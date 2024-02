Němeček o losu: Ať si Priske a spol. prožijí svůj Real. Slavii italské týmy sedí

Jen zvedl telefon, už vyprávěl, že mu zavolali staří známí ze Ženevy. Ale řeč sváděl Václav Němeček (57) jinam. I den po utkání Sparty s Galatasarayem byl plný dojmů z velkého vítězství Pražanů. Skalpem tureckého giganta by však podle něj příběh neměl končit. "Musí si věřit, že mohou hrát i s nimi a prožít euforický zápas jako v minulosti s Realem či Barcelonou," vybízí sparťanská legenda. V rozhovoru pro Livesport Zprávy mluví také o tom, že AC Milán by nemusel chutnat náročný slávistický fotbal.

Jak moc jste nadšený z Liverpoolu?

"Je to skvělý los! Myslím, že pro fanoušky i pro kluky. Zasloužili si to. Pokud budou hrát stejně jako proti Galatasarayi, tak existuje šance, že by mohli Liverpool potrápit a třeba se štěstím i postoupit."

Je to ale kolos, možná jeden z nejlepších týmů planety...

"Samozřejmě, vedou anglickou ligu, asi se ani nemusíme bavit o kvalitě a hodnotě kádru. Ale Sparta si musí věřit. Pokud by se jí podařilo přejít i přes Liverpool, byla by to bomba! Něco navíc. Nikdo by to nečekal. A pokud by se vypadlo po kvalitních výkonech jako s Galatasarayem, tak se nebude mít nikdo za nic stydět."

Jak si to užíváte, že se bavíme o Spartě ve spojitosti s vyřazením Galatasaraye a že se nemá bát Liverpoolu?

"Je to úžasné. Vnímám, jak trenér Brian Priske zásadně změnil vnímání uvnitř klubu, jakým stylem Sparta hraje. Nesnášel jsem, když Sparta v minulosti vstřelila gól a začala bránit, ať už se hrálo s kýmkoliv. Ze současného týmu cítím, že chce pořád hrát, útočit, vyhrávat větším rozdílem. Jedou naplno až do konce zápasu. Je jasné, že ne vždy budete valit, musí tam být pasáže, kdy se hra uklidní, ale ta změna je zřejmá."

Dá se říct, že jste znovu hrdý?

"Člověk se tak trochu nostalgicky vrací do 90. let, kdy jsme všechny válcovali… Neříkám, že je to teď stejné, to není, ale cítím ze Sparty sílu a dominantní pozici. To mi dlouhé roky scházelo. Jako by nám konečně vrátili důstojnost. Na stadionu byla neskutečná atmosféra. Kluci hrají momentálně výborný fotbal!"

Bude to na Liverpool dost dobré?

"My musíme věřit, že se dají nachytat na švestkách. Kdybychom měli být přesvědčeni, že to je nemožné, tak hráči ani nemohou vylézt na hřiště. Ano, je to tým z Premier League, ale pořád si musíte věřit. V minulosti jsme sehráli skvělé zápasy s Realem nebo Barcelonou. Když je dobře nastavená hlava, tak je reálné všechno. Přál bych tomuhle týmu, aby si také zažil takový velký zápas, protože na to nikdy nezapomenou a sportovně je to obrovsky posune."

A třeba se také mohou prodat do větších klubů. Obránce Preciado odehrál dva výborné zápasy, že?

"Je vidět, že se ničeho nebojí. Do všeho jde naplno. Dozadu, dopředu… Nabízí se, neschová se, chce balony, chodí do koncovky. Má velkou formu. Za mě je to skvělý hráč, kterému trochu ublížil ten začátek a derby. Asi ještě nebyl dotrénovaný, ale nyní ukazuje, co v něm Sparta má."

Velký zápas čeká i Slavii, která narazí na AC Milán. Další velká výzva?

"Co si budeme povídat, dostali asi nejtěžšího možného soupeře. Znovu se podívají do Itálie, ale víte co, já si myslím, že jim italské týmy celkem sedí. Ověřili si, že s nimi mohou hrát a mohou je porazit. Slavia hraje nepříjemný fotbal. Hodně běhavý, takový atletický, a to nikomu nevoní, obzvlášť klubům z Itálie."

Takže šance na postup existuje možná vyšší než u Sparty?

"Proč ne... Jak jezdí nahoru dolů, tak to otráví každého. AC Milán je favoritem, bude muset vyhrát, což je ideální pozice pro Slavii, aby je zaskočila svojí dravostí a ukázala jim, že to není žádná legrace proti ní hrát."

Na druhou stranu pro Slavii to bude první evropská zkouška v tomto roce, kdežto Sparta už má dva ostré zápasy. Může to být slávistická nevýhoda, že se rozjíždí pomaleji?

"Jednoznačně je tohle velké plus pro Spartu. Myslím, že každý hráč je radši, když má za sebou takovou zkušenost, než když jde z fleku proti týmu jako je AC a musí něco předvést."

Plzeň vyfasovala Servette Ženeva – klub, ve kterém jste hrával. Už jsou nějaké ohlasy?

"Zrovna mi volal jeden novinář, kterého znám ještě z doby, kdy jsem tam hrál. Pořád dělá v Tribune de Genéve. Do toho klub trénuje můj spoluhráč René Weiler, další spoluhráč tam dělá manažera. Mluvil jsem s nimi, už když hráli na Slavii. Nicméně jsem je upozorňoval, že to tady budou mít v mnoha ohledech těžké, ať očekávají náročný zápas. A to se také potvrdilo. Stejné to čekám i v Plzni."

Viktoria je na tom možná podobně jako Slavia. V lize má pomalý rozjezd a v Evropě se trochu neví, co od ní čekat…

"Je nevyzpytatelná. To, jak prošla skupinou, asi nikdo nečekal. Měla tam třeba Dinamo Záhřeb a to není malý klub. I proto jsem Švýcarům řekl, že Servette je outsider. Víc věřím Plzni. Nemám sice švýcarskou ligu nasledovanou, vycházím jen z toho, co jsem třeba viděl proti Slavii, ale jim náš fotbal nebude vonět."

A po čem se Švýcaři nejvíc pídili?

"Ptali se mě, co si o tom myslím. Řekl jsem jim, jak to vidím. Plzeň považuji za dobré mužstvo, těžkého protivníka, který má několik dobrých technických hráčů, je silné v soubojích."

Navíc trenér Miroslav Koubek v pohárech umí…

"Odvádí tam skvělou práci. Klobouk dolů, jak si poradil s jejich situací a co z toho dokáže ždímat. A pokud postoupí přes Servette, bude to další velký úspěch."