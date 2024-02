Zima vzpomíná na AC Milán: Velmi těžký soupeř. Ale nebude to něco neporazitelného

Fotbalisté Slavie jsou nadšeni, že jim los osmifinále Evropské ligy po soubojích s AS Řím ve skupině přisoudil další velkoklub - AC Milán. Pražané se těší na návrat na slavný stadion San Siro, kde v roce 2019 uhráli ve skupině Ligy mistrů remízu 1:1 s Interem. Obránce David Zima (23), který má s AC zkušenosti z nedávného působení v FC Turín, věří, že je v silách vršovického klubu přes favorita postoupit.

"Jsem šťastný, že se potkáme s dalším velkoklubem, to je vždy naše přání. Jsem rád, že když už je možnost dostat sem do Edenu velký klub a zažít fotbalový svátek, tak se to splnilo. Slavia v novodobé historii s AC Milán ještě nehrála, takže je skvělé, že se na něj lidi mohou přijít podívat. Jsem nadšený, že se můžeme utkat s hegemonem 90. let a týmem, který je pro mě výkonnostně na úrovni Ligy mistrů," řekl klubové televizi trenér Jindřich Trpišovský.

"Jsem spokojen, padl nám jeden ze dvou týmů, které jsem si přál. Ten druhý nebyl AS Řím. Takže jsem rád. Čeká nás velmi těžký soupeř, má spoustu hvězdných hráčů, ať už v útoku nebo ve středu zálohy. Ale nemyslím, že to bude něco neporazitelného. Očekávám dobrý dvojzápas, který, jak doufám, bude se šťastným koncem pro nás," prohlásil Zima.

Třiadvacetiletý obránce na AC Milán narazil během působení v Turíně, kde před nedávným návratem do Edenu strávil dva a půl roku. Vloni v lednu jeho celek vyřadil milánského favorita v osmifinále domácího poháru po vítězství 1:0 v prodloužení.

"V 70. minutě jsme šli do deseti. Já nastupoval v době, kdy jsme dostali červenou kartu. Podařilo se nám to dovést do prodloužení a ve 114. minutě jsme dali z brejku gól na 1:0. Šťastně jsme postoupili. To je moje nejlepší vzpomínka na zápasy s AC. V dalších to byly buď remízy nebo prohry," uvedl Zima.

Slávisté se vrátí na legendární stadion San Siro, kde v září 2019 v prvním utkání skupiny Ligy mistrů proti Interu sahali po vítězství. Branku na konečných 1:1 inkasovali až v nastavení. Doma pak městskému rivalovi AC podlehli 1:3.

"Dost často si na ten zápas vzpomenu, když v televizi vidím, jak tam hraje Inter nebo AC. Byl to skvělý zážitek, Slavia v Lize mistrů, skvělý výsledek i výkon. Miluji tyhle legendární v uvozovkách staré arény, fotbalové chrámy. Na spoustu z nich už se nám podařilo dostat, ať už na Dortmund, Chelsea nebo Barcelonu. Takové stadiony mají obrovské kouzlo. Když jsme jako Slavia na takovém stadionu, jsem hrdý. Moc se na to těším," uvedl Trpišovský.

"Je to krásný soupeř, s losem jsem moc spokojený. Navíc se zápas odehraje na nejhezčím stadionu, kde jsem zatím byl, tedy hned po Edenu. Byl to tam pro nás všechny tehdy první zápas v Lize mistrů, takže to bylo hezké. Mělo to akorát trochu pachuť, že jsme to tam nezvládli vítězně. Ztratili jsme vedení ke konci. Ale jinak na nás na stadionu vše dýchlo, bylo to krásné," uvedl obránce či záložník Lukáš Masopust.

Největší hvězdou AC Milán je útočník Olivier Giroud, s 12 brankami nejlepší týmový střelec v této sezoně Serie A. Sedmatřicetiletý francouzský reprezentant se už proti Slavii představil před pěti lety ještě v dresu Chelsea ve čtvrtfinále Evropské ligy, za londýnský klub tehdy nastupoval i další nynější hráč AC záložník Ruben Loftus-Cheek. Obránce Simon Kjaer byl zase v dresu Sevilly u toho, když Pražané ve stejné sezoně o kolo dříve porazili doma španělského favorita 4:3 po prodloužení.

"Je skvělé, že přijedou takoví hráči jako Leao, Giroud, Loftus-Cheek. Někteří už tu hráli. Pamatuji si legendární souboje Girouda s Michaelem Ngadeuem, který s ním měl plné ruce práce. Giroud s ním vyhrával hodně soubojů, což se mu proti jiným útočníkům nestávalo. Byl to vítězný typ, tým za ním jde, což pokračuje i v jeho dalších klubech a reprezentaci. Příprava na něj je specifická, protože má svůj styl. Je hrozně nebezpečný v pokutovém území, zády k bráně je schopen udržet každý míč," řekl Trpišovský.

"Je tam ale spousta dalších skvělých hráčů. Reijnders ve středu hřiště, Leao na levé straně. Vláďa Coufal mi říkal, že Leao je jedním z hráčů, na které se mu za celou kariéru hrálo úplně nejhůř. Dopředu je to rozdílový hráč. Za ním je Théo Hernandez. Budeme se muset připravit na to, abychom je dokázali ubránit v situacích, ve kterých jsou silní," dodal sedmačtyřicetiletý kouč.