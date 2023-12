Priske před Limassolem: Máme štěstí, že máme všechno ve vlastních rukách

Aris Limassol podle trenéra fotbalistů Sparty Briana Priskeho (46) prokázal Pražanům listopadovou remízou 1:1 na hřišti Glasgow Rangers laskavost, jelikož je udržel ve hře o postup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. Dánský kouč to řekl na tiskové konferenci před čtvrtečním utkáním závěrečného 6. kola skupiny C v Evropské lize na stadionu kyperského celku. K Arisu má velký respekt a považuje ho za mužstvo, proti němuž se hraje velice složitě.

Po prohře 1:2 na Rangers ve 4. kole si Sparta výrazně zkomplikovala boj o účast v další fázi soutěže. Díky následující domácí výhře 1:0 nad Betisem a remíze Arisu 1:1 na Rangers se ale situace obrátila. Spartě nyní k postupu do vyřazovací části stačí zvítězit, aniž by se musela ohlížet na výsledek souběžně hraného utkání mezi Betisem a Rangers.

"Po utkání v Glasgow vypadala naše situace složitě. Potřebovali jsme pomoc od Arisu a zároveň získat šest bodů ve zbývajících dvou utkáních. Aris nám prokázal laskavost tím, že na Rangers předvedl velmi slušný výkon a odvezl si odtamtud dobrý výsledek. Díky tomu máme zítra šanci postoupit v Evropské lize dál," řekl Priske.

Tabulka skupiny C. Livesport

"Máme štěstí, že máme všechno ve vlastních rukách. Zítra musíme předvést takový výkon, který nám zajistí tři body. Pokusíme se hrát naším stylem hry. Potřebujeme zvítězit, abychom se udrželi v Evropské lize, to je náš cíl," uvedl šestačtyřicetiletý rodák z Horsensu.

Pokud jeho svěřenci na Kypru remizují nebo prohrají o gól, přejdou do nižší Evropské konferenční ligy. "Znamenalo by to hodně, pokud bychom postoupili v Evropské lize dál. V Evropské lize jsou jednoduše lepší týmy než v Konferenční lize. Budeme se snažit udělat maximum, abychom po Novém roce zůstali v lepší soutěži. Takový tlak si na sebe nakládáme," konstatoval Priske.

K Arisu chová velký respekt. "Je to velmi dobře strukturovaný tým. Mají velice dobré hráče a trenéra, odvádí skvělou práci. Máme velký respekt k jejich ofenzivním hráčům a protiútokům, v čemž je jejich obrovská síla. Pokusíme se proti nim najít ty správné zbraně," řekl někdejší dánský reprezentant.

Aris musí vyhrát o dva góly

Aris může ve skupině skončit nejlépe třetí, čtvrté místo znamená konec účinkování v této pohárové sezoně. Aby přešel do vyřazovací fáze EKL, musí Spartu porazit minimálně o dva góly. V prvním vzájemném duelu na Letné zvítězili obhájci českého titulu 3:2.

Přehled utkání Aris Limassol – Sparta (14. prosince, 21:00)

"V pohárové skupině hrajou poprvé. V průběhu skupiny získali zkušenosti. Považuju Aris za tým, proti němuž se hraje velice náročně, rotují rozestavením, mají silné zbraně v útoku, které se těžce brání. Nejsem moc překvapený, že si vedou tak dobře, všem týmům ve skupině to ztížili," prohlásil Priske.

V pražském týmu je nejistý start stopera Asgera Sörensena, který vynechal tři soutěžní utkání. "Asger v posledních dnech trénoval s týmem. Uvidíme, jak bude reagovat na předzápasovém tréninku a jestli bude připravený hrát, nebo ho necháme na lavičce," poznamenal někdejší kouč Midtjyllandu či Antverp.