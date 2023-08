Vyškov, Jihlava a Táborsko zůstávají ve F:NL stoprocentní. Gomez se uvedl potyčkou

Kompletním 3. kolem pokračovala FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA. A i po středě platí, že Vyškov, Jihlava a Táborsko zůstávají v čele tabulky beze ztráty bodu, navíc předvedly dominantní výkony –⁠ vyhrály o tři, a jihomoravský celek dokonce o čtyři góly. Potyčkou s trenérem soupeře se v novém dresu uvedl sparťanský obránce James Gomez.

Hosté přitom měli zápas fantasticky rozehraný a ještě v 81. minutě, kdy se poprvé v rudém dresu trefil talentovaný odchovanec Sigmy Roman Mokrovics, vedli o dvě branky. Hanáci ovšem v samém závěru ještě stihli zásluhou dvou slepených gólů vyrovnat.

Příznivci Pražanů mohli na trávníku poprvé spatřit novou akvizici Jamese Gomeze. Na gambijském stoperovi ještě byla znát neznalost prostředí a místy působil nejistě, už po čtvrthodině hry na sebe navíc upozornil postrkováním s domácím koučem Michalem Šmardou.

Zbrojovka poprvé v novém druholigovém ročníku okusila chuť porážky. Vyrovnané první dějství nabídlo minimum nebezpečných zakončení, přesto se Pražané dostali zásluhou Štěpána Šebrleho do vedení.

Po změně stran pak loňského účastníka nejvyšší soutěže nedovedl k vyrovnání ani Wale Musa Alli, naopak hosté přidali díky Lukáši Matějkovi pojišťující trefu. Celek z hlavního města naplno bodoval v moravské metropoli poprvé od roku 2015.

O úvodní trefu se postaral ve 20. minutě Matouš Varačka, poprvé v sezoně tak skóroval z kádru hostů někdo jiný než Bojan Djordjič. Srbský tahoun však dostál své pověsti po změně stran, kdy se díky dvěma trefám osamostatnil v čele tabulky střelců celé soutěže.

Poprvé v letošním ročníku se Vysočině podařilo vstřelit první branku v utkání, když se hned ve druhé minutě prosadil Lukáš Fila. Vycházející jihlavská hvězda rozjela gólovou přestřelku, jež už do přestávky přinesla pět zásahů.

Hned dva z nich měl na svědomí rodák z Trinidadu a Tobaga Justin Araujo-Wilson v domácím dresu. Po změně stran již Hanáci nedokázali s Vysočinou držet krok a s jediným bodem zůstali na chvostu tabulky.

Dlouho to vypadalo, že vyrovnaný zápas dospěje do bezbrankového konce. V 74. minutě se ovšem dokázal podruhé v řadě prosadit Jakub Nečas, jenž ve 28 letech prošel již devíti českými kluby. Slezané tak již podeváté v řadě nedokázali na Středočechy vyzrát a propadli se do spodní poloviny tabulky.

I přes herní převahu Severočechů šli hosté už ve čtvrté minutě do vedení. Velký tlak domácích ale vedl nejprve k vlastnímu gólu Alberta Labíka a záhy i k obratu z kopačky Dominika Gembického.

Tři branky ovšem byly k vidění i po změně stran, přičemž o tu poslední se v 88. minutě postaral smolař z předchozího průběhu utkání Labík. Oba celky tak protáhly čekání na premiérový tříbodový zisk v letošní sezoně.

Vyškov potvrdil fantastický vstup do sezony. Domácím se vydařil zejména vstup do utkání, když po gólech Francouzů Amidoua Dialla a Cheicka Souarého vedli už v deváté minutě o dvě branky.

V zbytku zápasu navíc vpustili svěřence kouče Bronislava Červenky, jenž na drnovickém stadionu odehrál v aktivní kariéře přes čtyři sezony, pouze do minima šancí a po dominantním výkonu zůstali v probíhajícím ročníků stoprocentní.

Pražský celek sice v poločase prohrával, neboť hosty poslal do vedení z penalty na panenkovský způsob Adrián Čermák, po změně stran však přišel obrat. Ten odstartoval střídající Radek Voltr, jenž se trefil už po čtyřech minutách na hřišti.

Dokonal jej Isaac Muleme, autor penaltového faulu z první půle. Klub z Brna tak dosud nedokázal navázat na výsledky z minulých let a s jediným bodem zůstal ve spodních patrech tabulky.