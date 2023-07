Další posila ze severu. Slavia opět lovila v Norsku, z Odds BK přichází záložník Wallem

Slavii posílil norský záložník Conrad Wallem (23) z klubu Odds BK. Bývalý mládežnický reprezentant uzavřel v Edenu čtyřletou smlouvu. Vršovický celek o tom informoval na svém webu.

"Conrada jsme sledovali opravdu pečlivě od září minulého roku, kdy ho tým našich analytiků objevil v herních datech. Wallem svým herním projevem skvěle zapadá do našeho systému a filozofie trenérského týmu Jindřicha Trpišovského. Conrad je velmi pracovitý hráč, který vyniká svou fyzickou připraveností, která mu umožňuje s přibývajícímu minutami výkon ještě stupňovat," uvedl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Pochvaluje si jeho univerzálnost. "Je schopný nastoupit ve středu hřiště, kde skvěle využívá svou kreativitu a schopnost přesně kombinovat na větší i střední vzdálenost. Naopak na krajní pozici vyčnívá pracovitostí a skvělými běžeckými intenzitami. Osobně jsem velice rád, že se nám Conrada podařilo podepsat, protože jednání nebyla jednoduchá, i když nutno podotknout, že velice korektní," řekl Bílek.

Nová posila touží v červenobílém dresu po úspěších. "Bude mi velkou ctí reprezentovat Slavii. Je zde zvykem vyhrávat trofeje, to je věc, co mě na přestupu nejvíc lákala. Je to pro mě velká výzva, o klubu jsem slyšel jen pozitivní věci. Skvělý stadion, úžasní fanoušci. Nemůžu se dočkat," prohlásil Wallem.

Na kontě má dva starty za norskou reprezentaci do 19 let. V Oddsu působil od ledna 2021 a v 82 soutěžních zápasech si připsal 11 branek a 14 asistencí.

Analýza přestupu Tijaniho

Wallem je už čtvrtou posilou Slavie z norské ligy za posledního půlroku. V lednu vedení Pražanů přivedlo obránce Igoha Ogbua a záložníka Christose Zafeirise, v úterý pak dalšího beka Sheriffa Sinyana, který by se kvůli zranění měl na hřiště vrátit do tří měsíců.

Kromě Wallema a Sinyana Slavia během letní pauzy angažovala i útočníky Mojmíra Chytila a Muhameda Tijaniho.