Vyškov získal talent z francouzské akademie. Česko je jiné, ale kvalita tu je, hlásí

Atypická cesta se Vyškovu vyplácí. Hraje na čele druhé ligy, v minulé sezoně bojoval v baráži o postup mezi elitu. Kromě toho vychovává nadějné zahraniční hráče. Ty dokáže nejen zpeněžit, ale také třeba vyslat do reprezentace. Dalším klenotem má být Idjessi Metsoko (21).

Pro mnohé byl velkou neznámou, Metsoko do Vyškova přišel v létě v rámci tradičního posunu hráčů agentury Rainbow. Jde o osvědčený systém, který do Česka dostal například Bienvenuea Kanakimanu.

Stejně jako jeho předchůdce Alexis Alegué, který už v této sezoně bojuje za ambiciózní Jablonec, přišel z Francie. Zatímco Alegué sbíral zkušenosti v Nantes, Metsoko je odchovancem Auxerre, které vychovalo například elitního střelce současnosti Sebastiana Hallera.

"Za áčko jsem si nikdy nezahrál, ale i zázemí v béčku, kde jsem působil, bylo na velmi dobré úrovni. Konkurence tam byla na každém postu," vzpomíná Metsoko v rozhovoru pro eFotbal.cz.

Chtěl se ale posunout výš a stejné záměry měla i agentura. A tak přišel krok do neznáma. "Moc povědomí jsem o českém ligovém fotbale neměl," přiznává jednadvacetiletý útočník.

Nicméně zvyknul si. A velmi rychle. "Bylo dobré, že přišel hned na začátku přípravy. V každém přátelském utkání, ve kterém nastoupil, se dokázal střelecky prosadit. Vstup do týmu byl tedy velmi pozitivní," těší vyškovského trenéra Jana Kameníka. "Hned během prvních dvou týdnů přípravy se jevil dobře a věděli jsme, že to bude velká pomoc."

Jak se ukazuje, Kameník měl dobrý odhad. Metsoko dal zatím ve čtyřech ligových zápasech tři branky, jednu přidal v poháru. V ofenzivě Vyškov táhne. "Nevěděl jsem úplně, jaký bude můj start, jak začnu, ale byl jsem si jistý, že mohu týmu pomoct. Věřil jsem, že přispěji k co nejlepšímu startu do začátku ligy."

Pro obránce ve druhé lize je ohromně nepříjemný. Nevědí, co od něj čekat, navíc to doplňuje svými silnými stránkami. "Patří mezi ně rychlost, síla a klid ve hře," vyjmenovává Metsoko. "Jsem atletický, týmový hráč, který si dokáže seběhnout pro míč."

Kameník souhlasí. "Je to takový atypický druh útočníka. Má velké fyzické předpoklady. Je vysoký, ale pohybuje se lehce a přirozeně. Velmi dobře pracuje s míčem, dokáže si dobře najít místo ve vápně. Správné slovní spojení, jak ho popsat, je komplexní útočník. Dokáže si gól vypracovat sám, vždy je na správném místě, je to vynikající hlavičkář."

Vzorem je Benzema

Podle toho si vybral i svůj fotbalový vzor. "Karim Benzema," usmívá se mládežnický reprezentant Toga. Kromě toho má ještě jednu velkou přednost. "Maká nahoru dolů, zapojuje se do obrany, což u těchto hráčů není úplně běžné," připomíná Kameník.

Je také obdivuhodné, jak ihned zapadnul do kádru. I přesto, že angličtina nepatří mezi jeho silné stránky. "Základy má, ty jsou podstatné. Fotbalová angličtina nemá zas tolik slov," hájí ho Kameník. "Co se větší komunikace týče, tak si pomáháme s hráči, kteří rozumí francouzsky. Kromě toho Bob Kafka, jeden z našich trenérů, mluví francouzsky, takže to je v pohodě."

Na kvalitu druhé ligy, která bývá pro mnohé hráče specifická, se mladý útočník také ihned přizpůsobil. „Je to fyzická soutěž se spoustou vzdušných soubojů, takže je to něco jiného, než na co jsem byl zvyklý. Nejde to moc porovnávat, ale určitě mohu říct, že se jedná o ligu s kvalitou,“ dodal Metsoko.