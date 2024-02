Los Evropské ligy: Sparta přivítá v osmifinále Liverpool, Slavii čeká AC Milán

Evropskou ligou zatím úspěšně kráčejí dva české kluby, jenže teď je čeká skutečný křest ohněm. Polední los ve švýcarském Nyonu určil fotbalistům Sparty i Slavie hvězdné osmifinálové soupeře. Zatímco úřadující ligový mistr, který ve čtvrtek vyřadil favorizovaný Galatasaray, narazí na Liverpool, jeho městského rivala čeká AC Milán.

Na Letné se představí aktuální lídr Premier League. S nevyzpytatelným egyptským střelcem Salahem či králem vzdušného prostoru, nizozemským stoperem a kapitánem Van Dijkem. A také s loučícím se trenérským machrem Kloppem, jenž po sezoně klub opustí. Sparta se s Liverpoolem utkala naposledy v úvodním kole Evropské ligy před 13 lety. A po domácí bezbrankové remíze v Praze mířila na Anfield Road do prodloužení, jenže v 86. minutě srazil Řepku a spol. jediným gólem dvojzápasu Nizozemec Kuijt.

Slavii čeká další gigant, v současnosti třetí tým Serie A. Sedminásobný vítěz Ligy mistrů (a jejího předchůdce PMEZ) do soutěže propadl z Ligy mistrů, kde se do posledního kola pral o postup v nabité skupině s Paris St. Germain, Dortmundem a Newcastlem. Sešívaní nicméně už jednoho italského soka v sezoně přemohli, když ve skupině předčili AS Řím. S rossoneri, jejichž ofenziva se opírá o portugalského dribléra Rafaela Leaa a francouzského mistra světa Olivera Girouda, se ještě nestřetli.

Sparta coby nenasazený tým začne doma. Slavia, která díky prvenství ve skupině vstoupí do jarní vyřazovací fáze až v osmifinále, jako nasazená nastoupí nejprve venku.

Soupeře se dozvěděla i pětice českých reprezentantů působících v zahraničí. Tomáše Součka a Vladimíra Coufala čeká s West Hamem německý Freiburg, trio Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář poletí přes 3000 kilometrů do Baku, kde hraje své domácí zápasy ázerbájdžánský Karabach.

Kdy hraje Sparta?

7. března: Sparta – Liverpool

14. března: Liverpool – Sparta

Kdy hraje Slavia?

7. března: AC Milán – Slavia Praha

14. března: Slavia Praha – AC Milán