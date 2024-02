Los Evropské ligy: Sparťany Liverpool nadchl

Sparťany los nadchl: Proto hrajeme fotbal. S Liverpoolem si to půjdeme rozdat, hlásí

Podle stopera Martina Vitíka (21) jsou sparťané nadšeni, že si v osmifinále Evropské ligy zahrají proti slavnému Liverpoolu. Spolu s parťákem z obrany Filipem Panákem (28) považuje vedoucí tým Premier League za nejtěžšího možného soupeře, kterého los v Nyonu mohl Pražanům přisoudit.

Letenští ve čtvrteční domácí odvetě porazili Galatasaray 4:1 a v součtu s úvodní venkovní prohrou 2:3 z minulého týdne se po osmi letech probojovali mezi 16 nejlepších mužstev soutěže. Z videa na klubovém webu je patrné, jakou radost los sparťanům udělal. Pražané byli z osudí vytažení jako první a poté, co následoval Liverpool, většina hráčů i členů realizačního týmu vyskočila ze židlí a propukla v jásot.

"Liverpool jsem si moc přál, myslím, že to tak měla většina kluků v týmu. Víme, že to bude velká výzva. Je to nejtěžší možný soupeř. Proto fotbal hrajeme, chceme se měřit s takovými týmy," uvedl Vitík.

"Hezké zápasy pro nás všechny. Nejtěžší soupeř, kterého jsme mohli dostat. Půjdeme si to s nimi rozdat a budeme věřit, že se nám zápasy povedou. Je to velice kvalitní tým a patří k nejlepším na světě," doplnil Panák.

Trenér Sparty Brian Priske už na Liverpool narazil coby kouč Midtjyllandu ve skupině Ligy mistrů v sezoně 2020/21. Dánský tým remizoval doma s Reds 1:1 a venku jim podlehl 0:2. Utkání poznamenala koronavirová pandemie, v Dánsku vidělo duel jen 147 diváků, zatímco na Anfieldu se hrálo bez fanoušků.

"Budou to pro nás další velké zápasy. Liverpool je obrovský klub. Spousta hráčů a fanoušků se na zápasy bude těšit. Bude to pro nás další velká výzva. Zatím jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, jak je porazit. Musíme se soustředit sami na sebe a budeme se chtít prezentovat naším stylem hry. Na Letné i na Anfieldu to bude velká výzva," prohlásil Priske.

Liverpool je s 19 ligovými tituly po Manchesteru United druhý nejúspěšnější klub v anglických dějinách a patří mezi čtyři nejlepší celky v historii Ligy mistrů. Stejně jako Bayern Mnichov triumfoval v "milionářské" soutěži šestkrát, naposledy před pěti lety, navíc třikrát opanoval Evropskou ligu či jejího předchůdce Pohár UEFA. Úspěšnější jsou jen AC Milán (se sedmi triumfy v Lize mistrů), který vyzve v osmifinále Evropské ligy pražskou Slavii, a Real Madrid (14 prvenství).

Slavní Reds vévodí tabulce Premier League v poslední sezoně pod vedením legendárního trenéra Jürgena Kloppa, který oznámil, že po tomto ročníku u mužstva skončí, přestože má smlouvu do roku 2026. Sparta se s Liverpoolem dosud v evropských pohárech utkala pouze v sezoně 2010/11. Ve stejné soutěži v úvodním kole jarní vyřazovací fáze vypadla po domácí bezbrankové remíze a venkovní prohře 0:1.

Kdy hraje Sparta?

7. března: Sparta – Liverpool

14. března: Liverpool – Sparta