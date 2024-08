V zápase Ajaxu s Panathinaikosem se kopalo rekordních 34 penalt, hrdinou byl čtyřicetiletý gólman

Čtvrteční penaltový rozstřel na stadionu Ajaxu Amsterdam po utkání 3. předkola Evropské ligy proti Panathinaikosu Atény znamenal nový rekord UEFA. Po výhře řeckého celku 1:0 po prodloužení se jeden z týmů mohl radovat z postupu až po 34. pokusu ze značky pokutového kopu. Pětadvacetiminutovou válku nervů vyhrál nizozemský velkoklub v poměru 13:12.

"Bylo to neuvěřitelné," ulevil si na tiskové konferenci trenér vítězného týmu Francesco Farioli. "Duch a nasazení týmu byly úžasné. Možná to trvalo trochu déle, ale znovu jsme udělali důležitý krok. Nebylo lehké po takovém zápase jít na penalty," řekl kouč, jehož svěřenci přišli o náskok z prvního duelu v předposlední minutě normální hrací doby.

Dosavadním rekordem v soutěžích UEFA bylo před 17 lety 32 penalt v semifinále mistrovství Evropy hráčů do 21 let, ve kterém mladí Nizozemci porazili Anglii (13:12). Za absolutní maximum je považován květnový rozstřel mezi izraelskými týmy Dimona a Šimšon Tel Aviv v třetiligovém play off, který rozhodl až 56. pokus.

V Amsterdamu byl hrdinou večera čtyřicetiletý brankář Remko Pasveer, který pět penalt chytil a sám jednu proměnil. "Pět je celkem dost, no. Sem tam penaltu chytím, ale myslím, že něco takhle šíleného člověk jen tak nezažije," řekl Pasveer.

Rozstřel začal nezdarem Panathinaikosu, ale v páté sérii zaváhal i domácí útočník Brian Brobbey. Žádný gól pak nepřineslo 7. ani 8. kolo rozstřelu, v 11. sérii proměnili penalty oba brankáři a podruhé se začali střídat hráči z pole. Další nezdar postihl až v 16. kole hosty, jenže Brobbey opět nevyužil "mečbol". V řeckém týmu vzápětí zaváhal nizozemský záložník Tonny Vilhena a dánský obránce Anton Gaaei už nervy drásající podívanou ukončil.

Statistiky zápasu. Livesport

"Pokaždé už jsem si myslel, že to skončíme. Brobbey jde na penaltu, tak je hotovo... Jenže on nedal, přitom na tréninku dá pokaždé," řekl Pasveer o domácím smolaři.

Ajax se v play off o postup do hlavní fáze soutěže utká s polským klubem Jagiellonia Bialystok.