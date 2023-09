Fotbalové přestupy ONLINE.

V pátek 1. září skončilo letní přestupové okno v nejlepších ligách Evropy, v dalších soutěžích ale ještě týmy posilovat mohou. Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v aktualizovaném přestupovém speciálu Livesport Zpráv.

5. ZÁŘÍ

22:10 – PODPIS SMLOUVY – Dánský brankář Kasper Schmeichel bude v kariéře pokračovat v Anderlechtu. Belgický celek se s někdejší dlouholetou oporou Leicesteru dohodl na roční smlouvě s opcí na pokračování. Syn slavného gólmana Petera Schmeichela v minulé sezoně chytal za Nice a aktuálně byl bez angažmá, takže mohl podepsat kontrakt i po skončení letního přestupního období.

20:28 – HOSTOVÁNÍ – Liberec získal nigerijského útočníka Chideru Micheala Okoha, jenž v minulé sezoně působil na Maltě. Desátý tým tabulky FORTUNA:LIGY uvedl, že 193 cm vysoký hráč přijde na hostování do konce sezony s opcí na přestup. Okoh hrál v předchozím ročníku za tým Mosta, v jehož dresu nastřílel 14 branek.

15:39 – PODPIS SMLOUVY – Kolumbijský fotbalový útočník Alfredo Morelos se po vypršení smlouvy v Glasgow Rangers vrací do Jižní Ameriky a bude hrát za Santos. Slavný brazilský klub dnes oznámil, že se sedmadvacetiletým hráčem podepsal dvouletou smlouvu.

12:40 – HOSTOVÁNÍ – Zpátky na rodné Slovensko se po dlouhých 13 letech vrací Michal Ďuriš. Bývalý reprezentant bude z kyperského Othellos Athienou do konce roku hostovat ve Spartaku Trnava. Ďuriš je odchovancem Banské Bystrice, z níž v roce 2010 přestoupil do Plzně, se kterou získal tři mistrovské tituly.

11:25 – PŘESTUP – Celtic oznámil odchod Albiana Ajetiho, jenž si vyzkouší tureckou Süper Lig. Šestadvacetiletý útočník se stal posilou Gaziantep FK, kde se dohodl na roční smlouvě s opcí.

10:56 – PŘESTUP – KRC Genk před uzavřením přestupového okna v Belgii posílil Andi Zeqiri z Brightonu. Čtyřiadvacetiletý švýcarský reprezentant se svým novým zaměstnavatelem uzavřel tříletý kontrakt s opcí na další sezonu.

10:32 – PODPIS SMLOUVY – Německo za Řecko vymění Stevan Jovetič, který se po odchodu z Herthy BSC upsal Olympiakosu Pireus. Obě strany se dohodly na roční spolupráci.

10:07 – HOSTOVÁNÍ – Olympiakos Pireus oznámil návrat Daniela Podenceho z Wolverhamptonu Wanderers. Portugalský křídelník do známého prostředí, kde již působil mezi lety 2018 až 2020, přišel na roční hostování s opcí.

09:59 – HOSTOVÁNÍ – Owen Wijndal po pouhém roce odchází z Ajaxu, nově bude působit v Belgii. Třiadvacetiletý obránce zamířil na roční hostování bez opce do Royalu Antverpy.

09:36 – PŘESTUP – Do lukrativní fotbalové ligy v Saúdské Arábii zamířil i belgický reprezentant Yannick Carrasco. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2018 přestoupil z Atlética Madrid do Al Shababu, který o tom informoval na sociální síti X, dříve twitteru. Podle médií rijádský celek za třicetiletého hráče zaplatil 15 milionů eur (361 milionů korun).

06:36 – PŘESTUP – Z Premier League do Turecka jde i obránce Manchesteru United Eric Bailly. Stoper z Pobřeží Slonoviny bude nově oblékat dres Besiktase, kterému se upsal na rok.

06:31 – HOSTOVÁNÍ – Další obchod na trase Tottenham, Galatasaray. Tanguy Ndombélé vyráží na další hostování. Francouzský záložník se z Londýna tentokráte stěhuje do Istanbulu, turecký klub má i opci na přestup.

06:00 – PŘESTUP – Davinson Sánchez po létu plném spekulací přece jenom opouští Tottenham. Kolumbijský obránce se vydal do Turecka, koupil ho Galatasaray.

4. ZÁŘÍ

17:07 – SPEKULACE – Ve Spartě nevyužívaný Kryštof Daněk změní působiště v rámci FORTUNA:LIGY. Dvacetiletý záložník míří na půlroční hostování bez opce do Pardubic.

16:44 – SPEKULACE – Utrecht nevyšel, přestup je ale pořád ve hře. Křídelník Mladé Boleslavi Vasil Kušej má být podle informací novináře Luďka Mádla v hledáčku pražské Slavie.

16:10 – JEDNÁNÍ – Bývalý záložník Lyonu, Tottenhamu či Neapole Tanguy Ndombele jedná o přesunu z Londýna do Galatasaraye. Podle zdrojů novináře Fabrizia Romana by měl v klubu hostovat a turecký celek bude mít i opci k odkupu.

14:47 – PŘESTUP – Bývalý fotbalový mistr světa a Evropy Sergio Ramos se po 18 letech vrací do Sevilly. Sedmatřicetiletý španělský obránce po minulé sezoně skončil v Paris Saint-Germain, předtím hrál 16 let za Real Madrid. Svůj návrat do Sevilly v pondělí potvrdil novinářům.

14:40 – JEDNÁNÍ – Slavia Praha chce posílit levý kraj obrany a podle nejnovějších zpráv se chystá nakupovat v Rumunsku. Do Edenu má namířeno 22letý Andres Dumitrescu ze Sepsi OSK, kam má putovat milion eur.

11:31 – PODPIS SMLOUVY – Kasper Schmeichel v pondělí dokončí přestup do Anderlechtu. Dánský brankář, který byl po konci v Nice volným hráčem, podepíše v Belgii smlouvu do června 2024.

11:28 – PŘESTUP – Al-Shabab FC dotahuje příchod Yannicka Carrasca z Atlétika Madrid, kterému zaplatí 15 milionů eur. Třicetiletý belgický křídelník mezitím dorazil do Saúdské Arábie.

10:02 – PŘESTUP – Před bitvami v základní skupině Evropské ligy hlásí Sparta posilu na pravý kraj obrany. Z belgického Genku přichází ekvádorský obránce Angelo Preciado. Na Letné podepsal účastník loňského mistrovství světa v Kataru víceletý kontrakt.

08:11 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Edmond Tapsoba předčasně prodloužil smlouvu s Leverkusenem. Čtyřiadvacetiletý stoper se farmaceutickému klubu zavázal do roku 2028.

3. ZÁŘÍ

20:10 – PODPIS – Anthony Knockaert po několika hostováních definitivně opustil Fulham. Francouzský křídelník se vrátil do vlasti, dohodl se na angažmá v druholigovém Valenciennes.

17:20 – SPEKULACE – Podle novináře Fabrizia Romana dostal Sergio Ramos nabídku krátkodobé smlouvy od Sevilly. Měl by to být jediný důvod, proč stále nedal konečnou odpověď saúdskoarabskému klubu Al Ittihad. Zkušený španělský obránce je bez angažmá poté, co po minulé sezoně opustil PSG.

13:40 – JEDNÁNÍ – Davinson Sánchez opustí Tottenham a vydá se do Istanbulu. Obránce je podle tisku domluven na tříleté smlouvě s Galatasarayem, součástí dohody je opce na čtvrtou sezonu.

10:20 – PODPIS – Fotbalový mistr světa a Evropy Juan Mata si v závěru kariéry zahraje v Japonsku. Pětatřicetiletý španělský záložník se stal posilou Visselu Kóbe, který v neděli o jeho příchodu informoval. Mata skončil po jedné sezoně v Galatasarayi Istanbul, kterému pomohl vyhrát tureckou ligu. Předtím hrál osm a půl roku za Manchester United. V Anglii působil také v Chelsea, s kterou v roce 2012 ovládl Ligu mistrů. Ve Španělsku nastupoval za Valencii.

08:43 – PŘESTUP – V Saúdské Arábii bude působit i nizozemský fotbalista Georginio Wijnaldum (32). Bývalý kapitán národního týmu a bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2010 přestoupil z Paris Saint Germain do Al Ettifaqu. Podle agentury AP dostal francouzský mistr za Wijnalduma deset milionů eur (241 milionů korun).

2. ZÁŘÍ

21:41 – SPEKULACE – Zdá se, že pražská Sparta skutečně dotáhne přestup kolumbijského obránce Angela Preciada (25) z belgického Genku.

14:40 – HOSTOVÁNÍ – Divock Origi po létu plném spekulací nakonec odešel z AC Milán, belgický útočník zamířil na hostování do Nottinghamu.

12:15 – JEDNÁNÍ – Alban Lafont je zraněný a může tak řešit další budoucnost. Brankář by měl pokračovat v Nantes, podle tisku dojde k prodloužení smlouvy do června 2027.

09:50 – PŘESTUP – V PSV Eindhoven se povedlo poskládat zajímavý tým, z něhož na poslední chvíli odešel jeden důležitý článek. V Nizozemsku nepokračuje Ibrahim Sangaré, záložník přestoupil za 30 milionů liber do Nottinghamu.

09:20 – HOSTOVÁNÍ – Diego Rico opustil Real Sociedad a španělskou ligu letos bude hrát za jiný klub, obránce zamířil na hostování do Getafe.

05:55 – HOSTOVÁNÍ – Kritizovaný Mason Greenwood odchází z Manchesteru United, ofenzivně laděný fotbalista zamířil na hostování do Getafe.

05:50 – HOSTOVÁNÍ – Burnley se na poslední chvíli povedlo občerstvit soupisku o jedno jméno, na hostování z belgického Genku přišel křídelník Mike Trésor Ndayishimiye.

05:45 – HOSTOVÁNÍ – Juan Bernat si vyzkouší portugalskou ligu, obránce PSG odešel na hostování do Benfiky. Z tohoto přestupu určitě nemá velkou radost David Jurásek, jelikož bývalý hráč Bayernu či Valencie hraje na stejné pozici jako on.

1. ZÁŘÍ

23:52 – PŘESTUP – Anglický stoper Rob Holding po sedmi letech opouští Arsenal. Bývalý mládežnický reprezentant Albionu míří do Crystal Palace, kde podepsal kontrakt na tři roky. Celková částka za přestup by se mohla vyšplhat až na 4 miliony eur. Hráč by měl být připravený již v neděli na ligový zápas proti Wolves.

23:43 – PŘESTUP – Nottingham je před uzávěrkou přestupů velmi aktivní. Lesníci na poslední chvíli přivedli výraznou posilu do branky. Z Benficy přichází Řek Odysseas Vlachodimos. Devětadvacetiletý gólman na City Ground podepsal čtyřletý kontrakt.

23:37 – PŘESTUP – Tottenham získal ofenzivního univezála Nottinghamu Brennana Johnsona. Dvaadvacetiletý fotbalista, který v minulé sezoně Premier League nasázel osm branek a výrazně tak pomohl Nottinghamu k záchraně putuje na sever Londýna výměnou za 55 milionů euro.

23:22 – KONEC JEDNÁNÍ – Patson Daka nakonec Bournemouth neposílí. Čtyřiadvacetiletý reprezentant Zambie zůstává v Leicesteru.

23:03 – SPEKULACE – Betis finalizuje přestup útočníka Abdeho Ezzalzouliho. Jednadvacetiletý hráč Barcelony je hlavním přestupovým cílem soupeře pražské Sparty v základní skupině Evropské ligy.

23:01 – KONEC PŘESTUPŮ – Po Bundeslize a Serii A uzavřela své přestupové okno také francouzská Ligue 1.

22:50 – PŘESTUP – Alváro Odriozola se po protrápených letech v Realu Madrid vrací do Realu Sociedad. Sedmadvacetiletý krajní bek do španělské metropole přestoupil v roce 2018, za pět sezon v královském celku ale odehrál pouze 34 ligových zápasů. Zpět do klubu, v němž poprvé nakoukl do velkého fotbalu se čtyřnásobný španělský reprezentant vrací za 1,5 milionů euro.

22:25 – HOSTOVÁNÍ – Mason Greenwood se pokusí nakopnout kariéru ve španělském Getafe. Talent Manchesteru United, jehož rozlet zabrzdila aféra týkající se údajného znásilnění, do madridského celku zamíří na hostování.

22:12 – PŘESTUP – Komplikovaný přestup Sofyana Amrabata z Fiorentiny do Manchesteru United je hotovou věcí. Marocký defenzivní záložník, který je s přesunem do rudé části Manchesteru spojován téměř celé léto, podle Fabrizia Romana v Anglii právě podepisuje smlouvu.

21:51 – HOSTOVÁNÍ – Liverpool má novou posilu do středu pole. Reds podepsali smlouvu s Ryanem Gravenberchem. Jednadvacetiletý Nizozemec do města Beatles míří po roce stráveném v Bayernu Mnichov. Liverpool za něj zaplatil 40 milionů euro. Do bavorského velkoklubu přišel z Ajaxu za méně než polovinu.

21:42 – KONEC SMLOUVY – Vedení Nice se dohodlo s dánským brankářem Kasperem Scmeichelem na ukončení smlouvy. Gólman, který zemi z Jutského poloostrova pomohl k postupu do semifinále posledního evropského šampionátu, je nyní volným hráčem.

21:35 – PODPIS SMLOUVY – Mistr světa a bývalý záložník Manchesteru United Juan Mata míří za fotbalovou exotikou. Kreativní záložník, který naposledy oblékal dres Galatasaraye Istanbul, se dohodl na smlouvě s japonským Visselem Kobé.

Poslední hráčovy sezony. Livesport

21:25 – HOSTOVÁNÍ – Barcelona podle předpokladů dotáhla i hostování Joaa Cancela. Portugalský krajní obránce přichází do katalánského velkoklubu z Manchesteru City. Stejně jako jeho krajan a jmenovec Joao Félix bude v Barceloně hostovat do konce sezony. Kvůli finančnímu fair play ve smlouvě není klauzule o budoucím odkupu. Více informací najdete v článku.

21:06 – PŘESTUP – Randal Kolo Muani si vytrucoval přestup do PSG. Útočník, který ve Frankfurtu v posledním týdnu odmítal trénovat, pařížský velkoklub přijde na 75 milionů euro. Dalších 15 milionů by Frankfurt mohl vydělat na případných bonusech. Více informací najdete v článku.

20:45 – PŘESTUP – Hirving Lozano se vrací do PSV Eindhoven. Po šesti letech strávených v Neapoli, které zakončil ziskem mistrovského titulu, mexický křídelník opět oblékne dres PSV. Nizozemský celek pod Vesuv poslal 15 milionů euro.

20:35 – PŘESTUP – Podle informací serveru infotbal.cz by měl Angelo Preciado přestoupit z Genku do Sparty na tvrdý přestup. Potvrzuje to i novinář César Luis Merlo, který uvádí, že částka by měla být 2,5 milionu eur a dalších 500 tisíc eur se ukrývá v bonusech.

20:30 – HOSTOVÁNÍ – Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana je hotovo. Joao Félix míří z Atletica Madrid do Barcelony. Portugalský reprezentant by měl v dresu posledních mistrů La Ligy odehrát celou aktuální sezonu. Součástí smlouvy o hostování údajně není opce k dalšímu odkupu. Více informací najdete v článku.

20:20 – HOSTOVÁNÍ – Albert Sambi Lokonga si po Crystal Palace vyzkouší v další štaci v Premier League. Kmenový hráč londýnského Arsenalu míří na hostování do kádru nováčka nejvyšší anglické soutěže Lutonu.

20:13 – SPEKULACE – Brazilský záložník Philippe Coutinho má namířeno do Kataru. Hráč Aston Villy by se měl připojit ke klubu Al Duhail. Jednatřicetiletý Coutinho za Aston Villu odehrál 43 zápasů a vstřelil 6 gólů.

20:01 – KONEC PŘESTUPŮ – V italské Serii A bylo uzavřeno přestupové okno. V dalších sledovaných Evropských ligách přestupy končí následovně:

Ligue 1 – 23:00

La Liga – 0:00

Premier League – 0:00

19:58 – PŘESTUP – Inter podle vítá další posilu. Do Milána míří Davy Klaassen. Zkušený nizozemský středopolař se do Itálie přesunul z Ajaxu Amsterdam a podepsal smlouvu na dva roky.

19:47 – HOSTOVÁNÍ – Útočník Leicesteru Patson Daka se vrací do Premier League. Čtyřiadvacetiletý forvard by měl posílit Bournemouth. Kluby se podle serveru The Athletic domluvily na hostováním s možností odkupu. Pokud by přesun vyšel, Daka by si zahrál Premier League ve druhém klubu.

19:40 – ZAMÍTNUTÍ ODCHODU – João Palhinha si nejspíš musí nechat zajít chuť na přestup z Fulhamu do Bayernu Mnichov. Záložník sice prošel zdravotní prohlídkou, londýnský klub ale podle Daily Mail nakonec odmítl nabídku 47 milionů liber.

19:37 – HOSTOVÁNÍ – Náhradou za Divocka Origiho v AC Milán by měl být Luka Jović. Srbský forvard je v Miláně a podrobuje se zdravotní prohlídce. Bývalý útočník Frankfurtu přijde na hostování z Fiorentiny.

19:30 –⁠ HOSTOVÁNÍ –⁠ Callum Hudson-Odoi nejspíš nebude poslední ofenzivní posilou Nottinghamu. Středoanglický celek se údajně domluvil s AC Milán na hostování Divocka Origiho. Belgický reprezentační forvard by se v případě dohody vrátil do Premier League po roce stráveném v Serii A. V dresu Liverpoolu bronzový medailista z MS 2018 odehrál 107 zápasů a v rudém dresu vstřelil 22 branek.

19:18 – PŘESTUP – Velký návrat na Old Trafford. Dres Manchesteru United po osmi letech oblékne velezkušený stoper Jonny Evans. Pětatřicetiletý obránce se Rudým Ďáblům upsal do konce sezony. „Jsem moc rád, že se mohu připojit k United, stále se tu cítím jako doma. Klub a fanoušci mě formovali jako hráče i jako člověka od mých 15 let. Jsem nadšený, že jsem zpět tam, kde to všechno začalo,” řekl severoirský reprezentant.

19:09 – PŘESTUP – Nottingham na poslední chvíli ulovil zajímavou posilu do ofenzivy. Forest z Chelsea získali Calluma Hudsona-Odoie. Trojnásobný anglický reprezentant podepsal ve středu Anglie smlouvu do konce sezony 2025/2026.

18:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Unai Gómez bude i nadále oblékat dres Athleticu, záložník v Bilbau podepsal nový kontrakt platný do června 2026.

18:10 – HOSTOVÁNÍ – Manchester United dokončil příchod Sergia Reguilóna, jenž má nahradit zraněného Lukea Shawa. Šestadvacetiletý Španěl dorazil na roční hostování bez opce z Tottenhamu.

17:20 – HOSTOVÁNÍ – Český fotbalista Lukáš Ambros, který se na jaře stal nejmladším českým debutantem v historii Bundesligy zamířil z Wolfsburgu na hostování do Freiburgu, kde bude členem třetiligové rezervy.

16:35 – PŘESTUP – Niels Nkounkou po půlroce končí ve druholigovém francouzském Saint-Étienne a vydává se do Německa. Dvaadvacetiletý obránce přestoupil do Eintrachtu Frankfurt, s nímž podepsal pětiletý kontrakt.

16:10 – ZAMÍTNUTÍ ODCHODU – Mohamed Salah před koncem transferového okna neodejde z Liverpoolu do Saúdské Arábie. Jednatřicetiletého kanonýra chtěl Al Ittihad Club, který měl nabízet i s bonusy až 175 milionů eur, Reds však dlouholetou oporu neuvolní.

15:40 – HOSTOVÁNÍ – Jan Žambůrek před uzavřením přestupového okna změní působiště. Bývalý český mládežnický reprezentant míří z dánského Viborgu na hostování do Slovanu Liberec.

14:25 – HOSTOVÁNÍ – Brighton získal do svých řad výraznou posilu. Z Barcelony přichází do klubu na roční hostování Ansu Fati. Stále teprve dvacetiletý Španěl v loňské sezoně odehrál za Barcelonu v La Lize 36 zápasů a vstřelil v nich 7 branek a přidal 3 asistence.

14:00 – JEDNÁNÍ – Yannick Carrasco se chystá z Atlétika Madrid do saúdskoarabského celku Al Shabab. Hráč je domluven a na spadnutí je dohoda i mezi kluby, belgický křídelník bude stát 15 milionů eur.

13:40 – PŘESTUP – PSG a Frankfurt se dohodly na přestupu Randala Kola Muaniho. Bouřlivá situace kolem francouzského reprezentanta, který dokonce odmítl v nedávných dnech v Eintrachtu trénovat, aby si přestup vynutil, je podle zdrojů francouzského sportovního deníku L'Équipe u konce. Pařížská strana by měla do Německa poslat 75 milionů eur, dalších 15 milionů se pak v budoucnu může přesunout na základě bonusů.

12:25 – PŘESTUP – Portugalský záložník Matheus Nunes se dočkal vytouženého přestupu z Wolverhamptonu do Manchesteru City. Odchod pětadvacetiletého hráče ve čtvrtek potvrdil trenér Wolves Gary O'Neil. Podle BBC zaplatí úřadující vítězové anglické ligy a Ligy mistrů za Nunese 53 milionů liber (1,5 miliardy korun). Více informací najdete v článku.

12:05 – HOSTOVÁNÍ – Nottingham Forrest získal formou ročního hostování portugalského krajního obránce Nuna Tavarese, jenž loni působil v Marseille. Ten se přitom do Arsenalu po skončení výpůjčky vracet nemusí, tedy za předpokladu, že bude uplatněna opce na trvalý nákup hráče. Klub z Nottinghamshire neupřesnil na svém webu, za jakých podmínek by k pevnému přestupu došlo.

11:50 – PŘESTUP – Očekávaný transfer Alioua Baldého z Lausanne-Sport do Nice je již oficiální. Přestup v rámci dvou klubů, které mají stejného vlastníka, tedy společnost Ineos, podle serveru transfermarkt.de vyšel na 2,5 milionů eur.

11:25 – SPEKULACE – Zkušený čtyřiatřicetiletý anglický útočník Andy Carroll si poprvé ve své kariéře vyzkouší jiné angažmá než to na Ostrovech. Podle zpráv francouzského deníku L'Équipe bude v nejbližších hodinách formalizován jeho přesun do Ligue 2, kde by měl oblékat dres Amiensu. Rodák z Gatesheadu ve čtvrtek oficiálně skončil ve třetiligovém Readingu poté, co mu anglický celek vypověděl kontrakt na základě porušení smluvních podmínek.

11:20 – SPEKULACE – Saúdskoarabský klub Al Ettifaq by brzy měl oznámit další posilu z Evropy. Podle zpráv francouzského deníku L'Équipe se dohodl s PSG na přestupu nizozemského záložníka Georginia Wijnalduma. Všechny strany ale poněkud tíží čas, ještě v pátek totiž musí hráč stihnout zdravotní testy, aby se transfer stihnul uskutečnit do deadlinu transferového okna. Odhaduje se, že asijský klub vyplatí za Wijnalduma 8 milionů eur.

11:15 – PODPIS – Český záložník Alex Král si v Unionu Berlín zahraje s mistrem Evropy Leonardem Bonuccim. Šestatřicetiletý italský stoper přestoupil podle magazínu Kicker z Juventusu za dva miliony eur, server transfermarkt.de každopádně uvádí, že nakonec přišel jako volný hráč. V Německu podepsal roční smlouvu.

10:45 – PŘESTUP – Manchester United přivedl z Fenerbahce tureckého brankáře Altaye Bayindira. Pětadvacetiletý fotbalista podepsal čtyřletou smlouvu s opcí na další rok. Old Trafford naopak opustil jiný gólman Dean Henderson, jenž přestoupil do Crystal Palace. United o tom informovali na klubovém webu.

10:35 – PŘESTUP – Fotbalisté Chelsea hlásí další výraznou posilu. Z Manchesteru se do Londýna stěhuje Cole Palmer, přičemž jeho nový zaměstnavatel za něj musel vysázet 40 milionů liber. 21letý Angličan podepsal s Chelsea smlouvu až do roku 2030. Více informací najdete v článku.

08:45 – PŘESTUP – Murillo se vydal na první evropské angažmá - nyní již bývalý obránce Corinthians přestoupil do Nottinghamu Forest, který zaplatí 12 milionů eur.

08:20 – SPEKULACE – Bayern Mnichov pravděpodobně opustí Ryan Gravenberch, jehož by mohl nahradit Joao Palhinha z Fulhamu. Osmadvacetiletý Portugalec je transferu nakloněný, záleží ale také na tom, jestli londýnský klub sežene náhradu.

07:30 – PŘESTUP – Bradley Barcola už nebude svůj talent rozvíjet v Olympique Lyon, nadále však zůstává ve francouzské nejvyšší soutěži. Dvacetiletý křídelník přestoupil za 45 milionů eur do Paris Saint-Germain, s nímž podepsal smlouvu pro nadcházejících pět sezon. Lyon může další finance dostat na bonusech, konkrétně jde o pět milionů eur.

06:40 – PŘESTUP – Santiago Bueno je oficiálně novou posilou Wolverhamptonu. Obránce přišel za dvanáct milionů eur z Girony, novému zaměstnavateli se upsal do června 2028.

05:30 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Brandon Soppy loni přestupoval z Udinese do Atalanty a nyní se bude stěhovat znovu. Francouzský obránce odejde na hostování do Turína, ten bude disponovat i opcí na přestup za šest milionů eur.

31. SRPNA

23:05 – HOSTOVÁNÍ – Aiham Ousou bude v podzimní části sezony hostovat ve švédském BK Häcken, odkud do Slavie v roce 2021 přišel. Úřadující mistr severské země nemá na 23letého obránce opci. Pražský tým to uvedl na svém webu.

22:00 – SPEKULACE – Podle ekvádorského novináře Diega Arcose je pražská Sparta blízko zisku pravého obránce Ángela Preciada, který již odcestoval do Prahy na lékařskou prohlídku. 25letý ekvádorský reprezentant aktuálně obléká dres belgického Genku. Na katarském mistrovství světa odehrál tři zápasy a připsal si jednu asistenci.

18:40 – PŘESTUP – Další posilou nováčka první fotbalové ligy Karviné se stal slovenský křídelní hráč Alex Iván. 26letý rodák z Dunajské Stredy přišel z Trnavy, kde odehrál poslední dvě sezony. Předtím nastupoval ve slovenské lize tři roky za Sereď. Karviná informovala o jeho příchodu na svém webu.

18:05 – SPEKULACE – Portugalský záložník Matheus Nunes se dočká vytouženého přestupu z Wolverhamptonu do Manchesteru City. Odchod 25letého fotbalisty ve čtvrtek potvrdil trenér Wolves Gary O'Neil. Podle BBC zaplatí úřadující vítězové anglické ligy a Ligy mistrů za Nunese 53 milionů liber (1,49 miliardy korun).

17:50 – PŘESTUP – 23letý defenzivní záložník Ilija Gruev mění Německo za Anglii. Jeho příchod oznámil Leeds, který se letos bude pokoušet v Championship o opětovný postup mezi elitu. V klubovém prohlášení The Whites nebyla zveřejněna transferová částka, jakou inkasuje hráčův již bývalý zaměstnavatel z Brém, délka kontraktu každopádně uvedena byla, Gruev se upsal na Elland Road na čtyři roky.

17:10 – HOSTOVÁNÍ – Wolfsburg ještě v závěrečných fázích přestupového období získal v pořadí osmou posilu. Útočné řady přišel rozšířit švédský útočník Amin Sarr, který se z Lyonu stěhuje formou ročního hostování. V dresu Les Gones se zatím Sarr od svého lednového příchodu z Heerenveenu příliš neprosadil, u VfL tak bude hledat hlavně novou motivaci.

16:30 – SPEKULACE – Fulham se podle Sky Sports blíží podpisu Alexe Iwobiho (27) z Evertonu. Osobní podmínky byly v zásadě dohodnuty, Nigerijec by měl do Londýna zamířit již brzy.

15:52 – HOSTOVÁNÍ – Tomáš Čvančara dostal do útoku Mönchengladbachu nového konkurenta. Na roční hostování z Unionu přišel americký forvard Jordan Siebatcheu.

15:15 – SPEKULACE – Podle přestupového experta Fabrizia Romana se o podpis Philippeho Coutinha zajímají Besiktas i Real Betis. Jeho smlouva v Aston Ville vyprší až v létě 2026, přesto se chce tým z anglické Premier League 68násobného brazilského reprezentanta co nejdříve zbavit.

14:30 – SPEKULACE – Leonardo Bonucci ve čtvrtek večer odcestuje z Turína do Berlína. Zkušený obránce odejde z Juventusu do Unionu, v pátek ho v Německu čeká zdravotní prohlídka. Více informací najdete v článku.

Leonardo Bonucci na tréninku italské reprezentace. @Azzurri_En

13:50 – SPEKULACE – Brighton se dohodl na podpisu smlouvy s 20letým barcelonským křídelníkem Ansu Fatim. Podle The Athletic má Fati ve čtvrtek odcestovat do Anglie na zdravotní prohlídku poté, co souhlasil s osobními podmínkami. Půjde o hostování, které nebude zahrnovat opci na trvalý přestup pro Brighton.

13:40 – SPEKULACE – Udinese prodalo do Evertonu útočníka Beta a jeho náhradou by se měl stát Keinan Davis. Ten přijde z Aston Villy, během středy se podrobí zdravotní prohlídce.

12:30 – HOSTOVÁNÍ – Romelu Lukaku se oficiálne stal novou posilou AS Řím, který za jeho hostování do konce června příštího roku zaplatí Chelsea 5,8 milionu eur (140 milionů korun). V aktuálně 13. celku Serie A bude belgický útočník nosit na dresu číslo 90. Více se dozvíte v článku.

11:15 – SPEKULACE – Clément Lenglet je na cestě do Birminghamu a čeká ho zdravotní prohlídka v Aston Ville. Francouzský obránce přijde na hostování z Barcelony, dohoda neobsahuje opci na přestup.

10:30 – SPEKULACE – Bradley Barcola podle některých zpráv včera přicestoval do hlavního města Francie a dnes ho čeká zdravotní prohlídka v PSG. Mladý útočník přijde z Lyonu, který by měl dostat 45 milionů eur, dalších pět milionů bude ve hře díky bonusům.

10:20 – SPEKULACE – Werder by na závěr přestupového okna mohl přijít o jednu z klíčových postav. Německý útočník Niclas Füllkrug, spoluhráč Jiřího Pavlenky, neprodloužil smlouvu a o jeho přestupu začala jednat Borussia Dortmund, ta by transfer ráda oznámila ještě během dnešního dne.

10:00 – SPEKULACE – Gianluca Di Marzio a další italští novináři informují, že Inter Milán se blíží k příchodu Mehdiho Taremiho (31) z Porta. Portugalský celek přijal za útočníka nabídku ve výši 15 milionů eur (361,6 milionu korun).

09:45 – SPEKULACE – Romelu Lukaku absolvoval první trénink s novými spoluhráči z AS Řím. Belgický útočník přichází na hostování z Chelsea, oficiální potvrzení se očekává každou hodinou.

09:00 – PŘESTUP – Derry John Murkin si vyzkouší 2. Bundesligu. 24letý obránce přestoupil z Volendamu do Schalke, kterému se zavázal do roku 2026. Německý klub nedávno přivedl také českého obránce Tomáše Kalase.

07:30 – SPEKULACE – Ansu Fati je v Barceloně náhradníkem, proto zřejmě odejde na hostování. Podle novináře Fabrizia Romana jednání dotahuje Brighton.

30. SRPNA

21:45 – PŘESTUP – Francouzský obránce Benjamin Pavard vyměnil Bayern Mnichov za angažmá v Interu Milán, kde podepsal smlouvu do roku 2028. Úřadující bundesligový šampion za sedmadvacetiletého fotbalistu obdrží 30 milionů eur (přes 724 milionů korun). Pavard nastupoval za Bayern od roku 2019 a smlouvu měl ještě na tuto sezonu.

21:40 – PŘESTUP – Augsburg před uzavřením přestupového okna opustil Mergim Berisha, jenž bude ale i nadále hrát Bundesligu. Německý útočník přestoupil za 14 milionů eur do Hoffenheimu, kde podepsal čtyřletou smlouvu.

17:58 – HOSTOVÁNÍ – Zkušený obránce Jiří Fleišman se stal posilou Karviné. Osmatřicetiletého levého beka do týmu nováčka nejvyšší soutěže uvolnila Ostrava na hostování do konce sezony. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

17:15 – SPEKULACE – Matheus Nunes by přece jen mohl posílit Manchester City. Wolves údajně minulý týden odmítli nabídku v hodnotě 55 milionů eur (1,32 miliardy korun), úřadující anglický mistr se ale snahy o zisk portugalského reprezentanta nevzdal. Portugalský záložník projevil o přestup zájem a začal si "stavět hlavu", což mělo hrát při rozhodování klubu roli.

15:00 – SPEKULACE – Sergio Ramos je po konci v PSG údajně blízko podpisu smlouvy s Galatasarayem. Podle deníku Marca je tato varianta momentálně nejvyšší prioritou sedmatřicetileté španělské legendy. Skutečnost, že istanbulský celek bude hrát Ligu mistrů, kam se kvalifikoval po vyřazení norského Molde, mu dává výhodu nad dalšími týmy ze Saúdské Arábie, MLS i Evropy.

Sergio Ramos přišel do PSG v červenci 2021. @PSG_inside

14:40 – SPEKULACE – Randal Kolo Muani se po zameškaném středečním tréninku Eintrachtu Frankfurt vydal do Francie. Útočník plánuje zůstat v Paříži s rodinou tak dlouho, dokud se jeho současný zaměstnavatel nedohodne s PSG.

14:08 – SPEKULACE – Útočník Andrew Carroll by si mohl poprvé vyzkoušet angažmá mimo Británii, rýsuje se jeho přestup do celku Amiens působícího ve druhé francouzské lize. Čtytřiatřicetiletý někdejší anglický reprezentant na sever Francie už údajně odcestoval na lékařskou prohlídku. Doposud oblékal dres Readingu, kde mu běží poslední rok smlouvy.

13:26 – SPEKULACE – Al Shabab se neustále snaží o dohodu s Yannickem Ferreirou Carrascem. Atlético nemá v úmyslu přijmout žádnou pozdní nabídku – madridský klub požaduje rychlé řešení, jinak by dohoda padá. Belgičan už se se saúdskoarabským celkem dohodl na osobních podmínkách.

13:24 – PŘESTUP – Po Adamu Gabrielovi, jenž přesotupil do Midtjyllandu, odešel do zahraničí i jeho bratr. Aktuálně devátý celek slovenské Niké ligy MFK Ružomberok dokončil přestup Šimona Gabriela z Plzně. Dvaadvacetiletý stoper, který má za sebou hostování v Mladé Boleslavi, Teplicích, Viktorii Žižkov a naposledy ve Vysočině Jihlava, podepsal s liptovským klubem dvouletý kontrakt.

12:59 – HOSTOVÁNÍ – Romelu Lukaku úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku v AS Řím, belgický útočník do italského klubu míří na hostování z Chelsea.

12:47 – SPEKULACE – Transferová sága kolem útočníka Randala Kola Muaniho z Frankfurtu do PSG začíná psát hodně kritické kapitoly. Eintracht svého hráče nechce pustit, lépe řečeno se s pařížskou stranou stále nedokáže domluvit na přestupových podmínkách. Francouzský forvard ale chce pryč, což ostatně potvrdil také v rozhovoru se žurnalistou Florianem Plettenbergem pro televizní stanici Sky Sport. A že to myslí s odchodem z Německa do Francie opravdu vážně, dokazuje i jeho cílená absence na středečním tréninku. Na něj se nedostavil na protest za "nesplněné sliby" ze strany jeho současného zaměstnavatele, jak uvádí francouzský list L'Équipe. Účast hráče ve čtvrtečním utkání Konferenční ligy proti Levski je tak vážně ohrožena.

10:56 – PŘESTUP – Frankfurt je v závěrečných dnech letního transferového okna evidentně hodně zaneprázdněný. V úterý se konal odchod Jespera Lindströma do Neapole, při středečním dopoledni také Christophera Lenze do Lipska. Hodně napjatá je pak situace kolem útočníka Randala Kola Muaniho, který si přeje odchod do PSG. Zároveň ale klub z Hesenska získal také jednu posilu, která má být právě náhradou za Lindströma. Potvrdily se nedávné spekulace německé televizní stanice Sky Germany, že by řady Eintrachtu mohl rozšířit dvacetiletý křídelník Farés Chaïbi, jenž nakonec podepsal kontrakt do roku 2028. Podle zdrojů webu transfermarkt.de inkasuje Toulouse za tento transfer 10 miliónů eur.

10:12 – PŘESTUP – Desátou letní posilu v pořadí hlásí v Lipsku. K řadám saského klubu se přiřadil osmadvacetiletý levý obránce Christopher Lenz, který v novém působišti podepsal kontrakt na rok, na základě opce pak může ještě u Die Roten Bullen zůstat na jeden další. Do tréninku se svými novými spoluhráči by se čerstvá akvizice z Frankfurtu, který mimochodem podle serveru transfermarkt.de inkasuje za přestup 1 milión eur, měla zapojit již během středy. Nosit bude v Lipsku dres s číslem tři.

09:48 – PŘESTUP – Už v pondělí francouzský list L'Équipe přinesl zprávu, že při neděli zástupci Lorientu a Lille, tedy v době, kdy se konal vzájemný duel obou klubů v rámci třetího kola Ligue 1, jednali o možném přesunu zkušeného Vita Mannoneho k řadám LOSC. Jednání se přitom evidentně dala natolik do pohybu, že už je pětatřicetiletý Ital opravdu součástí družiny ze severu Francie. Pro Mannoneho se po Monacu a Lorientu bude jednat o třetí angažmá ve Francii, u LOSC vyplní díru po Benoitovi Costilovi, který během léta zamířil do Salerny. Podle serveru transfermarkt.de činila přestupová suma 200 tisíc eur.

09:32 – PŘESTUP – Méty definitivně přišly o svou oporu do útoku. Gruzínský reprezentant Georges Mikautadze očekávaně podepsal v útrobách Johan Cruyff Areny kontrakt s Ajaxem do roku 2028, ten ve Francii měl mimochodem platný do roku 2027. Jak uvedl nizozemský velikán v oficiálním prohlášení na svém webu, navrátivší se nováček Ligue 1 inkasuje za přestup zprvu více jak 16 miliónů eur, částka se každopádně může ještě navýšit na 19 miliónů v případě naplnění podmínek ohledně bonusů.

09:18 – SPEKULACE – Hvězdička Barcelony na hostování? Tottenham se údajně intenzivně snaží vypůjčit si Ansu Fatiho. Spurs jsou zároveň v kontaktu s Brennanem Johnsonem z Nottinghamu Forrest. V případě Fatiho je na tahu katalánský velkoklub, který chce od anglického protějšku plné krytí Španělova platu. Blaugranas jsou odchodu svého křídla naklonení, neboť potřebují uvolnit prostředky pro příchod Joaa Félixe, jehož transfer komplikují FFP. Fati je údajně také v hledáčku Chelsea.

08:35 – SPEKULACE – Zkušený šestatřicetiletý Hugo Lloris byl nedávno v kontaktu s Laziem, přestup byl skoro na spadnutí, nakonec si ho však francouzský brankář rozmyslel. Přesto se ve finále jeho odchod do Říma vlastně konat může, akorát že k řadám konkurenčního AS. Podle italského listu la Repubblica o jeho angažování I Giallorossi vážně uvažují a již proběhly první diskuze mezi zainteresovanými stranami. José Mourinho, kouč italského celku, by zřejmě nebyl vůbec proti tomuto transferu, s Llorisem totiž spolupracoval v době, kdy ještě trénoval právě u hráčova současného zaměstnavatele z Tottenhamu.

07:30 – SPEKULACE – PSG zatím neúspěšně jedná s Frankfurtem ohledně přesunu útočníka Randala Kola Muaniho, konec transferového období se přitom kvapem blíží. Německý celek údajně odmítl již třetí nabídku, kterou mu poslala francouzská strana. Je každopádně možné, že ledy nyní prolomí vyjádření samotného hráče, který napřímo mluvil v rozhovoru pro televizní stanici Sky Sport s novinářem Florianem Plettenbergem. V něm dal jasně najevo, že se navrátit do Ligue 1 chce. "Není žádným tajemstvím, že Paris Saint-Germain učinil rekordní návrh," přiznával. "Přestup do Paříže je pro mě jedinečnou příležitostí. Chtěl bych to a informoval jsem už vedení klubu. Doufám a přeji si, aby Eintracht nabídku z Paříže přijal a aby se to všechno uskutečnilo."

06:25 – SPEKULACE – Ještě před startem evropských poháru přijde Arsenal dost možná o "backup" na pozici stopera. O Roba Holdinga projevuje velký zájem španělská Mallorka, která se na středního obránce Kanonýrů vyptává. Zájem o služby zkušeného obránce má rovněž Luton Town.

06:20 – SPEKULACE – Barcelona je v příštích 48 hodinách připravena zahájit operaci Joao Félix. Vedení katalánského klubu se pokusí najít řešení, jak Portugalce přivést a neporušit pravidla FFP. Ofenzivní univerzál, který naposledy z Atlétika hostoval v Chelsea, touží po Blaugranas – odmítl několik nabídek ze Saúdské Arábie.