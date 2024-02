Perný program pro Spartu i Slavii, ve 22 dnech hrají sedm zápasů, do Česka přijede AC Milán i Liverpool

V tabulce FORTUNA:LIGY je dělí pouhé čtyři body. Sparta a Slavia přitom vstupují do klíčové fáze sezony – v nadcházejících 22 dnech totiž sehrají sedm bitev ve třech různých soutěžích. Co pražská "S" čeká a mohou nejbližší týdny rozhodnout o titulu?

Je teprve začátek druhé poloviny sezony a kalendářní jaro přijde až po následujících náročných třech týdnech. Právě ty ale mohou dost napovědět o tom, který tým bude na konci ročníku slavit titul. Pražská "S" mají před sebou v nejbližších 22 dnech sedm velmi náročných zápasů.

Spartu i Slavii čekají čtyři ligové duely, dvě utkání v pohárové Evropě a jeden vzájemný střet v MOL Cupu. Až poté přijde krátký oddech – tedy alespoň pro ty, kteří nebudou povoláni na reprezentační srazy.

Společný rozjezd a dvě derby

Sparta začne v neděli na hřišti Slovácka a dá se předpokládat, že trenér Brian Priske protočí výraznou část sestavy, která zařídila postup přes Galatasaray. Musí se však mít na pozoru, v Uherském Hradišti totiž Letenští vyhráli naposledy v roce 2020.

Slavia první kolo play off Evropské ligy vynechala a do víkendu tak vstoupí odpočatá. Ligový duel z jejího pohledu navíc na první pohled vypadá méně náročněji než ten sparťanský – nemusí cestovat, do Edenu dorazí Pardubice.

Čelo tabulky FORTUNA:LIGY Livesport

Už tři dny poté čeká na oba rivaly o poznání prestižnější duel. Středeční čtvrtfinále MOL Cupu je totiž v Edenu svede proti sobě. A hned následující neděli se bude konat další derby, tentokrát ligové.

Zatímco na začátku zmíněného programu bude Sparta pod tlakem, zejména v ligovém šlágru budou mít zřejmě Letenští psychickou výhodu, neboť do domácího utkání půjdou s minimálně s jednobodovým náskokem v tabulce.

Pošetří Liverpool opory?

Po nedělním ligovém derby už přijde evropská odměna. Na Letnou dorazí Liverpool, aktuální lídr Premier League. Pokud jde o sparťanské šance, je potřeba zmínit, že trenér Jürgen Klopp bude své největší opory možná muset trochu pošetřit. Jen tři dny po pražském utkání totiž na Anfield Road zamíří Manchester City a při vší úctě k Evropské lize, tento duel může být jedním nejdůležitějších v boji o anglický titul.

Ani Sparta to ale nebude mít jednoduché. Zatímco se v Anglii bude 10. března hrát zmíněný šlágr, Letenské čeká ligový souboj na hřišti Viktorie Plzeň, který bývá v posledních letech vždy nesmírně vypjatý.

Nejbližší program Sparty Livesport

Anglické týdny ale nebudou mít konce, ve čtvrtek 14. března už na Spartu čeká vysněný zápas na Liverpoolu. Právě tam se rozhodne, zda úřadující český mistr bude pokračovat v evropských pohárech, nebo pro něj letošní pouť skončí.

Ač budou jasným favoritem domácí, tým Briana Priskeho už v sezoně několikrát ukázal, že se předem nevzdává. A nakonec ještě jeden ligový zápas, po návratu z Anfieldu bude muset Sparta zvládnout domácí utkání s Hradcem Králové. Až poté nastane čas krátkého odpočinku.

Slavia znovu do Itálie

Slavia bude po ligovém derby se Spartou balit kufry a už podruhé v sezoně zamíří do Itálie, kde se pokusí navázat na úspěšná měření s AS Řím. Jindřich Trpišovský a spol. znají dobře také San Siro, na němž před pěti lety remizovali 1:1 v základní skupině Ligy mistrů s Interem. Tentokrát ale bude jejím soupeřem konkurenční AC Milán, s nímž se sešívaní setkají poprvé v historii.

Rossoneri půjdou do první bitvy odpočatí, na rozdíl od českého vicemistra je čeká týdenní pauza. Po návratu z Itálie se Slavia představí v domácím ligovém utkání s Teplicemi, s nimiž v posledních dvou vzájemných zápasech ztrácela body.

Nejbližší program Slavie Livesport

Také fanoušci Slavie se mají na co těšit, v Edenu se představí AC Milán a je velmi pravděpodobné, že trenér Stefano Pioli pošle na hřiště ty největší hvězdy. Italský velkoklub má totiž k mistrovskému titulu na domácí scéně daleko, vypadl i z domácího poháru a veškeré síly tak bude směřovat do Evropy. Vítězství v EL by mohlo jinak nezdařilou sezonu zachránit.

Nakonec 17. března čeká Slavii další domácí zápas s čím dál víc ambicioznějším Libercem. Opravdový test to bude ale zejména pro trávník v Edenu, který musí vydržet tři ostrá utkání v osmi dnech.

Během 22 dnů se může v dostizích mezi pražskými "S" udát mnohé. Jeden půjde z kola ven v domácím poháru a blíž rozluštění bude i titulová hádanka.