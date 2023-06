Útočník Van Buren bude pokračovat ve Slavii. Novou smlouvu má na dva roky

Další přesun z Dortmundu do Mnichova, za Bayern bude nově nastupovat Guerreiro

Další přesun z Dortmundu do Mnichova, za Bayern bude nově nastupovat Guerreiro

Moukoko a Ngankam se po neproměněných penaltách na ME stali terčem rasistických urážek

Moukoko a Ngankam se po neproměněných penaltách na ME stali terčem rasistických urážek