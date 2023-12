Sparta narazí na kyperský brankostroj, na nějž s hrůzou vzpomínají v Bratislavě

Kyperský fotbal jen v málokom v Česku vyvolává obavy. Vždyť národní tým v nedávno skončené kvalifikaci na mistrovství Evropy prohrál všech osm zápasů, s rozdílem ve skóre -25. Jen San Marino, Lichtenštejnsko a Gibraltar na tom byli hůř. Jenže na klubové úrovni to je jiná liga, tamní týmy táhnou krajánci, kteří se na Afroditin ostrov stěhují kvůli blahodárnému klimatu. Nejinak je tomu v případu Arisu Limassol, soupeře pražské Sparty v boji o postup v Evropské lize.

Letenští musejí vyhrát, aby si zachovali naději na vysněné pokračování. "Chceme zůstat v Evropské lize, což je hlavní cíl," potvrdil kapitán Ladislav Krejčí. Jenže, jak to udělat, zvlášť když Sparta v pohárech venku strádá a za poslední víc než tři roky nezvítězila ani jednou... Z 12 zápasů vytěžila jen dvě bezbrankové remízy v Kodani.

Ne u všeho byl pochopitelně kouč Brian Priske, jenž je zodpovědný jen za tuto a minulou sezonu. V ní vedl tým venku do pěti zápasů, přičemž s výjimkou zmíněného výsledku 0:0 v předkole Ligy mistrů na půdě FC Kodaň (čerstvého osmifinalisty soutěže), pokaždé dostal nejméně dva góly (Stavanger, Glasgow Rangers, Betis). Dinamo Záhřeb skórovalo dokonce třikrát.

To není povzbudivá bilance vzhledem ke schopnostem, jež dřímou v týmu Arisu. Ten na sebe upozornil především v letních předkolech, kdy Borisovu nasypal v boji o Ligu mistrů ve dvou zápasech 11 branek (6:2 doma, 5:3 venku), Slovanu Bratislava pak rozmetal myšlenky na Evropskou ligu domácím triumfem 6:2.

Hattrickem k tomu pomohl Senegalec Yannick Gomis, jenž má za sebou tři sezony v Lens. Motorem ofenzivy je vedle něj i bývalá jednička útoku ruské reprezentace Alexandr Kokorin, který startoval na třech vrcholných turnajích, na mistrovství světa v Brazílii nechyběl ani minutu a Alžírsku dokonce vstřelil gól. Na Kypr přišel v létě z Fiorentiny, v prvním vzájemném zápase obou celků na Letné byl jedním ze dvou střelců Arisu.

U zmíněného triumfu nad Slovanem ještě nebyl. Pro mnohé jeho nynější spoluhráče to byl životní zápas, kouč poražených Vladimír Weiss se po takové blamáži veřejně smiřoval s vyhazovem (nakonec nepřišel). "Byli jsme připraveni na to, co se také přesně stalo, tedy na rychlé míče za obranu. Nezvládli jsme to však pohybově. Aris ukázal svou rychlost, my jsme byli v poli úplně rozebraní. Byl to špatný zápas z mé strany i od hráčů," hořekoval tehdy.

Ono svižné tempo hry je jednou z hlavních zbraní Arisu. Jeho lodivod Aleksej Špilevskij ji má v krvi. Teprve 35letý Bělorus s vizáží ligového fotbalisty, jehož kariéru musel ukončit kvůli zranění zad, se jí učil v akademii Lipska, v níž strávil pět let. "Hlavním úkolem tam bylo připravit co nejvíc individuálně silných hráčů a vštípit jim do hlavy klubovou filozofii hry. Což znamená hru v maximální rychlosti a bleskové musí být i myšlení," líčil.

Na Kypru narazila už Slavia

Tenhle styl nevoněl nejen výše zmíněným týmům, ale i soupeřům Limassolu ve skupině. Sparta inkasovala od Arisu dva góly na Letné, zlomila jej jen díky standardním situacím, jejichž bránění je jeho slabinou. Zelenobílí získali čtyři body ve dvojzápase s Rangers (český mistr jeden), přičemž doma je porazili. V Seville sice prohráli 1:4, ale dva góly jim rozhodčí neuznali kvůli ofsajdu. Doma pak drželi Betis 75 minut na nule.

Když posledně letěl český klub na Kypr k duelu s velkou důležitostí, byla z toho senzační prohra Slavie 0:2 na hřišti APOELu Nikósie. Přitom los závěrečného předkola Ligy mistrů byl před šesti lety slávisty vnímán jako přijatelný a mnozí fanoušci už viděli tým Jaroslava Šilhavého v hlavní soutěži. Omyl…

I dnešní klání bude složité. "Je to důležitý zápas pro celý Kypr, hrajeme o všechno. Mottem je, že do toho dáme všechno, protože nemáme co ztratit, můžeme jen vyhrát. Necháme na hřišti srdce. Kluci už v odvetách předkol ukázali, co je možné," podotkl kouč Arisu.

Pokud jeho tým, pohárový nováček, zvítězí alespoň o dva góly, zajistí si na úkor Sparty místo v Konferenční lize. V opačném případě přežije zimu český mistr.