Ve výhru jsem moc nevěřil, mleli nás, přiznal Šulc. Konečně jsme měli štěstí, zářil Vašulín

Spalovač šancí? Zapomeňte. Daniel Vašulín je teď v Plzni za hrdinu. Po pár desítkách sekund pobytu na hřišti totiž rozhodl ve prospěch Viktorie zápas Evropské ligy se silným španělským Realem Sociedad. Západočeši zvítězili 2:1 a mají první výhru v hlavní fázi této soutěže. "Jsem rád, že se ke mně konečně trochu přiklonilo i to štěstí," zářil spokojeností autor vítězné trefy.

Plzeň nebyla v utkání favoritem, proti španělskému soupeři ale předvedla sebevědomý výkon. Navíc šla brzy do vedení, když hned z první šance skóroval Prince Adu. Ještě do přestávky sice Real Sociedad vyrovnal a po pauze i utahoval šrouby. Výhru ale nakonec po šťastném zásahu slavil západočeský celek. "Tečoval jsem to do brány, jsem za to rád," hlásil se po závěrečném hvizdu k roli hrdiny zápasu vytáhlý útočník.

Z lavičky dobře viděl kvalitu na straně soupeře. "Hráli hodně kombinačně, měli rychlé technické hráče, ale myslím, že jsme na to byli dobře připravení a do extra velké šance jsme je nepustili. Ale byl to těžký zápas, přiklonilo se k nám štěstíčko. Zvládli jsme to a máme moc důležité tři body," zářil Vašulín.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

To Pavel Šulc, který hrál od první minuty, cítil, že linie mezi výhrou a porážkou byla velmi tenká. "Bylo to náročné, hráli výborně na balonu, věřili si, ale zvládli jsme to my," pousmál se ofenzivní klenot Viktorie, který se sice mezi střelce nezapsal, ale má asistenci u první trefy Prince Adua.

Za stavu 1:1, když se soupeř dostal do tlaku, tak už moc nepočítal s tím, že by Plzeň dosáhla na tři body. "Moc jsem ve výhru nevěřil, ale urvali jsme to. Hlavně tou naší dobrou defenzivou. A povedl se nám jeden brejk, takže jsme to zvládli. Ale oni nás hodně zatlačili. Nevím, jaké to bylo časové pásmo, ale třeba deset minut nás tam mleli úplně neskutečně. Ale my jsme to všechno přežili a pak jsme se štěstím rozhodli," dodal Šulc.

Spokojeností zářil i asistent trenéra Marek Bakoš. "Je to skvělé, porazili jsme tým, který je silný ve španělské lize. Navíc udělal proti lize jen jednu změnu v sestavě, takže byli v plné síle. A my jsme ho porazili. Všichni si to užíváme," vykládal do kamer stanice Sport 3.

Bakoš věděl, že k úspěchu hodně pomohl i povedený rozjezd a brzký vedoucí gól. "Tam bylo cítit, že to máme pod kontrolou. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Ale pak jsme dostali branku a bylo to vyrovnané. Ve druhé půli nás soupeř zatlačil, ale v koutku duše jsem věřil, že nějaká naše šance přijde a zlomí se to. Nebo budeme remizovat znovu," vykládal kouč. "Ale naše šance přišla a my slavíme," dodal nadšeně.