a v posledních čtyřech zápasech napříč soutěžemi se podílel celkem na šesti brankách.

Ačkoliv se před dvěma týdny na Letné čekala kvůli událostem před dvou let vyhrocená bitva, duel, v němž byl český zástupce zejména během první půle jasně lepším týmem, se obešel bez jakýchkoliv problémů. Největší zádrhel tak pro Spartu představovala konečná bezbranková remíza, která ji před odvetou stavěla do ne zcela ideální pozice. Pokud by Pražané tentokrát měli utrpět porážku, jejich cesta za postupem ze skupiny by se před závěrečnými dvěma duely jevila jako velmi složitá.

V šesté minutě šli Rangers málem do vedení. Todd Cantwell v pokutovém území pohotově vypálil na vzdálenější tyč, ale jeho střela skončila těsně vedle. O chvíli později už se domácí radovat mohli. Po velké Gomezově chybě v rozehrávce se do stoprocentní šance dostal Danilo a poslal míč přesně do levého dolního rohu. Ve 20. minutě navýšili Skoti své vedení, když rychlý brejk zakončil přesnou přízemní ranou Cantwell. Krátce nato pálil z hranice vápna Danilo, ale trefil pouze levou tyč. Ve 40. minutě se parádním zákrokem blýskl Peter Vindahl, který vykopnul další střelecký pokus Cantwella.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran se na šanci čekalo dlouho. Oba týmy si sice dokázaly vytvořit tlak a okupovat polovinu svého soupeře, jenže žádná střela, která by ohrozila jednu z branek, nepřicházela. Sparta mohla snížit v 71. minutě, když z voleje vypálil Lukáš Haraslín. Balon ale netrefil ideálně a nasměroval ho vedle levé tyče. O chvíli později už Haraslín mířil přesně. V pokutovém území obdržel zpětnou přihrávku a střelou pod břevno uklidil balon do sítě. V nastaveném čase zkusil štěstí Ross McCausland, ale jeho rána minula cíl o několik metrů.