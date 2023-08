Bohemians prolomili prokletí Ďolíčku. Sigma si z Androva stadionu staví nedobytnou tvrz

Bohemians konečně zvítězili na domácím hřišti, v šestém kole FORTUNA:LIGY porazili Hradec Králové 2:1. Festival spálených šancí zastínila nádherná trefa Jana Kovaříka z úvodu zápasu, zkušený záložník přidal po pauze i druhý zásah, čímž rozhodl o tom, že klub z Vršovic ukořistil všechny tři body v Ďolíčku poprvé od konce dubna a Votroky doma zdolal po 13 letech. Sigma doma přehrála Liberec 2:1, vítěznou trefu obstaral z penalty Lukáš Juliš. Olomoučtí tak i třetí domácí duel v novém ročníku přetavili ve vítězství, tým zpod Ještědu naopak poprvé v sezoně odjel ze soupeřovy půdy s prázdnou.

Pražané vstoupili do utkání aktivně a odměnou jim byla výstavní trefa Kovaříka. Po rozehrání rohového kopu hradecká obrana dobře odvrátila centrovaný balon, který se ale odrazil na nohu zkušeného záložníka, jenž ho napálil z uctivé vzdálenosti do horního růžku za bezmocného Pavola Bajzu. V 15. minutě dostali Klokani míč za Bajzu podruhé, gól byl však videorozhodčím odvolán pro ofsajdové postavení Antonína Křapky. První nadějnější příležitost hostujícího celku měl po půlhodině hry Daniel Vašulín.

Vysoký útočník si naskočil na centr z pravé strany, hlavičkový pokus ovšem namířil jen těsně vedle. Do obrovské tutovky se po milimetrově přesném pasu Erika Prekopa poté dostal Jan Matoušek, který ale tváří v tvář Bajzovi neuspěl. Ve 43. minutě se povedenou střelou připomněli Východočeši v podání Petra Kodeše po Vašulínově přiťuknutí. Michal Reichl v bráně Klokanů se však blýskl jistým zákrokem a vyrovnání nepřipustil.

Zelenobílí po výměně stran nijak nepolevovali, naopak si krátce po pauze vytvořili několik příležitostí. Nejdříve v 50. minutě Michal Beran nahrál nabíhajícímu Danielovi Köstlovi před bránu, který v nadějné pozici mířil mimo tři tyče. O chvíli později vyslal Prekop do útoku Matouška, který ale Bajzu neohrozil, jelikož balon nasměroval nad bránu.V

otroci se vyrovnání dočkali v 67. minutě, kdy se zakončením do horní části brány prosadil po Vašulínově pasu Jakub Kučera. Nerozhodný stav ale nevydržel ani sedm minut, protože druhý gól v utkání zaznamenal po dorážce hrdina zápasu Kovařík. V úplném závěru mohl definitivní pojistku přidat Matyáš Kozák, střídající útočník však rozvlnil pouze boční síť.

Jako první se ke střeleckému zakončení dostal v sedmé minutě domácí Jan Vodháněl, proti pokusu mířícímu k pravé tyči Olivier Vliegen zasahovat nemusel. O chvíli později byl v akci také gólman Hanáků, jehož pozornost prověřil skákavým pokusem Mohamed Doumbia. Krátce před koncem úvodní půlhodiny obdržel na útočné polovině přihrávku do běhu Juliš, domácí kanonýr si však se zpracováním míče neporadil a k ohrožení branky Severočechů se nedostal.

Liberec byl po většinu prvního poločasu Olomouckým více než vyrovnaným soupeřem, nedlouho před jeho koncem zahrozil ranou z hranice pokutového území Luka Kulenovič, Matúš Macík ale pokus hostujícího záložníka pohotovým skokem k tyči vytěsnil. Do druhé půle vstoupili Hanáci aktivně, když ve 48. minutě zablokoval nebezpečný pokus Víta Beneše tělem jeden z bránících hráčů.

Jen o chvíli později se Modré lavině naskytla velká příležitost k vedení, když po ruce Ivana Varfolomejeva nařídil rozhodčí pokutový kop. Míč si do vzdálenosti 11 metrů postavil Juliš a střelou do protipohybu brankáře poslal domácí do vedení. V 64. minutě dal o sobě olomoucký forvard vědět znovu, když jeho nebezpečný pokus směřující k tyči vytěsnil Vliegen konečky prstů na roh.

Po následném centru od rohového praporku ale již Severočeši inkasovali, když se ranou z voleje prosadil Jakub Pokorný. Liberec mohl odpovědět o chvíli později, zakončení neobsazeného Kulenoviče ale scházela razance. V závěru měl na kopačce snížení Matěj Chaluš, jeho projektil ale branku minul.

