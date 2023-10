Kopic po Astaně: Hlavně, že to byl vítězný gól, nechceme spoléhat jen na domácí zápasy

Podle plzeňského fotbalisty Jana Kopice (33) si vítězný gól v Astaně spolu s ním bude chtít připsat i spoluhráč Lukáš Kalvach (28), který střelu tečoval. Výhru 2:1 ve druhém kole skupiny Evropské konferenční ligy považuje záložník za důležitou směrem k postupu do jarní vyřazovací fáze.

Po nezáživném prvním poločase všechny branky v Astaně padly mezi 51. a 57. minutou. Domácí poslal do vedení Marin Tomasov, za Viktorii rychle odpověděl hlavou Tomáš Chorý, po jehož patičce Kopic dokonal plzeňský obrat přízemní střelou zpoza šestnáctky.

"Kalvy (Kalvach) na mě křičel, že to tečoval on. Gól si píšu já, on asi taky. Pár branek levačkou mám, ale samozřejmě dávám víc silnější pravou nohou. Delší dobu jsem nedal gól, takže jsem rád, že to tam padlo a hlavně že to byl vítězný gól," řekl Kopic novinářům Radiožurnálu a Deníku.

Přehled utkání Astana – Viktoria Plzeň 1:2

Přiznal, že Západočeši měli v úvodu potíže na umělé trávě. "Hlavně v přihrávkách. Když to dáte trošku vedle spoluhráče, strašně těžko se na tom manévruje, než se člověk otočí. Je to jiný povrch. Hlavně první poločas nám to dělalo problémy, nebyl to asi moc hezký fotbal," přiblížil krajní záložník.

"Pak jsme dostali gól, naštěstí jsme se oklepali, rychle vyrovnali a za chvilku jsme to otočili. Nakonec jsme výsledek ubránili a získali důležitou výhru do skupiny," doplnil 25násobný reprezentant.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka navázali na úvodní domácí triumf 1:0 nad Ballkani a se šesti body vedou skupinu C. O tři body méně mají Ballkani a Dinamo Záhřeb, které dnes v Kosovu překvapivě prohrálo 0:2. Astana je poslední bez bodu.

"Doufali jsem v takový začátek. Věděli jsme, že doma něco uhrajeme i to, že pro postup budeme muset přivézt body i z venku. To se dneska povedlo. Teď když si to uhrajeme doma, mělo by to stačit. Ale nebudeme spoléhat nejenom na domácí zápasy," uvedl Kopic.

I druhou soutěžní branku v této sezoně vstřelil v Konferenční lize v součtu s kvalifikací. "Vůbec bych se nezlobil, kdybych dával jenom v poháru a v lize by to za mě vzal někdo jiný. Hlavně ať vyhráváme, samozřejmě," dodal bývalý hráč Jablonce nebo Jihlavy.

Tabulka skupiny C Evropské konferenční ligy