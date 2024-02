Soupeři pro Spartu, Slavii a Plzeň: V Evropské lize čekají Leverkusen, AC Milán či Liverpool

Soupeři před losem EL a EKL: Sparta na Ostrovy, nebo do Leverkusenu. Velká jména i pro Slavii

Soupeři před losem EL a EKL: Sparta na Ostrovy, nebo do Leverkusenu. Velká jména i pro Slavii

Fotbalisté Sparty po úspěšném obratu v dvojzápase prvního kola play off Evropské ligy s Galatasarayem vyzvou v osmifinále druhé nejprestižnější evropské soutěže jednoho z vítězů podzimních základních skupin. Slavia, která svou skupinu ovládla, je v opačné pozici a narazí na jednoho z postupujících z úvodního jarního kola. Stejně jako červenobílí je na tom v Evropské konferenční lize Plzeň.

Sparta v domácí odvetě prvního kola vyřazovací fáze porazila Galatasaray 4:1 a mezi nejlepší šestnáctku v Evropské lize postoupila poprvé od čtvrtfinálové účasti v sezoně 2015/2016, kdy nestačila na Villarreal. Právě španělský celek je jedním z možných soupeřů i tentokrát.

S velkou pravděpodobností ale Letenské čeká výlet na Ostrovy, v osudí totiž čekají tři kluby z Premier League (Brighton, Liverpool, West Ham) a skotští Rangers. Sedmičku možných soupeřů doplňují Atalanta Bergamo a Bayer Leverkusen s trojím českým zastoupením.

Slavia na podzim ovládla skupinu G, v níž za sebou nechala mimo jiné i AS Řím, a počtvrté z posledních šesti sezon se v Evropě probojovala do jarních bojů. V osudí před osmifinále čekají na svěřence Jindřicha Trpišovského velká jména v podobě AC Milán nebo lisabonského dua Benfica, Sporting. Hrozí ale také dlouhý výlet do Ázerbájdžánu na hřiště Karabachu.

Plzeň zažila o patro níž v Evropské konferenční lize snový podzim. V základní skupině neztratila jediný bod a zajistila si přímý postup do osmifinále. V tom může narazit na podzimního soka ze Záhřebu, nebo slavný Ajax. Nepříjemným soupeřem by bylo norské Molde nebo belgický Royal Union, který překvapivě vyřadil Frankfurt.

Na koho může narazit Sparta:

Atalanta Bergamo, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Villarreal, West Ham

Na koho může narazit Slavia:

Karabach, Freiburg, AC Milán, Benfica, Sporting, Marseille, Feyenoord/AS Řím

Na koho může narazit Plzeň:

Maccabi Haifa, Dinamo Záhřeb, Servette Ženeva, Ajax, Sturm Graz, Molde, Royale Union SG