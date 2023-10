Zafeiris potřebuje volnost. Sparta umí soupeři vnutit svůj styl, hodnotí expert Podaný

Nechybělo mnoho a mohl to být bezchybný český večer v evropských pohárech. Tři body pobraly Slavia i Plzeň, jen Sparta na půdě Betisu nezvládla druhý poločas a přišla o cennou remízu. Podle bývalého ligového obránce Jakuba Podaného (36) však na jihu Španělska nepropadla. "V první půli byla Betisu vyrovnaným soupeřem,“ řekl v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Sparta na Betisu vyloženě nepropadla, obzvlášť první poločas vypadal velmi dobře. Může se od toho odpíchnout do dalších zápasů?

"První půlka byla výborná. Sparta dokázala jít rychle do vedení, což ji pomohlo. Nádherná přihrávka Ryneše, ta byla úplně dokonalá. Birmančevič, až na ten první dotyk, který nebyl pro něj ideální, si s tím dokázal poradit, nechal si to ideálně skočit a zakončil velmi dobře. Tady bych vyzdvihnul oba dva hráče, kteří se na akci podíleli.“

Jenže přišla možná dosud první velká chyba dánského brankáře Petera Vindahla…

"Bylo to smolné. Vindahl neodhadl odskok balonu. Když to nyní vidíme z opakovaného záběru, tak kdyby zůstal ve vápně, tak to chytne do ruky. Bylo vidět, že když vybíhal, míč se svezl rychleji a on už nestihl zareagovat. Byla to škoda, protože Sparta vypadala velmi dobře.“

I po inkasované brance se dál snažila hrát, že?

"Hrozně se mi líbila její výstavba hry a klid na míči při rozehrávce už od brankáře. Sparta byla schopná získat 30 až 40 metrů prostoru vyhozením míče do slabší strany, hráči se dobře posouvali. V tu chvíli byli pro Betis vyrovnaným soupeřem."

Matěj Ryneš přihrál v Seville na jediný gól Sparty. Profimedia

Do zajímavých příležitostí se dostali Matěj Ryneš a Tomáš Wiesner, ale ani jeden si s ní neporadil dobře. Co bylo příčinou?

"U Rynešova zakončení byla škoda, že předtím Haraslín na poslední chvíli udělal pohyb zpátky a nedosáhl na balon, který nakonec prošel skrz vápno až k Rynešovi. Ten měl možná střet myšlenek, co udělat. Přišlo mi, že kdyby byl od začátku rozhodnutý, že vystřelí, tak s jeho kopací technikou to šlo uklidit na zadní tyč. Jenže zaváhal, ztratil zlomek vteřiny a měl to už spíš na dlouhou nohu.“

A Wiesnerova šance?

"Výborný náběh na centr Krejčího, díky čemuž získal oproti obránci metr navíc v souboji. Škoda, že to nedokázal vyřešit lépe. Možná, že kdyby tam byl Birmančevič, tak by to dopadlo gólem, protože tyto situace umí řešit. Nicméně Sparta ukázala variabilitu. Navíc měla ještě šanci Haraslína při špatné rozehrávce.“

Překvapilo vás, jak se Matěj Ryneš uchopil příležitosti ve Spartě?

"Rynešovi pomohlo i to, že Sparta má už zajetý systém, že jsou jasně dané principy její hry a co se od hráčů očekává. I proto zvládne těžký zápas na Betisu. Občas se stává, že i když plníte svoje pokyny dobře, tak z týmového hlediska je to trochu chaos a v tom se pak vaše snaha vytratí, ale u Sparty je to naopak. Všichni si svoje role plní a pro nové kluky je to pak snazší.“

Václav Kadlec o něm řekl, že mu připomíná Davida Juráska, když byl ve Slavii…

"David je logicky dál, ale něčím si jsou určitě podobní. U Ryneše mě překvapuje, jak nemá problém hrát i uprostřed hřiště a dělá občas celkem zásadní věci. Tím nechci říct, že Jurásek by to nezvládl, ale neměl takovou roli. Možná, že by Ryneš mohl ještě víc využívat svojí dynamiky k tomu, aby se víc tlačil do centrování, do zakončení, protože techniku i střelu na to má. Pozice wingbacka mu sedí.“

Co se změnilo ve druhém poločase?

"Bylo znát, že Betis si hodně věřil na míči a dokázal tím Spartu trochu utrápit. Isco to fantasticky režíroval. Zrovna u něj je vidět, že ač není nejrychlejší hráč, dokáže si náznaky a rychlými pohyby vytvořit v souboji metr navíc, aby měl prostor na rozehrávku.“

A koneckonců i sám rozhodl…

"Všímám si celkem často, že Kairinen není schopný vnímat prostor kolem sebe, co se týká náběhů soupeřů. Isco toho skvěle využil, naběhl si na cílený centr a rozhodl. Byla to škoda, ale Betis zkrátka ve druhém poločase ukázal, že je extrémně silný.“

Ve sparťanské skupině mají všichni soupeři po třech bodech. Věříte, že Sparta dokáže postoupit?

"Budu pozitivní a řeknu, že postoupí Betis a Sparta. Chci tomu věřit. Teď je to vyrovnané, ale pokud Sparta dokáže soupeřům vnutit svoji hru, což byla právě první půle s Betisem, tak mají velkou šanci i ve venkovních zápasech. A jestliže potvrdí i kvalitu v zakončení, tak si myslím, že bude úspěšná.“

Slavia doma jednoznačně přejela Šeriff Tiraspol. Pomohly k tomu změny, které trenér Jindřich Trpišovský udělal?

"Došlo k úpravě rozestavení a bylo znát, že slávisté šli do zápasu skvěle namotivovaní a ještě jim perfektně vyšel začátek. Zvedlo se jim sebevědomí a na hřišti si dělali, co chtěli. V tomto utkání jsem u Slavie viděl to, co jsem v předešlých dnech kritizoval, a to sice fakt, že mi v její hře scházela chuť hrát přímočařeji, když je to možné. Přišlo mi, že doma v lize se do toho slávisté moc nehrnuli a chtěli útočit postupně, ale proti Šerifu to tam bylo. Bylo vidět jejich přepínání v momentě, kdy cítili šanci, že soupeř je rozhozený a mohli by toho využít.“

Nemůže to být tím, že zatímco doma to soupeři Slavii takzvaně zavřou, v Evropě se víc hraje fotbal? Mluvil o tom i obránce David Douděra po utkání.

"Hrát do plných je asi nejtěžší věc, co ve fotbale existuje. Obzvlášť v naší lize, kde hráči umí velmi dobře bránit a takticky se posouvat. Ale já si upřímně nemyslím, že by to byl problém jen české ligy. S tímhle se favorité potýkají i v evropských soutěžích, kde hráči nemají takovou kvalitu, aby si to dokázali rozdat s každým na férovku. A právě velké týmy se pak ukazují tím, že dokáží překonávat defenzivní bloky a vymyslet speciální taktiku, která je přemůže.“

Řekl si Mojmír Chytil svým výkonem o větší prostor na hřišti?

"Při té neformě ostatních hráčů v útoku, nebo spíš střelecké nemohoucnosti, si myslím, že by měl teď být variantou číslo jedna. Takticky by nebylo úplně ideální, kdyby se teď nevyužil jeho lauf, takže očekávám, že v příštím zápase v Liberci bude hrát v základní sestavě.“

Co pro něj kromě vstřelených gólů hraje?

"Mně se líbí, že sice u gólu působí ladně, ale celé je to o tom, že má skvělý cit na to, jak si soupeře udržet mimo prostor, kam chce, aby přišel míč a mohl pohodlně zakončit. Je v tom dost vyzrálý a také je nepříjemný, když hraje zády k bráně. Umí skvěle pracovat se svým tělem.“

Jak vypadal výkon Christose Zafeirise, který byl v posledních dnech podroben menší kritice za jeho nevyužití?

"Ve formaci 3-4-3 musí mnohem více dbát na to, aby byl u rozehrávky, což znamená, že musí být na hlubší pozici. Soupeř se na něj poté může připravit, protože má čas. Nicméně v rozestavení, ve kterém hrála Slavia ve čtvrtek, se může Zafeiris tak trochu i schovat, načíst si situaci a vytvořit převahu či nebezpečnou situaci. Dal i branku, která mu nakonec nebyla uznána, ale udělal to parádně. On vyloženě potřebuje hrát s přečísleným středem, aby byl platný v rozehrávce a v některých momentech i hrát o něco výš. Za mě je to hráč, který potřebuje na hřišti extrémní volnost, aby mohl prodat to, jak cítí tempo hry, rozestavení spoluhráčů a následně ukázat extra kvalitu.“

Lukáš Masopust zaznamenal proti Šeriffu asistenci. Profimedia

V obraně znovu naskočil Lukáš Masopust. Není podle vás škoda, že víc prostoru nedostává stoper Tomáš Vlček?

"Škoda to je. Přiznám, že se mi líbil hodně. Chtěl bych ho vidět hrát častěji. Sice se přimotal k nějakým inkasovaným gólům, ale také měl velmi dobré rozhodování, působí vyzrále. Je v něm obrovský potenciál. Trenér upřednostňuje Masopusta díky jeho zkušenostem a možná i kombinačním schopnostem, které jsou asi trochu lepší než u Vlčka.“

České kluby se i díky výhře Plzně v Astaně posunuly do elitní patnáctky v žebříčku koeficientů. Na dostřel jsou navíc třináctí Srbové. Věříte, že bychom tuto příčku mohli udržet a třeba se ještě posunout?

"Je to dobře rozehraná sezona. Navíc to potvrzuje, že se český fotbal posouvá. Kluby, které poháry hrají, ukazují, že jsou konkurenceschopné. Díky tomu sbíráme důležité body. Slavia na tom pracuje déle, ale nyní se přidává i Sparta s Plzní. Za mě je důležité, že kluby umí dobře doplňovat kádry o zahraniční rozdílové hráče. U Slavie jsou to Oscar, Zafeiris, u Sparty zase Kairinen, Laci, Birmančevič a v Plzni třeba Durosinmi, Dweh či Cadu. Myslím si, že je to skvělá práce na úrovni skautingu a přestupů. Díky tomu se nám pak daří i v pohárech a do budoucna nám to hodně pomůže. Potenciál na posun ještě výš, rozhodně máme.“