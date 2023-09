Brankář Jedlička se vrací do Bohemians, z Plzně bude hostovat do konce sezony

Brankář Jedlička se vrací do Bohemians, z Plzně bude hostovat do konce sezony

Jedlička se vrací do Bohemians.

Plzeňský brankář Martin Jedlička (25) naváže na jarní část minulé sezony a aktuální ročník stráví na hostování v Bohemians 1905. Pražský celek oznámil příchod fotbalisty se zkušenostmi ze slovenské ligy na klubovém webu.

Jedlička na jaře pomohl Bohemians ke čtvrtému místu v lize a postupu do předkola Evropské konferenční ligy. Po návratu do Plzně ale jen kryl záda jedničce Jindřichu Staňkovi. Do brány se na začátku sezony dostal pouze v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti maltské Gziry.

"Když se postoupilo v Plzni do Evropy a bylo jasné, že Jindra Staněk neodejde, tak jsem začal řešit hostování. Byly tam nějaké možnosti, ale já jsem vše směřoval jen do Bohemky," uvedl bývalý gólman reprezentační jednadvacítky, jenž působil i v Mladé Boleslavi a Dunajské Stredě.

Nyní se Jedlička v sedmém celku prvoligové tabulky utká o post jedničky s letní posilou Michalem Reichlem, který zatím odchytal všechny zápasy. "Transfer Jedličky se řeší od samého začátku sezony. Michal Reichl s tím byl ode mě od začátku ztotožněn. Dotáhnout se to povedlo trochu déle, ale bylo to celou dobu v plánu," uvedl kouč "Klokanů" Jaroslav Veselý.

Jedlička si může odbýt debut po reprezentační pauze v domácím utkání s Baníkem Ostrava.