Vyškov zdolal na úvod nové sezony Příbram, Prostějov si v azylu poradil se Žižkovem

Vyškov vstoupil do nového ročníku Fortuna národní ligy výhrou 2:1 nad Příbramí. Skóre utkání otevřel ve 26. minutě svou premiérovou trefou za domácí Cheick Souaré (20). Vítězným zásahem se v závěru blýskl Fandje Touré (20). Prostějov zvítězil nad Žižkovem taktéž 2:1. Nováček soutěže začal utkání skvěle, neboť se už ve 13. minutě mohl radovat z gólu díky důraznému Milanu Jiráskovi. Domácí však dokázali ještě do poločasu vyrovnat a o plném bodovém zisku v prvním duelu v olomouckém azylu nakonec rozhodl Jakub Elbel.

Líšeň remizovala na hřišti Chrudimi 0:0. Domácí tak pokračovali v trendu nastoleném v loňském ročníku, kdy zaznamenali hned 15 remíz, což byl v této statistice rekord soutěže za posledních 10 let.

K prolomení bezgólového stavu měli hráči z Pardubického kraje blízko na konci první půle. Chybu v komunikaci mezi hostujícím brankářem Tomášem Vajnerem a obráncem Michalem Jeřábkem však nakonec sám gólman vyžehlil včasným návratem mezi tři tyče.

Shledání aspirantů na postup zastihlo v lepším rozpoložení domácí, jejichž ofenzivní výpady se nesly v barvách francouzské trikolóry. V 17. minutě zakončil souhru Vyškovanů pokusem z voleje Souaré, mířil ale těsně vedle. Nepřesně vystřelil o chvíli později i jeho krajan Amidou Diallo, jemuž do střelecké pozice pomohla houževnatost v souboji.

Když už se začínali hosté dostávat do hry, otevřel ve 26. minutě skóre Souaré, jehož střílený centr se nakonec ukázal být gólovým zakončením. Dominanci moravského klubu mohl pomoci podtrhnout mladík z Marseille ve 40. minutě, po jeho centru ale pálil Pavol Ilko pouze do tyče.

Zasloužené vedení hráčů Vyškova anuloval hned v 52. minutě Wágner, jenž přesnou hlavičkou dokázal, že nechávat urostlé útočníky neobsazené ve vápně se nevyplácí. Africká stopa v sestavě moravského klubu mohla přinést ovoce v 69. minutě, Idjessi Metsoko ale po pohledné narážečce s Bienvenuem Kanakimanou rozvlnil pouze boční síť.

Hráčům Příbramí se ve druhé půli podařilo vyrovnat hru, v 80. minutě mohli jít dokonce do vedení. Patičkou ale nebyl Tomáš Wágner stejně úspěšný jako u vyrovnávací branky a jen těsně minul tyč. To mohlo českého útočníka mrzet o to více v samotném závěru, kdy přinesl rozhodující zásah po sérii centrů žolík Touré.

Prostějov zvítězil nad Žižkovem 2:1. Nováček soutěže sice vstoupil do utkání skvěle, neboť se už ve 13. minutě mohl radovat z gólu díky důraznému Milanu Jiráskovi. Domácí však dokázali ještě do poločasu vyrovnat zásluhou Roberta Bartolomeua, který tak gólově pokřtil dočasný azyl prostějovského celku v Olomouci. Moravané pak navíc vykouzlili úsměv na tvářích svých fanoušků ještě jednou, když v samotném závěru rozhodl o plném bodovém zisku Jakub Elbel.

