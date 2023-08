Kameník o Vyškovu: Šest kluků jede na reprezentaci. Nesmí se nechat rozptylovat

Vyškov? Bezpochyby jeden z nejzajímavějších tuzemských celků. Moravský klub sice nehraje nejlepší fotbal ani nedělá velké nákupy, ale svou cestou si získal místečko slávy. A vedle specifické klubové strategie rovněž okupuje čelo tabulky druhé ligy. Ambice mu rozhodně nechybí. To ostatně potvrzuje i jeho trenér Jan Kameník (41).

Start do sezony vám vyšel na jedničku. Souhlasíte?

"Jsme rádi, že nám start soutěže vyšel. Více výsledkově než herně, řekl bych. Některé pasáže utkání nebyly podle našich představ. Ale to je velmi důležité – zvládnout bodově i zápasy, ve kterých to tolik nejde. Máme ale spoustu oblastí, ve kterých se musíme zlepšit."

Zvlášť první tři zápasy byly téměř dokonalé. Čím to, že se ofenziva pak trochu zasekla?

"Má to asi více důvodů. Soupeř se víc nachystá, hraje tak, jak vám to nevyhovuje. To byl asi náš případ. Na začátku soutěže jsme si svými výsledky získali respekt, takže týmy pak byly velmi obezřetné. Zavřou se, jsou opatrní. Na to jsme asi nedokázali zareagovat tak, jak jsme chtěli. Plus neproměňování šancí."

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Livesport

Působivá je bilance doma. Čím to, že to venku tolik nejde? Nutno přiznat, že jste hráli na hřištích top soupeřů.

"Jednoznačně je tam prostor ke zlepšení. Vyhráli jsme na Dukle, což bylo velmi cenné. Ve Vlašimi jsme byli za bod rádi, v Táboře to mělo také od ideálu daleko. Výsledkově se venku rozhodně musíme zlepšit. Šanci budeme mít hned v dalších dnech."

Dokázal byste vypíchnout jeden zápas, který se vám opravdu líbil. A proč?

"Velmi dobře jsme zvládli domácí utkání s Kroměříží. Po většinu zápasu jsme byli dominantní. Pak sice nastaly hluché pasáže, nicméně celkově to byl povedený zápas. Tohle utkání sneslo přísnější měřítko. Ale například i utkání proti béčku Sigmy se mi líbilo. Sice jsme nedali tolik gólů, ale dozadu jsme pracovali velmi svědomitě. Trochu jiné bylo i utkání se Spartou B. Tým totiž zareagoval na to, že prohrával a že mu to nešlo. Silou vůle jsme ale otočili a vyhráli. Takové zápasy jsou velmi cenné."

A naopak výkon, se kterým jste byl nejméně spokojen?

"Asi zápas ve Vlašimi. To se nepovedlo. Po prvním poločase jsem měl velmi negativní hodnocení, v tom druhém to bylo trochu lepší. Ale obecně to nebyl dobrý zápas. Nakonec jsme dali gól, ale bylo to slabší."

Máte za sebou pohárové utkání. Jakou vážnost mu přikládáte?

"Maximální. Je to pro nás na stejné úrovni jako liga. Chystáme se na to stejně, chceme uspět. Jistě, dáváme prostor hráčům, kteří nemají tolik vytížení, ale tím nechci říct, že to podceňujeme. Naopak. Kluci potřebují hrát a mít možnost ukázat, že sem patří."

Zápasy máte v srpnu v rychlém sledu za sebou. Vyhovuje vám to?

"Asi to vyhovuje více hráčům než nám trenérům. Pro nás je to náročnější, kluci jsou rádi, že hrají. To, že dochází ke kumulaci únavy, je fakt, se kterým se musí poprat. Tak to ve fotbale je. Zažívá to téměř každý, musíme si s tím poradit."

Když se dostaneme ke kádru. Dweha máte v Plzni, Aleguého v Jablonci. Momentálně se spekuluje i o přestupech Souarého či Metsoka. Berete to jako kompliment?

"V jarní části jsem na tom měl minimální podíl, byl jsem tu dva měsíce. Je to úspěch klubu. Dokáže přivést a rozvinout hráče s velkým potenciálem. Jsme rádi, že se kluci dál posouvají. Pro nás trenéry to tak optimální není, protože ta rotace hráčů je velká, ztrácíme takovou tu pospolitost. Je to trochu komplikace, potřebujeme čas navíc."

Co se těchto dvou týče. Je jasné, že dřív asi nebyli na takové spekulace zvyklí. Vnímají to?

"Je tu jazyková bariéra. Nevím, jak moc sledují česká média. Nevím, v jaké míře se k nim takové informace dostávají. My pracujeme v režimu, že hráči mají šanci si říct o svou budoucnu. V momentě, kdy bude tým úspěšný, budou úspěšní i oni. Klademe jim na srdce to, aby se nenechali rozptylovat věcmi kolem. A to nemluvím jen o zájmech jiných klubů, ale také o reprezentacích. Teď nám třeba bude odjíždět šest kluků."