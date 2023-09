Pohodový vstup do Evropské ligy, Slavia bez potíží přehrála Servette Ženeva 2:0

Fotbalisté Slavie porazili v prvním kole základní skupiny G Evropské ligy Servette 2:0. Vítěznou branku vstřelil ve 32. minutě Lukáš Masopust (30), který se v této pohárové soutěži trefil vůbec poprvé. Sešívaní tak ze švýcarské metropole odjeli s lepším pocitem než před 15 lety jejich vedoucí mužstva Stanislav Vlček, jenž byl v reprezentačním dresu svědkem památného obratu Turků, který poslal Čechy z Eura 2008 domů.

V deštivé Ženevě se hosté nejprve do velkých příležitostí dlouho ani nedostávali. Podobně na tom však byli také domácí, a v prvním dějství tak diváci viděli jen jedno zakončení mezi tři tyče, a to ze strany Slavie. I to ale Pražanům stačilo k otevření skóre.

Obrana Servette ve 32. minutě odvrátila centr z pravého kraje pouze k Masopustovi, který se dvakrát nerozmýšlel a přízemní střelou z první uklidil míč za záda bezmocného Jérémyho Fricka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Přestože se obraz hry po změně stran prakticky nezměnil a mnoho zajímavého se na trávníku nedělo, těsně před hodinou zápasu se sešívaným podařilo navýšit náskok. Centr z rohového kopu prodloužil Masopust na volného Igoha Ogbua, jenž stoprocentní šancí nepohrdl a důraznou hlavičkou si otevřel střelecký účet v pohárové Evropě.

Švýcaři se více osmělili až v závěrečné čtvrthodině, kdy několikrát zaměstnali Aleše Mandouse, avšak žádný z jejich pokusů neměl gólové parametry.

